ЖЕНЕВА
Город на юго-западе Швейцарии, столица кантона Женева.
Расположен на Женевском оз. и р. Рона (в месте её выхода из озера), близ границы с Францией. Нас. 179,2 тыс. чел. (ок. 40% – иностранцы, 2007; второй по численности населения город страны после Цюриха и крупнейший во франкоязычной части Швейцарии). Женевская гор. агломерация (нас. ок. 750 тыс. чел., в пределах Швейцарии 614 тыс. чел.) выходит за пределы кантона Женева и включает связанные с Ж. ежедневными поездками населения сопредельные территории кантона Во и приграничные районы Франции. Крупный транспортный узел. В Ж. сходится неск. важнейших европ. автострад: Ж.– Берн – Цюрих, Ж. – Турин – Генуя, Ж. – Гренобль – Марсель, Ж. – Лион, Ж. – Дижон – Париж. Важный ж.-д. узел; на направлениях Ж. – Париж, Ж. – Марсель, Ж. – Монпелье, Ж. – Цюрих – Санкт-Галлен и Ж. – Биль – Базель курсируют высокоскоростные поезда. Междунар. автовокзал и 2 ж.-д. вокзала. Междунар. аэропорт Ж. – Куантрен (один из крупнейших в стране, обслуживает св. 7 млн. пассажиров в год). Пристань на Женевском озере.
Ж. возникла на месте поселения кельт. племени аллоброгов. Впервые упоминается Юлием Цезарем в «Записках о Галльской войне» под назв. Генава (Genava) как опорный лагерь римлян в борьбе против гельветов (58 до н. э.). Ок. 400 н. э. учреждено епископство. С 443 в королевстве Бургундия, в 443–461 одна из резиденций бургундских королей, в 534 Ж. попала под власть Франкского государства, после его распада с 888 в составе Верхней Бургундии, с 1032 в Священной Рим. империи. С 1124 находилась под управлением епископов. В 14 в. и особенно в 1-й пол. 15 в. Ж. славилась ярмарками, позднее стала центром кредитно-банковских операций. В 1519 заключила союз с Фрибуром, в 1526 – с Берном, примкнув в качестве «союзной земли» к Швейц. конфедерации. В 1533 из Ж. был изгнан епископ, проведена Реформация, осуществлённая в духе идей У. Цвингли и Г. Фареля, в 1536–38 и после 1541 – Ж. Кальвина; при нём Ж. сделалась центром кальвинизма европ. значения («протестантский Рим»). Установления Кальвина оставались правовой основой жизни Ж. до 1792. С 1536 аристократич. республика. В 1584 заключила «вечный союз» с Берном и Цюрихом. В 1589–1602 при поддержке Франции и Берна отстояла свою независимость в борьбе с герцогами Савойи. В 16–17 вв. приток иммигрантов-протестантов способствовал развитию в Ж. часового и ювелирного произ-ва. Господство гор. патрициата и наличие значит. слоя местных жителей, ограниченных в политич. правах (Natifs), стали причиной революции в 1792, в ходе которой аристократич. правительство было свергнуто, конституция пересмотрена, декларировано равенство всех граждан. В 1798–1813 аннексирована Францией (гл. город деп-та Леман), в 1815 вместе с территориями, присоединёнными к ней от Франции и Савойи, образовала 22-й швейц. кантон. Во время т. н. революции радикалов 1846 в Ж. были реформированы политич. система и система образования. Во 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. крупный центр революц. эмиграции из разл. европ. стран. В 1866 здесь проходил 1-й конгресс Интернационала 1-го, в 1883 в Ж. создана группа «Освобождение труда». В 1907 в Ж. Церковь была отделена от государства.
