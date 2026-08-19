ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ

Город в России, в Московской области.

Нас. 116,5 тыс. чел. (2006). Рас­по­ло­жен к вос­то­ку от Мо­ск­вы, в Под­мос­ков­ной Ме­щё­ре. 3 ж.-д. стан­ции (Ку­чи­но, Же­лез­но­до­рож­ная, Ку­пав­на).

Воз­ник в 1877 как при­стан­ци­он­ный пос. Оби­ра­лов­ка при од­но­им. ж.-д. стан­ции (от­кры­та в 1862). Близ не­го, в дер. Ку­чи­но (впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1573–1574 как пус­тошь), на­хо­ди­лось име­ние Ря­бу­шин­ских, где в 1904 по ини­циа­ти­ве Д. П. Ря­бу­шин­ско­го был соз­дан пер­вый в Ев­ро­пе и вто­рой в ми­ре аэ­ро­ди­на­мич. ин-т (на­уч. ра­бо­ту воз­гла­вил Н. Е. Жу­ков­ский), в 1924 от­кры­лась Ас­т­ро­фи­зич. об­сер­ва­то­рия Гос. ас­т­ро­фи­зич. ин-та (ГАФИ, с 1931 в со­ста­ве Ас­тро­но­ми­че­ско­го ин­сти­ту­та им. П. К. Штерн­бер­га). Близ име­ния во 2-й пол. 19 в. бы­ли по­строе­ны кир­пич­ные за­во­ды куп­цов Д. О. Ми­ло­ва­но­ва, С. Г. Ку­прия­но­ва и Го­ляд­ки­на (с 1918 пре­об­ра­зо­ва­ны в Ку­чин­ский кир­пич­ный за­вод, ны­не од­но из круп­ных пред­при­ятий Ж.), во­круг ко­то­рых вы­рос по­сё­лок. В 1896 не­по­да­лё­ку от Ку­чи­но, в с. Сав­ви­но, ос­но­ва­но т-во Сав­вин­ской ма­ну­фак­ту­ры «Ви­ку­ла Мо­ро­зо­ва сы­но­вей, Ива­на По­ля­ко­ва и Кo», сфор­ми­ро­вал­ся по­сё­лок. В 1935 по­сё­лок при Ку­чин­ском кир­пич­ном за­во­де и дер. Ку­чи­но бы­ли объ­е­ди­не­ны в по­сё­лок гор. ти­па. В 1939 пос. Оби­ра­лов­ка по­лу­чил ста­тус по­сёл­ка гор. ти­па и пе­ре­име­но­ван в Ж.; с 1952 го­род. В гор. чер­ту вклю­че­ны: по­сёл­ки Ку­чи­но (час­тич­но с 1960, пол­но­стью с 1963), Сав­ви­но, де­рев­ни Тем­ни­ко­во и Сер­ге­ев­ка (все с 1960), пос. Ку­пав­на (2004).

Со­хра­ни­лись: кон­ный двор (1840-е гг., арх. Ж. Ф. Ти­бо) и ча­сов­ня усадь­бы Н. Г. Рю­ми­на Ку­чи­но, храм Пре­об­ра­же­ния Гос­под­ня (1870–85, арх. А. А. Вет­лиц­кий, пе­ре­стро­ен в 1905, Н. По­та­пов; уни­каль­ные по­ли­хром­ные фа­ян­со­вые ико­но­ста­сы вы­пол­не­ны на фаб­ри­ке М. С. Куз­не­цо­ва в 1906–09) с ко­ло­коль­ней (1894, арх. А. В. Яков­лев). Н.-и. тех­но­ло­гич. ин-т им. П. И. Сне­ги­рё­ва (с 1941; в т. ч. раз­ра­бот­ка ав­то­ма­ти­зи­ров. обо­ру­до­ва­ния для обо­рон­ной пром-сти), экс­пе­рим. ба­за ГНЦ РФ «НИИ ВОДГЕО». Фи­лиа­лы ву­зов: РГГУ (2000), Совр. гу­ма­ни­тар­ной ака­де­мии (2002), пред­ста­ви­тель­ст­во Моск. гос. ин­ду­ст­ри­аль­но­го ун-та. Крае­ведч. му­зей (1970).

Круп­ное про­из-во стро­ит. ма­те­риа­лов: кир­пи­ча (в т. ч. фа­сад­но­го – «Ку­чин­ский кир­пич­ный за­вод»), об­ли­цо­воч­ной плит­ки («Ку­чин­ский ке­ра­ми­ко-пли­точ­ный за­вод»), те­п­ло­изо­ля­ци­он­ных, ас­бе­сто­це­мент­ных из­де­лий («Мос­тер­мо­стек­ло»), ми­нер. ва­ты и из­де­лий из неё («Ми­не­раль­ная ва­та»), разл. сто­ляр­но-стро­ит. из­де­лий (де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щий ком­би­нат). Ре­монт и мо­дер­ни­за­ция элек­тро­тех­нич. ма­шин пе­ре­мен­но­го и по­сто­ян­но­го то­ка («Сав­вин­ский элек­тро­ме­ха­нич. за­вод»), про­из-во мед. тех­ни­ки («Ми­ни­маль­ные ин­ва­зив­ные тех­но­ло­гии»), по­ли­эти­ле­но­вых па­ке­тов («Ка­ба-пла­стик»), три­ко­таж­ных из­де­лий (фаб­ри­ка «Сни­гур») и др.

Близ Ж. со­хра­нил­ся хра­мо­вый ком­плекс и парк усадь­бы Тро­иц­кое-Кай­нард­жи, в с. Пол­те­во – бе­ло­ка­мен­ная Ни­коль­ская ц. (1706) усадь­бы гр. Ф. М. Ап­рак­си­на .

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