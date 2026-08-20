ЖЕНЕВА

Город на юго-западе Швейцарии, столица кантона Женева.

Рас­по­ло­жен на Же­нев­ском оз. и р. Ро­на (в мес­те её вы­хо­да из озе­ра), близ гра­ни­цы с Фран­ци­ей. Нас. 179,2 тыс. чел. (ок. 40% – ино­стран­цы, 2007; вто­рой по чис­лен­но­сти на­се­ле­ния го­род стра­ны по­сле Цю­ри­ха и круп­ней­ший во фран­коя­зыч­ной час­ти Швей­ца­рии). Же­нев­ская гор. аг­ло­ме­ра­ция (нас. ок. 750 тыс. чел., в пре­де­лах Швей­ца­рии 614 тыс. чел.) вы­хо­дит за пре­де­лы кан­то­на Же­не­ва и вклю­ча­ет свя­зан­ные с Ж. еже­днев­ны­ми по­езд­ка­ми на­се­ле­ния со­пре­дель­ные тер­ри­то­рии кан­то­на Во и при­гра­нич­ные рай­оны Фран­ции. Круп­ный транс­порт­ный узел. В Ж. схо­дит­ся неск. важ­ней­ших ев­роп. ав­то­страд: Ж.– Берн – Цю­рих, Ж. – Ту­рин – Ге­нуя, Ж. – Гре­нобль – Мар­сель, Ж. – Ли­он, Ж. – Ди­жон – Па­риж. Важ­ный ж.-д. узел; на на­прав­ле­ни­ях Ж. – Па­риж, Ж. – Мар­сель, Ж. – Мон­пе­лье, Ж. – Цю­рих – Санкт-Гал­лен и Ж. – Биль – Ба­зель кур­си­ру­ют вы­со­ко­ско­ро­ст­ные по­ез­да. Ме­ж­ду­нар. ав­то­вок­зал и 2 ж.-д. во­кза­ла. Ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт Ж. – Ку­ан­трен (один из круп­ней­ших в стра­не, об­слу­жи­ва­ет св. 7 млн. пас­са­жи­ров в год). При­стань на Же­нев­ском озе­ре.

Ж. воз­ник­ла на мес­те по­се­ле­ния кельт. пле­ме­ни ал­лоб­ро­гов. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся Юли­ем Це­за­рем в «За­пис­ках о Галль­ской вой­не» под назв. Ге­на­ва (Ge­na­va) как опор­ный ла­герь рим­лян в борь­бе про­тив гель­ве­тов (58 до н. э.). Ок. 400 н. э. уч­ре­ж­де­но епи­скоп­ст­во. С 443 в ко­ро­лев­ст­ве Бур­гун­дия, в 443–461 од­на из ре­зи­ден­ций бур­гунд­ских ко­ро­лей, в 534 Ж. по­па­ла под власть Франк­ско­го го­су­дар­ст­ва, по­сле его рас­па­да с 888 в со­ста­ве Верх­ней Бур­гун­дии, с 1032 в Свя­щен­ной Рим. им­пе­рии. С 1124 на­хо­ди­лась под управ­ле­ни­ем епи­ско­пов. В 14 в. и осо­бен­но в 1-й пол. 15 в. Ж. сла­ви­лась яр­мар­ка­ми, позд­нее ста­ла цен­тром кре­дит­но-бан­ков­ских опе­ра­ций. В 1519 за­клю­чи­ла со­юз с Фри­бу­ром, в 1526 – с Бер­ном, примк­нув в ка­че­ст­ве «со­юз­ной зем­ли» к Швейц. кон­фе­де­ра­ции. В 1533 из Ж. был из­гнан епи­скоп, про­ве­де­на Ре­фор­ма­ция, осу­ще­ст­влён­ная в ду­хе идей У. Цвинг­ли и Г. Фа­ре­ля, в 1536–38 и по­сле 1541 – Ж. Каль­ви­на; при нём Ж. сде­ла­лась цен­тром каль­ви­низ­ма ев­роп. зна­че­ния («про­тес­тант­ский Рим»). Ус­та­нов­ле­ния Каль­ви­на ос­та­ва­лись пра­во­вой ос­но­вой жиз­ни Ж. до 1792. С 1536 ари­сто­кра­тич. рес­пуб­ли­ка. В 1584 за­клю­чи­ла «веч­ный со­юз» с Бер­ном и Цю­ри­хом. В 1589–1602 при под­держ­ке Фран­ции и Бер­на от­стоя­ла свою не­за­ви­си­мость в борь­бе с гер­цо­га­ми Са­войи. В 16–17 вв. при­ток им­ми­гран­тов-про­тес­тан­тов спо­соб­ст­во­вал раз­ви­тию в Ж. ча­со­во­го и юве­лир­но­го про­из-ва. Гос­под­ство гор. пат­ри­циа­та и на­ли­чие зна­чит. слоя ме­ст­ных жи­те­лей, ог­ра­ни­чен­ных в по­ли­тич. пра­вах (Natifs), ста­ли при­чи­ной ре­во­лю­ции в 1792, в хо­де ко­то­рой ари­сто­кра­тич. пра­ви­тель­ст­во бы­ло сверг­ну­то, кон­сти­ту­ция пе­ре­смот­ре­на, дек­ла­ри­ро­ва­но ра­вен­ст­во всех гра­ж­дан. В 1798–1813 ан­нек­си­ро­ва­на Фран­ци­ей (гл. го­род деп-та Ле­ман), в 1815 вме­сте с тер­ри­то­рия­ми, при­сое­ди­нён­ны­ми к ней от Фран­ции и Са­войи, об­ра­зо­ва­ла 22-й швейц. кан­тон. Во вре­мя т. н. ре­во­лю­ции ра­ди­ка­лов 1846 в Ж. бы­ли ре­фор­ми­ро­ва­ны по­ли­тич. сис­те­ма и сис­те­ма об­ра­зо­ва­ния. Во 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. круп­ный центр ре­во­люц. эмиг­ра­ции из разл. ев­роп. стран. В 1866 здесь про­хо­дил 1-й кон­гресс Ин­тер­на­цио­на­ла 1-го, в 1883 в Ж. соз­да­на груп­па «Ос­во­бо­ж­де­ние тру­да». В 1907 в Ж. Цер­ковь бы­ла от­де­ле­на от го­су­дар­ст­ва.

