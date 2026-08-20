ЖЕНЕТТ ЖЕРАР

ЖЕНЕТТ ЖЕРАР - французский литературовед, литературный критик .

Окон­чил Выс­шую нор­маль­ную шко­лу в Па­ри­же. Профессор (с 1967 года) Выс­шей шко­лы об­щественных на­ук в Па­ри­же, с 1969 года ра­бо­тал в американских университетах, в 1970-1979 годах вме­сте с Ц. То­до­ро­вым воз­глав­лял ред­кол­ле­гию журнала «Poéti­que». Один из ве­ду­щих пред­ста­ви­те­лей струк­ту­ра­лиз­ма, ав­тор книг «Фи­гу­ры» («Figures», vol. 1-5, 1966-2002), «Вве­де­ние в ар­хи­текст» («Introduction а̀ l’architexte», 1979), «Про­из­ве­де­ние ис­кус­ст­ва» («Œuvre de l’art», vol. 1-2, 1994-1997) и др. В цен­тре вни­ма­ния Женетт - про­бле­ма ри­то­рич­но­сти по­этического язы­ка, за­ко­но­мер­но­сти по­строе­ния по­ве­ст­во­вательного тек­ста, прин­ци­пы ор­га­ни­за­ции об­ще­го про­стран­ст­ва ли­те­ра­ту­ры . Вы­дви­нув по­ня­тие «ар­хи­тек­ста» - со­во­куп­но­сти уни­вер­саль­ных транс­цен­дент­ных ка­те­го­рий, по­зво­ляю­щих ус­та­но­вить свя­зи от­дель­но­го тек­ста с дру­гими тек­ста­ми, Женетт пред­при­нял кри­тическое ис­сле­до­ва­ние ри­то­рических и по­это­ло­гических трак­та­тов ан­тич­но­сти и по­сле­дую­щих эпох. Сде­лал по­пыт­ку по­строе­ния «чис­той» вне­ис­то­ри­че­ской жан­ро­вой сис­те­мы, од­ним из важ­ных эле­мен­тов ко­то­рой счи­та­ет «па­ра­текст» - со­во­куп­ность внеш­них по от­но­ше­нию к про­из­ве­де­нию фак­то­ров, свя­зы­ваю­щих его с ре­аль­но­стью (от оформ­ле­ния кни­ги до рек­лам­ных тек­стов и ав­тор­ских ин­тер­вью).

Сочинения:

Фи­гу­ры. М., 1998. Т. 1-2.