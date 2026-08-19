ЖЕМAЙТИС-ВИТAУТАС, ЙОНАС

Жемайтис-Витаутас (лит. Žemaitis-Vytautas), Йонас (15.03.1909, Паланга — 26.11.1954, Москва) — литовский военный и государственный деятель.

Закончил Каунасское военное училище и артиллерийскую школу в Фонтебло (Франция). С 1938 — на военной службе, после присоединения Литвы к СССР в 1940 продолжил службу в Красной армии (см. Рабоче-Крестьянская Красная армия ). В 1941 во время Великой Отечественной войны 1941—1945 сдался в плен, но в боевых действиях на стороне нацистской Германии не участвовал, сотрудничал с Сопротивления движением . С 1945 — один из руководителей антисоветского движения в Литве, командовал различными партизанскими отрядами. В 1949 избран председателем Союза борьбы за свободу Литвы (Lietuvos laisvės kovos sąjūdis), исполняющий обязанности командующего силами обороны. С 1951 тяжело болен (перенес инсульт), 30 мая 1953 арестован, доставлен в Москву, расстрелян в Бутырской тюрьме. 11 марта 2009 решением Сейма Литовской Республики был признан фактически исполнявшим обязанности Президента Литвы в 1949—1954.

Лит.: Gaškaitė-Žemaitienė N. Žuvusiųjų prezidentas. Vilnius, 2005.