Ж. – традиц. место созыва междунар. конференций, заключения междунар. договоров. В 20 в., особенно после 2-й мировой войны, стала местом сосредоточения многочисл. междунар. организаций и учреждений. В 1919–46 здесь размещалась Лига Наций. В Ж. находятся Европ. штаб-квартира ООН, Европ. экономич. комиссия, а также располагаются штаб-квартиры мн. структурных подразделений ООН, в т. ч.: Конференции ООН по торговле и развитию, Организации ООН по пром. развитию, Управления ООН по наркотикам и преступности, Компенсационной комиссии ООН, Верховного комиссариата ООН по делам беженцев. Ж. – резиденция Европейской ассоциации свободной торговли, Всемирной торговой организации, Всемирной организации здравоохранения, Международной организации труда, Всемирной организации интеллектуальной собственности, Междунар. организации по миграциям, Междунар. телекоммуникационного союза, Всемирной метеорологической организации, Междунар. авиатранспортной ассоциации, Межпарламентского союза и ряда др. междунар. учреждений. Также в Ж. размещается св. 100 разл. неправительственных организаций, в их числе – Междунар. к-т Красного Креста (с 1863) и Междунар. федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Всемирный совет церквей. В пригороде Ж. Колоньи находится штаб-квартира Всемирного экономич. форума (гл. ежегодная сессия проводится в Давосе).
В Старом городе, на левом берегу Роны, – площадь с собором Сен-Пьер (на месте раннехристианского храма 4–6 вв., в переходных формах от романского стиля к готике, 1160-е гг. – ок. 1232; капелла Маккавеев в стиле пламенеющей готики, 1406; фасад в виде храмового портика в стиле классицизма, 1752–56, арх. Б. Альфьери; шпиль – 19 в.); на месте клуатра собора – отель «Малле» (1721, арх. Ж. Ф. Блондель, ныне Междунар. музей Реформации). Ц. Сен-Жермен (основана в сер. 13 в. на месте базилики 4 в., перестроена в 1334 – 15 в., сохранились фрагменты алтарных рельефов 5 в.). Первая в городе кальвинистская ц. Тампль-де-ла-Фюстери (1715, арх. Ж. Вен). Готич. ратуша (Отель-де-Виль, 15 в., расширена в стиле франц. ренессанса в 1617, арх. Ф. Петито), старейшее жилое здание города «Дом Тавеля» (1334, ныне Музей Старого города); ренессансные и классицистич. особняки: дом Турреттини (1617–20, архитекторы Ж. Патта, Ф. Петито), особняк Люллен (ныне де Соссюр; 1707–12, арх. Ж. Абей), дворец «Энар» (1817–21, архитекторы Дж. Салуччи, Ж. В. Нобле, С. Воше, в стиле неоклассицизма; ныне Муниципалитет). Висячий мост на тросах (1822–23, арх. Г. Дюфур). В Новом городе, на правом берегу Роны, – старинный квартал Сен-Жерве с ц. Сен-Жерве (построена в раннероманском стиле в 10 в. на месте церкви 4 в., крипта – 8–9 вв., перестроена в 15 в. в готич. стиле). Памятники архитектуры 20 в.: вокзал Корнавен (1925–28, арх. Х. Виттвер), «Дом Кларте» (1930–32, архитекторы Ш. Э. Ле Корбюзье, П. Жаннере), Дворец Наций (1929–38, архитекторы Ж. Флегенхеймер, А. П. Нено, Ж. Ваго и др.; ныне Европ. штаб-квартира ООН), здания Европейской организации по ядерным исследованиям (близ Ж., 1954–60, архитекторы Р. и П. Штейгер), Всемирной организации здравоохранения (1961, арх. Ж. Чуми). Памятники: Ж. Ж. Руссо (1834–35, скульптор Ж. Ж. Прадье), Реформации (1909–17, скульпторы А. Бушар, П. Ландовски). Символ Ж. – фонтан на Женевском озере (1891).