Ж. – тра­диц. ме­сто со­зы­ва ме­ж­ду­нар. кон­фе­рен­ций, за­клю­че­ния ме­ж­ду­нар. до­го­во­ров. В 20 в., осо­бен­но по­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны, ста­ла ме­стом со­сре­до­то­че­ния мно­го­числ. ме­ж­ду­нар. ор­га­ни­за­ций и уч­ре­ж­де­ний. В 1919–46 здесь раз­ме­ща­лась Ли­га На­ций . В Ж. на­хо­дят­ся Ев­роп. штаб-квар­ти­ра ООН, Ев­роп. эко­но­мич. ко­мис­сия, а так­же рас­по­ла­га­ют­ся штаб-квар­ти­ры мн. струк­тур­ных под­раз­де­ле­ний ООН, в т. ч.: Кон­фе­рен­ции ООН по тор­гов­ле и раз­ви­тию, Ор­га­ни­за­ции ООН по пром. раз­ви­тию, Управ­ле­ния ООН по нар­ко­ти­кам и пре­ступ­но­сти, Ком­пен­са­ци­он­ной ко­мис­сии ООН, Вер­хов­но­го ко­мис­са­ри­ата ООН по де­лам бе­жен­цев. Ж. – ре­зи­ден­ция Ев­ро­пей­ской ас­со­циа­ции сво­бод­ной тор­гов­ли, Все­мир­ной тор­го­вой ор­га­ни­за­ции, Все­мир­ной ор­га­ни­за­ции здра­во­охра­не­ния, Ме­ж­ду­на­род­ной ор­га­ни­за­ции тру­да, Все­мир­ной ор­га­ни­за­ции ин­тел­лек­ту­аль­ной соб­ст­вен­но­сти, Ме­ж­ду­нар. ор­га­ни­за­ции по ми­гра­ци­ям, Ме­ж­ду­нар. те­ле­ком­му­ни­ка­ци­он­но­го сою­за, Все­мир­ной ме­тео­ро­ло­ги­че­ской ор­га­ни­за­ции, Ме­ж­ду­нар. авиа­транс­порт­ной ас­со­циа­ции, Меж­пар­ла­мент­ско­го сою­за и ря­да др. ме­ж­ду­нар. уч­ре­ж­де­ний. Так­же в Ж. раз­ме­ща­ет­ся св. 100 разл. не­пра­ви­тель­ст­вен­ных ор­га­ни­за­ций, в их чис­ле – Меж­дунар. к-т Крас­но­го Кре­ста (с 1863) и Ме­ж­ду­нар. фе­де­ра­ция об­ществ Крас­но­го Кре­ста и Крас­но­го По­лу­ме­ся­ца, Все­мир­ный со­вет церк­вей. В при­го­ро­де Ж. Ко­ло­ньи на­хо­дит­ся штаб-квар­ти­ра Все­мир­но­го эко­но­мич. фо­ру­ма (гл. еже­год­ная сес­сия про­во­дит­ся в Да­во­се).

