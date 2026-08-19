ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
Город в России, в Московской области.
Нас. 116,5 тыс. чел. (2006). Расположен к востоку от Москвы, в Подмосковной Мещёре. 3 ж.-д. станции (Кучино, Железнодорожная, Купавна).
Возник в 1877 как пристанционный пос. Обираловка при одноим. ж.-д. станции (открыта в 1862). Близ него, в дер. Кучино (впервые упоминается в 1573–1574 как пустошь), находилось имение Рябушинских, где в 1904 по инициативе Д. П. Рябушинского был создан первый в Европе и второй в мире аэродинамич. ин-т (науч. работу возглавил Н. Е. Жуковский), в 1924 открылась Астрофизич. обсерватория Гос. астрофизич. ин-та (ГАФИ, с 1931 в составе Астрономического института им. П. К. Штернберга). Близ имения во 2-й пол. 19 в. были построены кирпичные заводы купцов Д. О. Милованова, С. Г. Куприянова и Голядкина (с 1918 преобразованы в Кучинский кирпичный завод, ныне одно из крупных предприятий Ж.), вокруг которых вырос посёлок. В 1896 неподалёку от Кучино, в с. Саввино, основано т-во Саввинской мануфактуры «Викула Морозова сыновей, Ивана Полякова и Кo», сформировался посёлок. В 1935 посёлок при Кучинском кирпичном заводе и дер. Кучино были объединены в посёлок гор. типа. В 1939 пос. Обираловка получил статус посёлка гор. типа и переименован в Ж.; с 1952 город. В гор. черту включены: посёлки Кучино (частично с 1960, полностью с 1963), Саввино, деревни Темниково и Сергеевка (все с 1960), пос. Купавна (2004).
Сохранились: конный двор (1840-е гг., арх. Ж. Ф. Тибо) и часовня усадьбы Н. Г. Рюмина Кучино, храм Преображения Господня (1870–85, арх. А. А. Ветлицкий, перестроен в 1905, Н. Потапов; уникальные полихромные фаянсовые иконостасы выполнены на фабрике М. С. Кузнецова в 1906–09) с колокольней (1894, арх. А. В. Яковлев). Н.-и. технологич. ин-т им. П. И. Снегирёва (с 1941; в т. ч. разработка автоматизиров. оборудования для оборонной пром-сти), эксперим. база ГНЦ РФ «НИИ ВОДГЕО». Филиалы вузов: РГГУ (2000), Совр. гуманитарной академии (2002), представительство Моск. гос. индустриального ун-та. Краеведч. музей (1970).
Крупное произ-во строит. материалов: кирпича (в т. ч. фасадного – «Кучинский кирпичный завод»), облицовочной плитки («Кучинский керамико-плиточный завод»), теплоизоляционных, асбестоцементных изделий («Мостермостекло»), минер. ваты и изделий из неё («Минеральная вата»), разл. столярно-строит. изделий (деревообрабатывающий комбинат). Ремонт и модернизация электротехнич. машин переменного и постоянного тока («Саввинский электромеханич. завод»), произ-во мед. техники («Минимальные инвазивные технологии»), полиэтиленовых пакетов («Каба-пластик»), трикотажных изделий (фабрика «Снигур») и др.
Близ Ж. сохранился храмовый комплекс и парк усадьбы Троицкое-Кайнарджи, в с. Полтево – белокаменная Никольская ц. (1706) усадьбы гр. Ф. М. Апраксина.