Ж. – один из ведущих в Швейцарии центров НИОКР. Здесь размещаются Европ. организация по ядерным исследованиям (близ города, у границы с Францией) и важнейшие н.-и. ин-ты системы ООН: Учебный и н.-и. ин-т ООН (ЮНИТАР), НИИ социального развития при ООН (ЮНРИСД), Ин-т ООН по исследованию проблем разоружения (ЮНИДИР), а также Европ. академия социальных наук, Высший ин-т междунар. исследований, Междунар. ин-т социально-трудовых исследований МОТ и др. Междунар. центр геоинформац. исследований. Среди вузов – ун-т Ж. (основан в 1559 Ж. Кальвином как академия, совр. статус с 1873; здание 1868–1871; ок. 40% студентов – иностранцы), Ун-т финансов и менеджмента (1971), Высший ин-т бизнеса и управления (известен как ун-т INSAM), Женевская высшая школа дипломатии и междунар. отношений (один из ведущих частных ун-тов). В городе также расположены Высшая школа изящных искусств и дизайна (1748), Высшая школа прикладного иск-ва (1876), консерватория (1835), Женевская школа часовых мастеров. Обсерватория Ж. (1772) – ведущий астрономич. центр в Швейцарии. Публичная и университетская б-ка Ж. – одна из пяти крупнейших в Швейцарии (1562; ок. 2 млн. ед. хр., в т. ч. 6,5 тыс. рукописей). Широкую известность имеет б-ка Междунар. организации труда (1919).
Осн. музеи: естеств. истории (1820), Ариана (1884; керамика, изделия из фарфора и фаянса), этнографии (1901), искусства и истории (1910, здание – 1903–1910, архитекторы Дж. и М. Камолетти), Старого города (1986), совр. и прикладного иск-ва (МАМСО; 1994), Междунар. музей Реформации (2005), Музей Барбье-Мюллера. Среди др. музеев: Ж. Ж. Руссо (1916), Ин-т и музей Вольтера (1952), Музей совр. иск-ва (1968), Красного Креста и Красного Полумесяца, а также Музей часов на вилле Малоню, Музей Патека Филиппа (коллекция часовых и эмалевых дел мастеров Ж., Швейцарии и Европы 16–21 вв.), музеи в штаб-квартирах часовых фирм («Rolex» и др.). Музеи швейц. наёмничества, Междунар. музей автомобилей, Музей Женевского озера, Женевская худож. коллекция А. Баура (1944; открыт в 1964; кит. и япон. иск-во; манускрипты, изделия из нефрита, фарфора и др.), Музей Мальтийского ордена (в пригороде Компезье). Мастерская швейц. шоколада (экспозиция по истории произ-ва шоколада в Швейцарии).
Гран-театр (1879; построен по образцу здания «Гранд-Опера» в Париже), «Сен-Жерве», Театр марионеток и др. Оркестр Романской Швейцарии (основан Э. Ансерме в 1918). Крупнейший концертный зал – «Виктория-холл» (открыт в 1894). Междунар. конкурс музыкантов-исполнителей (1939).
Ежегодно проводятся Женевский междунар. автосалон (Geneva Motor Show; один из крупнейших в Европе), Женевская междунар. выставка изобретений, науч.-технич. выставки, аукционы антиквариата, уникальных часов. Гл. выставочный центр – «Palexpo» (пл. св. 100 тыс. м2; вмещает до 15 тыс. участников и ок. 100 тыс. посетителей). Компанией «Hewlett-Packard» открыт т. н. инвент-центр (один из крупнейших в Европе), где представлены разработки в области новейших электронных технологий. Ботанич. сад (св. 5 млн. растений; тропич. оранжереи, пруды, вольеры). На Женевском оз. ежегодно проходит еврорегата «Bol d’Or Rolex».
В совр. структуре экономики города доминирует сфера услуг (занято ок. 90% работающих), в высокой степени ориентированная на обслуживание многочисл. междунар. организаций и учреждений (б. ч. представительств сосредоточена в сев. части города, в пределах т. н. Междунар. центра Ж. – Cité Internacionale). Ж. – крупный банковско-финансовый центр Швейцарии и Европы, однако по масштабам деятельности заметно уступает Цюриху. В городе находятся филиалы двух крупнейших швейц. банков UBS и «Crédit Suisse» (правления в Цюрихе), крупные иностр. банки (особенно французские) и нац. банки, в т. ч. Pictet Bank (основан в 1805) – один из крупнейших частных банков Швейцарии (годовой оборот ок. 130 млрд. евро, 2005), Bordier Bank, SCS Alliance Bank, «Lombard Odier Darier Hentsch & Cie» (возник в 2002 объединением двух старейших частных женевских банкирских домов «Lombard Odier & Cie» и «Darier Hentsch & Cie», основан в кон. 18 в.). Женевские банки «Crédit Agricole (Suisse) S. A.» [образован в 2005 объединением «Crédit Lyonnais (Suisse) S. A.», основанным в 1876, и «Crédit Agricole Indosuez (Suisse) S. A.»], BNP Paribas Private Bank (Switzerland) S. A. и CBG Compagnie Bancaire Genève занимают ведущие позиции в рейтингах банков Швейцарии с преобладающим участием иностр. капитала. Женевская фондовая биржа – вторая в Швейцарии (после Цюрихской) по обороту операций с ценными бумагами. Фонд «Geneva Financial Center Foundation» финансирует инвестиц. проекты во многих странах мира.