В Ста­ром го­ро­де, на ле­вом бе­ре­гу Ро­ны, – пло­щадь с со­бо­ром Сен-Пьер (на мес­те ран­не­хри­сти­ан­ско­го хра­ма 4–6 вв., в пе­ре­ход­ных фор­мах от ро­ман­ско­го сти­ля к го­ти­ке, 1160-е гг. – ок. 1232; ка­пел­ла Мак­ка­ве­ев в сти­ле пла­ме­нею­щей го­ти­ки, 1406; фа­сад в ви­де хра­мо­во­го пор­ти­ка в сти­ле клас­си­циз­ма, 1752–56, арх. Б. Аль­фье­ри; шпиль – 19 в.); на мес­те клу­ат­ра со­бо­ра – отель «Мал­ле» (1721, арх. Ж. Ф. Блон­дель, ны­не Ме­ж­ду­нар. му­зей Ре­фор­ма­ции). Ц. Сен-Жер­мен (ос­но­ва­на в сер. 13 в. на мес­те ба­зи­ли­ки 4 в., пе­ре­строе­на в 1334 – 15 в., со­хра­ни­лись фраг­мен­ты ал­тар­ных рель­е­фов 5 в.). Пер­вая в го­ро­де каль­ви­ни­ст­ская ц. Тампль-де-ла-Фюс­те­ри (1715, арх. Ж. Вен). Го­тич. ра­ту­ша (Отель-де-Виль, 15 в., рас­ши­ре­на в сти­ле франц. ре­нес­сан­са в 1617, арх. Ф. Пе­ти­то), ста­рей­шее жи­лое зда­ние го­ро­да «Дом Та­ве­ля» (1334, ны­не Му­зей Ста­ро­го го­ро­да); ре­нес­санс­ные и клас­си­ци­стич. особ­ня­ки: дом Тур­рет­ти­ни (1617–20, ар­хи­тек­то­ры Ж. Пат­та, Ф. Пе­ти­то), особ­няк Люл­лен (ны­не де Сос­сюр; 1707–12, арх. Ж. Абей), дво­рец «Энар» (1817–21, ар­хи­тек­то­ры Дж. Са­луч­чи, Ж. В. Ноб­ле, С. Во­ше, в сти­ле не­оклас­си­циз­ма; ны­не Му­ни­ци­па­ли­тет). Ви­ся­чий мост на тро­сах (1822–23, арх. Г. Дю­фур). В Но­вом го­ро­де, на пра­вом бе­ре­гу Ро­ны, – ста­рин­ный квар­тал Сен-Жер­ве с ц. Сен-Жер­ве (по­строе­на в ран­не­ро­ман­ском сти­ле в 10 в. на мес­те церк­ви 4 в., крип­та – 8–9 вв., пе­ре­строе­на в 15 в. в го­тич. сти­ле). Па­мят­ни­ки ар­хи­тек­ту­ры 20 в.: во­кзал Кор­на­вен (1925–28, арх. Х. Витт­вер), «Дом Клар­те» (1930–32, ар­хи­тек­то­ры Ш. Э. Ле Кор­бю­зье, П. Жан­не­ре), Дво­рец На­ций (1929–38, ар­хи­тек­то­ры Ж. Фле­ген­хей­мер, А. П. Не­но, Ж. Ва­го и др.; ны­не Ев­роп. штаб-квар­ти­ра ООН), зда­ния Ев­ро­пей­ской ор­га­ни­за­ции по ядер­ным ис­сле­до­ва­ни­ям (близ Ж., 1954–60, ар­хи­тек­то­ры Р. и П. Штей­гер), Все­мир­ной ор­га­ни­за­ции здра­во­охра­не­ния (1961, арх. Ж. Чу­ми). Па­мят­ни­ки: Ж. Ж. Рус­со (1834–35, скульп­тор Ж. Ж. Пра­дье), Ре­фор­ма­ции (1909–17, скульп­то­ры А. Бу­шар, П. Лан­дов­ски). Сим­вол Ж. – фон­тан на Же­нев­ском озе­ре (1891).

