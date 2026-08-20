ЖЕНЕТТ ЖЕРАР
ЖЕНЕТТ ЖЕРАР - французский литературовед, литературный критик.
Окончил Высшую нормальную школу в Париже. Профессор (с 1967 года) Высшей школы общественных наук в Париже, с 1969 года работал в американских университетах, в 1970-1979 годах вместе с Ц. Тодоровым возглавлял редколлегию журнала «Poétique». Один из ведущих представителей структурализма, автор книг «Фигуры» («Figures», vol. 1-5, 1966-2002), «Введение в архитекст» («Introduction а̀ l’architexte», 1979), «Произведение искусства» («Œuvre de l’art», vol. 1-2, 1994-1997) и др. В центре внимания Женетт - проблема риторичности поэтического языка, закономерности построения повествовательного текста, принципы организации общего пространства литературы. Выдвинув понятие «архитекста» - совокупности универсальных трансцендентных категорий, позволяющих установить связи отдельного текста с другими текстами, Женетт предпринял критическое исследование риторических и поэтологических трактатов античности и последующих эпох. Сделал попытку построения «чистой» внеисторической жанровой системы, одним из важных элементов которой считает «паратекст» - совокупность внешних по отношению к произведению факторов, связывающих его с реальностью (от оформления книги до рекламных текстов и авторских интервью).
Сочинения:
Фигуры. М., 1998. Т. 1-2.