Ж. – значит. центр деловых услуг, междунар., оптовой и розничной торговли, страхового и рекламного бизнеса. В Ж. располагаются штаб-квартиры или головные европ. офисы крупных междунар. корпораций, в т. ч. «Serono S. A.» (биотехнологии, фармацевтика), «Sun Microsystems Inc.», «ST Microelectronics», «Hewlett-Packard» (электронный бизнес), «JT International» (табачная пром-сть), «Mediterranian Shipping Company» (мор. судоходство, организация междунар. круизов), «Invista» (текстильная и швейная пром-сть, произ-во синтетич. и искусств. волокон), «Procter & Gamble» (косметика, парфюмерия, фармацевтика, средства гигиены и др.). Компания «SITA» (штаб-квартира в Ж.) – мировой лидер в сфере телекоммуникац. и информац. обслуживания гражд. авиации; её дочерняя фирма «On Air» – гл. поставщик на мировой рынок систем обеспечения мобильной связи в полёте; др. дочерняя фирма «CHAMP Cargosystems» – единственный в мире ИТ-провайдер, обслуживающий исключительно грузовые авиакомпании. Корпорация «Société Générale de Surveillance S. A.» (SGS, основана в 1878) – одна из ведущих сюрвейерских компаний мира (инспектирование, тестирование и сертификация товаров), компания «Electronic Arts» – один из крупнейших в мире независимых издателей видео- и компьютерных игр. В числе ведущих швейц. компаний, действующих в сфере услуг, – женевские фирмы «Univalor S. A.» (финансовый менеджмент, страховые услуги), «Julliard Immobilier S. A.» и «Naef+Partner» (операции по управлению недвижимостью), «Addor & Julliard» (архитектура, дизайн, градостроительство), «PEG Engineering S. A.» (инжиниринг и консалтинг), издательская группа «Edipresse». В Ж. издаются крупнейшие периодич. издания («Tribune de Genéve», «Le Temps», «Le Courrier»), расположены штаб-квартиры крупнейших во франкоязычной части Швейцарии корпораций радио- и телевещания («Radio Suisse Romande» и «Télévision Suisse Romande»). Одна из ведущих отраслей междунар. специализации Ж. – предоставление высококвалифицир. мед. услуг (прежде всего в области кардиохирургии, онкологии, радиологии, урологии, гинекологии, офтальмологии); здесь сосредоточены клиники нац. и общеевропейского значения. Крупный центр туризма (в т. ч. делового и т. н. конгрессного) с высокоразвитой туристич. инфраструктурой; в городе размещаются ведущие швейц. туристич. агентства и компании («Magnafin S. A.» и др.).