Ж. – один из ве­ду­щих в Швей­ца­рии цен­тров НИОКР. Здесь раз­ме­ща­ют­ся Ев­роп. ор­га­ни­за­ция по ядер­ным ис­сле­до­ва­ни­ям (близ го­ро­да, у гра­ни­цы с Фран­ци­ей) и важ­ней­шие н.-и. ин-ты сис­те­мы ООН: Учеб­ный и н.-и. ин-т ООН (ЮНИТАР), НИИ со­ци­аль­но­го раз­ви­тия при ООН (ЮНРИСД), Ин-т ООН по ис­сле­до­ва­нию про­блем раз­ору­же­ния (ЮНИДИР), а так­же Ев­роп. ака­де­мия со­ци­аль­ных на­ук, Выс­ший ин-т ме­ж­ду­нар. ис­сле­до­ва­ний, Ме­ж­ду­нар. ин-т со­ци­аль­но-тру­до­вых ис­сле­до­ва­ний МОТ и др. Ме­ж­ду­нар. центр гео­ин­фор­мац. ис­сле­до­ва­ний. Сре­ди ву­зов – ун-т Ж. (ос­но­ван в 1559 Ж. Каль­ви­ном как ака­де­мия, совр. ста­тус с 1873; зда­ние 1868–1871; ок. 40% сту­ден­тов – ино­стран­цы), Ун-т фи­нан­сов и ме­недж­мен­та (1971), Выс­ший ин-т биз­не­са и управ­ле­ния (из­вес­тен как ун-т INSAM), Же­нев­ская выс­шая шко­ла ди­пло­ма­тии и ме­ж­ду­нар. от­но­ше­ний (один из ве­ду­щих ча­ст­ных ун-тов). В го­ро­де так­же рас­по­ло­же­ны Выс­шая шко­ла изящ­ных ис­кусств и ди­зай­на (1748), Выс­шая шко­ла при­клад­но­го иск-ва (1876), кон­сер­ва­то­рия (1835), Же­нев­ская шко­ла ча­со­вых мас­те­ров. Об­сер­ва­то­рия Ж. (1772) – ве­ду­щий ас­тро­но­мич. центр в Швей­ца­рии. Пуб­лич­ная и уни­вер­си­тет­ская б-ка Ж. – од­на из пя­ти круп­ней­ших в Швей­ца­рии (1562; ок. 2 млн. ед. хр., в т. ч. 6,5 тыс. ру­ко­пи­сей). Ши­ро­кую из­вест­ность име­ет б-ка Ме­ж­ду­нар. ор­га­ни­за­ции тру­да (1919).

Осн. му­зеи: ес­теств. ис­то­рии (1820), Ариа­на (1884; ке­ра­ми­ка, из­де­лия из фар­фо­ра и фа­ян­са), эт­но­гра­фии (1901), ис­кус­ст­ва и ис­то­рии (1910, зда­ние – 1903–1910, ар­хи­тек­то­ры Дж. и М. Ка­мо­лет­ти), Ста­ро­го го­ро­да (1986), совр. и при­клад­но­го иск-ва (МАМСО; 1994), Ме­ж­ду­нар. му­зей Ре­фор­ма­ции (2005), Му­зей Бар­бье-Мюл­ле­ра. Сре­ди др. му­зе­ев: Ж. Ж. Рус­со (1916), Ин-т и му­зей Воль­те­ра (1952), Му­зей совр. иск-ва (1968), Крас­но­го Кре­ста и Крас­но­го По­лу­ме­ся­ца, а так­же Му­зей ча­сов на вил­ле Ма­ло­ню, Му­зей Па­те­ка Фи­лип­па (кол­лекция ча­со­вых и эма­ле­вых дел мас­те­ров Ж., Швей­ца­рии и Ев­ро­пы 16–21 вв.), му­зеи в штаб-квар­ти­рах ча­со­вых фирм («Rolex» и др.). Му­зеи швейц. на­ём­ни­че­ст­ва, Ме­ж­ду­нар. му­зей ав­то­мо­би­лей, Му­зей Же­нев­ско­го озе­ра, Же­нев­ская ху­дож. кол­лек­ция А. Бау­ра (1944; от­крыт в 1964; кит. и япон. иск-во; ма­ну­ск­рип­ты, из­де­лия из неф­ри­та, фар­фо­ра и др.), Му­зей Маль­тий­ско­го ор­де­на (в при­го­ро­де Ком­пе­зье). Мас­тер­ская швейц. шо­ко­ла­да (экс­по­зи­ция по ис­то­рии произ-ва шо­ко­ла­да в Швей­ца­рии).

