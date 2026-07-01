ЖЕМЧУЖНИКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
ЖЕМЧУЖНИКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ - русский поэт, драматург, публицист.
Дворянин. Племянник А. Погорельского, двоюродный брат А.К. Толстого. Окончил Училище правоведения в Санкт-Петербурге (1841), служил в Сенате (до 1842 года), в Министерстве юстиции (1847-1849), в Государственной канцелярии (1849-1855), Государственном совете (с 1855 года). В 1858 году вышел в отставку и переехал в Калугу. Член Общества любителей российской словесности (с 1859 года; с 1899 года почетный член). С середины 1860-х годов жил в Германии, Швейцарии, Италии, на юге Франции. В 1884 году вернулся в Россию. Активно участвовал в литературной и общественной жизни, переписывался с молодыми литераторами (И.А. Буниным и др.). Начал писать стихи с 1830-х годов. Дебютировал в печати стихотворной комедией из светской жизни «Странная ночь» (1850). На рубеже 1840-1850-х годов (вместе с родными братьями В.М. и Александром М. Жемчужниковыми и А.К. Толстым) участвовал в создании литературной маски Козьмы Пруткова. Среди произведений, написанных под этим псевдонимом: сатирические стихотворения «Кондуктор и тарантул», «Цапля и беговые дрожки», «Червяк и попадья». Поэзия Жемчужникова 1850-х годов проникнута гражданственностью; сатирическое осмеяние бюрократии и подхалимства зачастую принимает аллегорическую форму («Сказка о живых мертвецах», 1858; басня «Причина разногласия», 1859). В 1860-е годы мишенью выпадов Жемчужникова стал публицист М.Н. Катков (поэмы «Неосновательная прогулка», «Перед возвращением на родину», 1868-1869). В поздней лирике Жемчужникова гражданская тематика («Духа не угашайте», 1888) сочетается с философским мотивом примирения со смертью как естественным законом жизни. Среди публицистических сочинений Жемчужникова: статьи «Современный просветитель народа» (1858) о крестьянской реформе в России; «Ещё придирка» (1859) о полицейском произволе; «Переходное время. Физиономии и силы» (1861).
Сочинения:
Стихотворения / Сост., вступ. ст. С. Е. Бирюкова. М., 1988.