По масштабам индустриального произ-ва Ж. занимает 3-е место в Швейцарии, существенно уступая Цюриху и Базелю. Ведущая отрасль пром-сти – машиностроение, ориентированное на высококвалифицир. персонал и выпускающее наукоёмкую продукцию. Ж. – крупнейший в Европе центр произ-ва часов и гл. организационно-управленч. центр часовой пром-сти страны; к нач. 21 в., несмотря на концентрацию произ-ва и капитала в отрасли, сохранилось значит. число небольших, в т. ч. семейных, фирм. Крупнейший производитель – корпорация «Swatch Group AG» (штаб-квартира в Биле); в Ж. и пригородах сосредоточена значит. часть пром. предприятий, офисов, логистич. и технич. служб этой ведущей (в отд. годы до 1/5 мирового экспорта часов) швейц. корпорации, объединяющей 14 часовых фирм; гл. бренды – «Breguet», «Omega», «Blancpain», «Tissot», «Certina». В Ж. сконцентрированы предприятия др. менее крупных, но всемирно известных часовых компаний – «Manufactures des Montres Rolex S. A.» (основана в 1905), «Patek Philippe S. A.» (1839), «Longines» (1832), «Haas & Cie» (1848; уникальные и эксклюзивные ультратонкие модели часов). Некоторые фирмы (в т. ч. «Baume et Mercier», основана в 1830, и «Chopard», 1860), специализирующиеся на выпуске дорогих часов, являются и важнейшими производителями ювелирных изделий. Высокий уровень развития отличает и др. отрасли машиностроения: выпуск геодезич. инструментов, точных измерит. приборов, точных металлорежущих станков, мед. аппаратуры. В кон. 20 – нач. 21 вв. быстро развивается электронная пром-сть. Предприятия «ST Microelectronics» производят микрочипы, предприятия «Sun Microsystems Inc.» – серверы для компьютерных сетей, программное обеспечение, осуществляют тестирование интегрированных банковских систем с использованием выпускаемой самой компанией аппаратуры (в Ж. также расположен испытательный и вычислительный центр «Sun Microsystems Inc.»). Компания «ABB High Voltage Technologies Ltd» (дочерняя фирма швейц.-швед. корпорации «Asea Brown Boveri») выпускает разнообразную электротехнич. продукцию (подстанции ср. напряжения, системы подавления скачков напряжения, переключатели мощности и др.). Развито также локомотиво- и вагоностроение, произ-во трамваев, поршневых компрессоров для средств транспорта, скоростемеров для электровозов, турбин («ABB Sécheron S. A.», «Oerlikon»).
Ж. – один из важнейших в Европе центров парфюмерной пром-сти и произ-ва ароматич. веществ. Ведущие производители – компании «Givaudan S. A.» (специализируется на выпуске «элитной» парфюмерии и косметики; занимает 1-е место в мире по объёму произ-ва и продаж парфюмерных отдушек и вкусоароматич. ингредиентов, одна из первых на мировом рынке духов; выпускает также средства личной гигиены и др.) и «Firmenich» (основана в 1895; один из мировых лидеров по произ-ву ароматизаторов для пищевой пром-сти – мясных продуктов, безалкогольных напитков, кондитерских изделий; производит также дорогую парфюмерию). Фармацевтич. пром-сть представлена предприятиями фирмы «Serono S. A.» (1906; с 2006 2/3 капитала принадлежит герм. фармацевтич. концерну «Merck KGaA»; один из мировых лидеров в разработке и произ-ве препаратов для лечения рассеянного склероза и онкологич. заболеваний) и др. менее крупных компаний. Др. отрасли пром-сти – пищевкусовая (особенно шоколадная и табачная), полиграфич., швейная, текстильная, мебельная. Традиционно развито ювелирное дело (ряд ювелирных и ювелирно-часовых фирм Ж. входит в корпорацию «Richemont Group»).
Более 20% территории города занимают парки, скверы, сады. Среди них – парк на о. Руссо посреди р. Рона, Английский парк, Этнографич. парк Балленберг (собрано более 90 домов со всей Швейцарии, историч. сады и поля, демонстрация ремёсел). В окрестностях Ж. – виноградарство и виноделие.
Иллюстрации:
Собор Сен-Пьер. 1160-е гг. – ок. 1232; шпиль 19 в. Архив БРЭ;
Архив БРЭ;
Висячий мост на тросах. 1822–23. Архитектор Г. Дюфур. Архив БРЭ;
Ратуша (Отель-де-Виль). 15 в., расширена в стиле французского ренессанса в 1617. Архитектор Ф. Петито. Архив БРЭ;
Памятник Ж. Ж. Руссо. 1834–35. Скульптор Ж. Ж. Прадье. Архив БРЭ;
Вид на центр города с Женевского озера. Архив БРЭ;
Гран-театр. 1879. Архив БРЭ.
Автор статьи: В. Н. Стрелецкий.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)