Гран-те­атр (1879; по­стро­ен по об­раз­цу зда­ния «Гранд-Опе­ра» в Па­ри­же), «Сен-Жер­ве», Те­атр ма­рио­не­ток и др. Ор­кестр Ро­ман­ской Швей­ца­рии (ос­но­ван Э. Ан­сер­ме в 1918). Круп­ней­ший кон­церт­ный зал – «Вик­то­рия-холл» (от­крыт в 1894). Ме­ж­ду­нар. кон­курс му­зы­кан­тов-ис­пол­ни­те­лей (1939).

Еже­год­но про­во­дят­ся Же­нев­ский меж­ду­нар. ав­то­са­лон (Geneva Motor Show; один из круп­ней­ших в Ев­ро­пе), Же­нев­ская ме­ж­ду­нар. вы­став­ка изо­бре­те­ний, на­уч.-тех­нич. вы­став­ки, аук­цио­ны ан­ти­к­ва­риа­та, уни­каль­ных ча­сов. Гл. вы­ста­воч­ный центр – «Palexpo» (пл. св. 100 тыс. м2; вме­ща­ет до 15 тыс. уча­ст­ни­ков и ок. 100 тыс. по­се­ти­те­лей). Ком­па­ни­ей «Hewlett-Packard» от­крыт т. н. ин­вент-центр (один из круп­ней­ших в Ев­ро­пе), где пред­став­ле­ны раз­ра­бот­ки в об­лас­ти но­вей­ших элек­трон­ных тех­но­ло­гий. Бо­та­нич. сад (св. 5 млн. рас­те­ний; тро­пич. оран­же­реи, пру­ды, воль­е­ры). На Же­нев­ском оз. еже­год­но про­хо­дит ев­ро­ре­га­та «Bol d’Or Rolex».

В совр. струк­ту­ре эко­но­ми­ки го­ро­да до­ми­ни­ру­ет сфе­ра ус­луг (за­ня­то ок. 90% ра­бо­таю­щих), в вы­со­кой сте­пе­ни ори­ен­ти­ро­ван­ная на об­слу­жи­ва­ние мно­го­числ. ме­ж­ду­нар. ор­га­ни­за­ций и уч­ре­ж­де­ний (б. ч. пред­ста­ви­тельств со­сре­до­то­че­на в сев. час­ти го­ро­да, в пре­де­лах т. н. Ме­ж­ду­нар. цен­тра Ж. – Cité Internaciona­le). Ж. – круп­ный бан­ков­ско-фи­нан­со­вый центр Швей­ца­рии и Ев­ро­пы, од­на­ко по мас­шта­бам дея­тель­но­сти за­мет­но ус­ту­па­ет Цю­ри­ху. В го­ро­де на­хо­дят­ся фи­лиа­лы двух круп­ней­ших швейц. бан­ков UBS и «Crédit Suisse» (прав­ле­ния в Цю­ри­хе), круп­ные иностр. бан­ки (осо­бен­но фран­цуз­ские) и нац. бан­ки, в т. ч. Pictet Bank (ос­но­ван в 1805) – один из круп­ней­ших ча­ст­ных бан­ков Швей­ца­рии (го­до­вой обо­рот ок. 130 млрд. ев­ро, 2005), Bordi­er Bank, SCS Alliance Bank, «Lombard Odi­er Darier Hentsch & Cie» (воз­ник в 2002 объ­е­ди­не­ни­ем двух ста­рей­ших ча­ст­ных же­нев­ских бан­кир­ских до­мов «Lombard Odier & Cie» и «Darier Hentsch & Cie», ос­но­ван в кон. 18 в.). Же­нев­ские бан­ки «Crédit Agricole (Su­is­se) S. A.» [об­ра­зо­ван в 2005 объ­е­ди­не­ни­ем «Crédit Lyon­nais (Suisse) S. A.», ос­но­ван­ным в 1876, и «Cré­dit Agricole Indosuez (Suisse) S. A.»], BNP Paribas Private Bank (Switzerland) S. A. и CBG Compagnie Bancaire Genève за­ни­ма­ют ве­ду­щие по­зи­ции в рей­тин­гах бан­ков Швей­ца­рии с пре­об­ла­даю­щим уча­сти­ем иностр. ка­пи­та­ла. Же­нев­ская фон­до­вая бир­жа – вто­рая в Швей­ца­рии (по­сле Цю­рих­ской) по обо­ро­ту опе­ра­ций с цен­ны­ми бу­ма­га­ми. Фонд «Ge­ne­va Financial Center Foundation» фи­нан­си­ру­ет ин­ве­стиц. про­ек­ты во мно­гих стра­нах ми­ра.

