ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВОЙСКА
Специальные войска, предназначенные для восстановления, строительства, эксплуатации, заграждения и технического прикрытия железных дорог, используемых для воинских перевозок.
В РФ организационно состоят из центр. органа управления, соединений, разл. рода специализир. частей (мостовых, понтонно-мостовых, путевых, ремонтных и др.) и учреждений (н.-и., образовательных и др.). С 2004 Ж. в. являются самостоят. родом войск, находящимся в подчинении МО РФ.
Впервые Ж. в. появились в России в 1851, когда для охраны и эксплуатации Петербургско-Моск. ж. д. были сформированы 14 отдельных военно-рабочих, 2 кондукторские и 1 телеграфная роты, вошедшие в состав инженерных войск. Ж. в. впервые действовали в боевых условиях в ходе рус.-тур. войны 1877–78, когда они восстанавливали, строили и эксплуатировали железные дороги в Румынии, Болгарии, Турции. В 1903 Ж. в. были переданы из Гл. инж. управления в Главный штаб. В рус.-япон. войне 1904–1905 Ж. в. осуществляли эксплуатацию КВЖД, сооружали узкоколейные железные дороги в Маньчжурии. В 1-ю мировую войну части Ж. в. возводили заграждения, строили железные дороги, реконструировали их для увеличения пропускной способности, перестраивали узкоколейные железные дороги на широкую колею, развивали ж.-д. узлы и станции в станции снабжения, оказывали тыловым железным дорогам технич. помощь по ремонту верхнего строения пути и подвижного состава. Силами Ж. в. были построены бронепоезда, сыгравшие заметную роль в ходе войны. В ходе Гражд. войны 1917–22 Ж. в. были созданы в РККА в окт. 1918 в виде отдельных ж.-д. рот, в 1919 переформированы в ж.-д. дивизионы и сведены в бригады. В 1918–20 Ж. в. восстановили и обеспечили эксплуатацию 22 тыс. км железных дорог и 3169 ж.-д. мостов. В связи с ростом обьёмов ж.-д. строительства в 1932 сформирован Особый корпус Ж. в. РККА, выполнявший до 1941 по заданиям Наркомата путей сообщения (НКПС) работы по реконструкции и строительству ж.-д. линий. Части Ж. в. обеспечивали боевые действия РККА в ходе воен. конфликтов на КВЖД (1929), в районе оз. Хасан (1938) и р. Халхин-Гол (1939). С нач. Вел. Отеч. войны Ж. в. выполняли задачи по эвакуации подвижного состава, технич. прикрытию железных дорог в прифронтовой полосе и заграждению их на оставляемой территории. В целях обеспечения единого руководства восстановлением и строительством железных дорог постановлением ГКО СССР от 3.1.1942 Ж. в. были подчинены НКПС. За годы войны ими было восстановлено и построено ок. 120 тыс. км ж.-д. путей, 15 тыс. ж.-д. сооружений, в т. ч. более 2,7 тыс. больших и средних мостов, 46 тоннелей, ок. 100 тыс. км ж.-д. линий связи, ок. 8 тыс. станций и разъездов, обнаружено и обезврежено св. 2 млн. мин, арт. снарядов и фугасов, ок. 60 тыс. неразорвавшихся авиабомб. За заслуги в годы Вел. Отеч. войны 18 соединений и частей Ж. в. награждены орденами, одна ж.-д. бригада стала гвардейской. Ок. 40 тыс. воинов-железнодорожников награждены орденами и медалями, 28 удостоены звания Героя Соц. Труда, а сержант В. П. Мирошниченко – звания Героя Сов. Союза (посм.). В послевоенные годы Ж. в., вновь переданные в ведение МО СССР, восстанавливали, реконструировали и строили новые ж.-д. магистрали. Только за 1946–50 Ж. в. было выполнено 37 млн. м3 земляных работ, построено 6230 км ж.-д. пути, капитально восстановлено 2632 моста. В 1953–65 Ж. в. было построено 1720 км железных дорог при освоении целинных и залежных земель. В 1974–89 силами Ж. в. на вост. участке Байкало-Амурской магистрали построено 1277 искусств. сооружений, уложено 1466 км главных и 443 км второстепенных ж.-д. путей. В 1995–2005 подразделениями Ж. в. выполнен значит. объём работ по восстановлению функционирования ж.-д. сети в Чеченской Республике, обеспечивалась бесперебойность воинских перевозок, ритмичность доставки грузов для восстановления экономики республики.
В др. государствах также имеются Ж. в., которые различаются по наименованию и подчинённости. В США, Великобритании, Германии восстановление и технич. прикрытие железных дорог на ТВД осуществляют спец. части инж. войск.
Автор статьи: В. А. Баришполец.