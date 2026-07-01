ЖЕМЧУЖНИКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

ЖЕМЧУЖНИКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ - русский поэт, драматург, публицист.

Дво­ря­нин . Пле­мян­ник А. По­го­рель­ско­го, дво­ю­род­ный брат А.К. Тол­сто­го. Окон­чил Училище пра­во­ве­де­ния в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1841), слу­жил в Се­на­те (до 1842 года), в Министерстве юс­ти­ции (1847-1849), в Государственной кан­це­ля­рии (1849-1855), Государственном со­ве­те (с 1855 года). В 1858 году вы­шел в от­став­ку и пе­ре­ехал в Ка­лу­гу. Член Общества лю­би­те­лей российской сло­вес­но­сти (с 1859 года; с 1899 года почетный член). С середины 1860-х годов жил в Гер­ма­нии, Швей­ца­рии, Ита­лии, на юге Фран­ции. В 1884 году вер­нул­ся в Рос­сию. Ак­тив­но уча­ст­во­вал в литературной и общественной жиз­ни, пе­ре­пи­сы­вал­ся с мо­ло­ды­ми ли­те­ра­то­ра­ми (И.А. Бу­ни­ным и др.). На­чал пи­сать сти­хи с 1830-х годов. Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти сти­хотворной ко­ме­ди­ей из свет­ской жиз­ни «Стран­ная ночь» (1850). На ру­бе­же 1840-1850-х годов (вме­сте с род­ны­ми брать­я­ми В.М. и Алек­сан­д­ром М. Жем­чуж­ни­ко­вы­ми и А.К. Тол­стым) уча­ст­во­вал в соз­да­нии литературной мас­ки Козь­мы Прут­ко­ва . Сре­ди про­из­ве­де­ний, на­пи­сан­ных под этим псев­до­ни­мом: са­ти­рические стихотворения «Кон­дук­тор и та­ран­тул», «Ца­п­ля и бе­го­вые дрож­ки», «Чер­вяк и по­па­дья». По­эзия Жемчужникова 1850-х годов про­ник­ну­та гра­ж­дан­ст­вен­но­стью; са­ти­рическое ос­ме­я­ние бю­ро­кра­тии и под­ха­лим­ст­ва за­час­тую при­ни­ма­ет ал­ле­го­рическую фор­му («Сказ­ка о жи­вых мерт­ве­цах», 1858; бас­ня «При­чи­на раз­но­гла­сия», 1859). В 1860-е годы ми­ше­нью вы­па­дов Жемчужникова стал пуб­ли­цист М.Н. Кат­ков (по­эмы «Не­ос­но­ва­тель­ная про­гул­ка», «Пе­ред воз­вра­ще­ни­ем на ро­ди­ну», 1868-1869). В позд­ней ли­ри­ке Жемчужникова гражданская те­ма­ти­ка («Ду­ха не уга­шай­те», 1888) со­че­та­ет­ся с фи­лософским мо­ти­вом при­ми­ре­ния со смер­тью как ес­тественным за­ко­ном жиз­ни. Сре­ди пуб­ли­ци­с­тических со­чи­не­ний Жемчужникова: ста­тьи «Со­вре­мен­ный про­све­ти­тель на­ро­да» (1858) о кре­сть­ян­ской ре­фор­ме в Рос­сии; «Ещё при­дир­ка» (1859) о по­ли­цей­ском про­из­во­ле; «Пе­ре­ход­ное вре­мя. Фи­зио­но­мии и си­лы» (1861).

Сочинения:

Сти­хо­тво­ре­ния / Сост., вступ. ст. С. Е. Би­рю­ко­ва. М., 1988.