Ж. – зна­чит. центр де­ло­вых ус­луг, ме­ж­ду­нар., оп­то­вой и роз­нич­ной тор­гов­ли, стра­хо­во­го и рек­лам­но­го биз­не­са. В Ж. рас­по­ла­га­ют­ся штаб-квар­ти­ры или го­лов­ные ев­роп. офи­сы круп­ных ме­ж­ду­нар. кор­по­ра­ций, в т. ч. «Serono S. A.» (био­тех­но­ло­гии, фар­ма­цев­ти­ка), «Sun Mic­rosystems Inc.», «ST Micro­elec­tro­nics», «Hewlett-Packard» (элек­трон­ный биз­нес), «JT International» (та­бач­ная пром-сть), «Mediterranian Shipping Com­pany» (мор. су­до­ход­ст­во, ор­га­ни­за­ция ме­ж­ду­нар. круи­зов), «Invista» (тек­стиль­ная и швей­ная пром-сть, про­из-во син­те­тич. и ис­кусств. во­ло­кон), «Procter & Gamble» (кос­ме­ти­ка, пар­фю­ме­рия, фар­ма­цев­ти­ка, сред­ст­ва ги­гие­ны и др.). Ком­па­ния «SITA» (штаб-квар­ти­ра в Ж.) – ми­ро­вой ли­дер в сфе­ре те­ле­ком­му­ни­кац. и ин­фор­мац. об­слу­жи­ва­ния гражд. авиа­ции; её до­чер­няя фир­ма «On Air» – гл. по­став­щик на ми­ро­вой ры­нок сис­тем обес­пе­че­ния мо­биль­ной свя­зи в по­лё­те; др. до­чер­няя фир­ма «CHAMP Car­go­sys­tems» – един­ст­вен­ный в ми­ре ИТ-про­вай­дер, об­слу­жи­ваю­щий ис­клю­чи­тель­но гру­зо­вые авиа­ком­па­нии. Кор­по­ра­ция «Société Générale de Surveillance S. A.» (SGS, ос­но­ва­на в 1878) – од­на из ве­ду­щих сюр­вей­ер­ских ком­па­ний ми­ра (ин­спек­ти­ро­ва­ние, тес­ти­ро­ва­ние и сер­ти­фи­ка­ция то­ва­ров), ком­па­ния «Electronic Arts» – один из круп­ней­ших в ми­ре не­за­ви­си­мых из­да­те­лей ви­део- и ком­пь­ю­тер­ных игр. В чис­ле ве­ду­щих швейц. ком­па­ний, дей­ст­вую­щих в сфе­ре ус­луг, – же­нев­ские фир­мы «Univalor S. A.» (фи­нан­со­вый ме­недж­мент, стра­хо­вые ус­лу­ги), «Julliard Immobilier S. A.» и «Naef+Partner» (опе­ра­ции по управ­ле­нию не­дви­жи­мо­стью), «Addor & Julliard» ( ар­хи­тек­ту­ра , ди­зайн , гра­до­строи­тель­ст­во ), «PEG Engineering S. A.» (ин­жи­ни­ринг и кон­сал­тинг), из­да­тель­ская груп­па «Edi­presse». В Ж. из­да­ют­ся круп­ней­шие пе­рио­дич. из­да­ния («Tribune de Genéve», «Le Temps», «Le Courrier»), рас­по­ло­же­ны штаб-квар­ти­ры круп­ней­ших во фран­коя­зыч­ной час­ти Швей­ца­рии кор­по­ра­ций ра­дио- и те­ле­ве­ща­ния («Radio Suisse Romande» и «Télévision Suisse Roman­de»). Од­на из ве­ду­щих от­рас­лей ме­ж­ду­нар. спе­циа­ли­за­ции Ж. – пре­дос­тав­ле­ние вы­со­ко­ква­ли­фи­цир. мед. ус­луг (пре­ж­де все­го в об­лас­ти кар­дио­хи­рур­гии, он­ко­ло­гии, ра­дио­ло­гии, уро­ло­гии, ги­не­ко­ло­гии, оф­таль­мо­ло­гии); здесь со­сре­до­то­че­ны кли­ни­ки нац. и об­ще­евро­пей­ско­го зна­че­ния. Круп­ный центр ту­риз­ма (в т. ч. де­ло­во­го и т. н. кон­гресс­но­го) с вы­со­ко­раз­ви­той ту­ри­стич. ин­фра­струк­ту­рой; в го­ро­де раз­ме­ща­ют­ся ве­ду­щие швейц. ту­ри­стич. агент­ст­ва и ком­па­нии («Magnafin S. A.» и др.).

По мас­шта­бам ин­ду­ст­ри­аль­но­го про­из-ва Ж. за­ни­ма­ет 3-е ме­сто в Швей­царии, су­ще­ст­вен­но ус­ту­пая Цю­ри­ху и Ба­зе­лю. Ве­ду­щая от­расль пром-сти – ма­ши­но­строе­ние, ори­ен­ти­ро­ван­ное на вы­со­ко­ква­ли­фи­цир. пер­со­нал и вы­пус­каю­щее нау­ко­ём­кую про­дук­цию. Ж. – круп­ней­ший в Ев­ро­пе центр про­из-ва ча­сов и гл. ор­га­ни­за­ци­он­но-управ­ленч. центр ча­со­вой пром-сти стра­ны; к нач. 21 в., не­смот­ря на кон­цен­тра­цию про­из-ва и ка­пи­та­ла в от­рас­ли, со­хра­ни­лось зна­чит. чис­ло не­боль­ших, в т. ч. се­мейных, фирм. Круп­ней­ший про­из­во­ди­тель – кор­по­ра­ция «Swatch Group AG» (штаб-квар­ти­ра в Би­ле); в Ж. и при­го­ро­дах со­сре­до­то­че­на зна­чит. часть пром. пред­при­ятий, офи­сов, ло­ги­стич. и тех­нич. служб этой ве­ду­щей (в отд. го­ды до 1/5 ми­ро­во­го экс­пор­та ча­сов) швейц. кор­по­ра­ции, объ­е­ди­няю­щей 14 ча­со­вых фирм; гл. брен­ды – «Breguet», «Omega», «Blan­c­pain», «Tissot», «Cer­ti­na». В Ж. скон­цен­три­ро­ва­ны пред­при­я­тия др. ме­нее круп­ных, но все­мир­но из­вест­ных ча­со­вых ком­па­ний – «Ma­nu­fac­tu­res des Montres Rolex S. A.» (ос­но­ва­на в 1905), «Patek Philip­pe S. A.» (1839), «Lon­gines» (1832), «Haas & Cie» (1848; уни­каль­ные и экс­клю­зив­ные ульт­ра­тон­кие мо­де­ли ча­сов). Не­ко­то­рые фир­мы (в т. ч. «Baume et Mercier», ос­но­ва­на в 1830, и «Chopard», 1860), спе­циа­ли­зи­рую­щие­ся на вы­пус­ке до­ро­гих ча­сов, яв­ля­ют­ся и важ­ней­ши­ми про­из­во­ди­те­ля­ми юве­лир­ных из­де­лий. Вы­со­кий уро­вень раз­ви­тия от­лича­ет и др. от­рас­ли ма­ши­но­строе­ния: вы­пуск гео­де­зич. ин­ст­ру­мен­тов, точ­ных из­ме­рит. при­бо­ров, точ­ных ме­тал­ло­ре­жу­щих стан­ков, мед. ап­па­ра­ту­ры. В кон. 20 – нач. 21 вв. бы­ст­ро раз­ви­ва­ет­ся элек­трон­ная пром-сть. Пред­при­я­тия «ST Mi­croelectronics» про­из­во­дят мик­ро­чи­пы, пред­при­ятия «Sun Micro­sys­tems Inc.» – сер­ве­ры для ком­пь­ю­тер­ных се­тей, про­грамм­ное обес­пе­че­ние, осу­ще­ст­в­ля­ют тес­ти­ро­ва­ние ин­тег­ри­ро­ван­ных бан­ков­ских сис­тем с ис­поль­зо­ва­ни­ем вы­пус­кае­мой са­мой ком­па­ни­ей ап­па­ра­ту­ры (в Ж. так­же рас­по­ло­жен ис­пы­та­тель­ный и вы­чис­ли­тель­ный центр «Sun Mic­rosys­tems Inc.»). Ком­па­ния «ABB High Vol­tage Techno­lo­gies Ltd» (до­чер­няя фир­ма швейц.-швед. кор­по­ра­ции «Asea Brown Boveri») вы­пус­ка­ет раз­но­об­раз­ную элек­тро­тех­нич. про­дук­цию (под­стан­ции ср. на­пря­же­ния, сис­те­мы по­дав­ле­ния скач­ков на­пря­же­ния, пе­ре­клю­ча­те­ли мощ­но­сти и др.). Раз­ви­то так­же ло­ко­мо­ти­во- и ва­го­но­строе­ние, про­из-во трам­ва­ев, порш­не­вых ком­прес­со­ров для средств транс­пор­та, ско­ро­сте­ме­ров для элек­тро­во­зов, тур­бин («ABB Sécheron S. A.», «Oerlikon»).

Ж. – один из важ­ней­ших в Ев­ро­пе цен­тров пар­фю­мер­ной пром-сти и про­из-ва аро­ма­тич. ве­ществ. Ве­ду­щие про­из­во­ди­те­ли – ком­па­нии «Givaudan S. A.» (спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на вы­пус­ке «элит­ной» пар­фю­ме­рии и кос­ме­ти­ки; за­ни­ма­ет 1-е ме­сто в ми­ре по объ­ё­му про­из-ва и про­даж пар­фю­мер­ных от­ду­шек и вку­со­аро­ма­тич. ин­гре­ди­ен­тов, од­на из пер­вых на ми­ро­вом рын­ке ду­хов; вы­пус­ка­ет так­же сред­ст­ва лич­ной ги­гие­ны и др.) и «Firmenich» (ос­но­ва­на в 1895; один из ми­ро­вых ли­де­ров по про­из-ву аро­ма­ти­за­то­ров для пи­ще­вой пром-сти – мяс­ных про­дук­тов, без­ал­ко­голь­ных на­пит­ков, кон­ди­тер­ских из­де­лий; про­из­во­дит так­же до­ро­гую пар­фю­ме­рию). Фар­ма­цев­тич. пром-сть пред­став­ле­на пред­приятия­ми фир­мы «Serono S. A.» (1906; с 2006 2/3 ка­пи­та­ла при­над­ле­жит герм. фар­ма­цев­тич. кон­цер­ну «Merck KGaA»; один из ми­ро­вых ли­де­ров в раз­ра­бот­ке и про­из-ве пре­па­ра­тов для ле­че­ния рас­се­ян­но­го скле­ро­за и он­ко­ло­гич. за­бо­ле­ва­ний) и др. ме­нее круп­ных ком­па­ний. Др. от­рас­ли пром-сти – пи­ще­вку­со­вая (осо­бен­но шо­ко­лад­ная и та­бач­ная), по­ли­гра­фич., швей­ная, тек­стиль­ная, ме­бель­ная. Тра­ди­ци­он­но раз­ви­то юве­лир­ное де­ло (ряд юве­лир­ных и юве­лир­но-ча­со­вых фирм Ж. вхо­дит в кор­по­ра­цию «Richemont Group»).

Бо­лее 20% тер­ри­то­рии го­ро­да за­ни­мают пар­ки, скве­ры, са­ды. Сре­ди них – парк на о. Рус­со по­сре­ди р. Ро­на, Анг­лий­ский парк, Эт­но­гра­фич. парк Бал­лен­берг (со­б­ра­но бо­лее 90 до­мов со всей Швей­ца­рии, ис­то­рич. са­ды и по­ля, де­мон­ст­ра­ция ре­мё­сел). В ок­ре­ст­но­стях Ж. – ви­но­гра­дар­ст­во и ви­но­де­лие.

Иллюстрации:

Со­бор Сен-Пьер. 1160-е гг. – ок. 1232; шпиль 19 в. Архив БРЭ;

Архив БРЭ;

Ви­ся­чий мост на тро­сах. 1822–23. Ар­хи­тек­тор Г. Дю­фур. Архив БРЭ;

Ра­ту­ша (Отель-де-Виль). 15 в., рас­ши­ре­на в сти­ле фран­цуз­ско­го ре­нес­сан­са в 1617. Ар­хи­тек­тор Ф. Пе­ти­то. Архив БРЭ;

Па­мят­ник Ж. Ж. Рус­со. 1834–35. Скуль­п­тор Ж. Ж. Пра­дье. Архив БРЭ;

Вид на центр го­ро­да с Же­нев­ско­го озе­ра. Архив БРЭ;

Гран-театр. 1879. Архив БРЭ.

Автор статьи: В. Н. Стре­лец­кий.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)