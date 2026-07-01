ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВОЙСКА

Специальные войска, предназначенные для восстановления, строительства, эксплуатации, заграждения и технического прикрытия железных дорог , используемых для воинских перевозок.

В РФ ор­га­ни­за­ци­он­но со­сто­ят из центр. ор­га­на управ­ле­ния, со­еди­не­ний, разл. ро­да спе­циа­ли­зир. час­тей (мос­то­вых, пон­тон­но-мос­то­вых, пу­те­вых, ре­монт­ных и др.) и уч­ре­ж­де­ний (н.-и., об­ра­зо­ва­тель­ных и др.). С 2004 Ж. в. яв­ля­ют­ся са­мо­сто­ят. ро­дом войск, на­хо­дя­щим­ся в под­чи­не­нии МО РФ.

Впер­вые Ж. в. поя­ви­лись в Рос­сии в 1851, ко­гда для ох­ра­ны и экс­плуа­та­ции Пе­тер­бург­ско-Моск. ж. д. бы­ли сфор­ми­ро­ва­ны 14 от­дель­ных во­ен­но-ра­бо­чих, 2 кон­дук­тор­ские и 1 те­ле­граф­ная ро­ты, во­шед­шие в со­став ин­же­нер­ных войск. Ж. в. впер­вые дейст­во­ва­ли в бое­вых ус­ло­ви­ях в хо­де рус.-тур. вой­ны 1877–78, ког­да они вос­ста­нав­ли­ва­ли, строи­ли и экс­плуа­ти­ро­ва­ли же­лез­ные до­ро­ги в Ру­мы­нии, Бол­га­рии, Тур­ции. В 1903 Ж. в. бы­ли пе­ре­да­ны из Гл. инж. управ­ле­ния в Глав­ный штаб. В рус.-япон. вой­не 1904–1905 Ж. в. осу­ще­ст­в­ля­ли экс­плуа­та­цию КВЖД, со­ору­жа­ли уз­ко­ко­лей­ные же­лез­ные до­ро­ги в Мань­чжу­рии. В 1-ю ми­ровую вой­ну час­ти Ж. в. воз­во­ди­ли за­гра­ж­де­ния, строи­ли же­лез­ные до­ро­ги, ре­кон­ст­руи­ро­ва­ли их для уве­ли­че­ния про­пу­ск­ной спо­соб­но­сти, пе­ре­страи­ва­ли уз­ко­ко­лей­ные же­лез­ные до­ро­ги на ши­ро­кую ко­лею, раз­ви­ва­ли ж.-д. уз­лы и стан­ции в стан­ции снаб­же­ния, ока­зы­ва­ли ты­ло­вым же­лез­ным до­ро­гам тех­нич. по­мощь по ре­мон­ту верх­не­го строе­ния пу­ти и под­виж­но­го со­ста­ва. Си­ла­ми Ж. в. бы­ли по­строе­ны бро­не­по­ез­да, сыг­рав­шие за­мет­ную роль в хо­де вой­ны. В хо­де Гражд. вой­ны 1917–22 Ж. в. бы­ли соз­да­ны в РККА в окт. 1918 в ви­де от­дель­ных ж.-д. рот, в 1919 пе­ре­фор­ми­ро­ва­ны в ж.-д. ди­ви­зио­ны и све­де­ны в бри­га­ды. В 1918–20 Ж. в. вос­ста­но­ви­ли и обес­пе­чи­ли экс­плуа­та­цию 22 тыс. км же­лез­ных до­рог и 3169 ж.-д. мос­тов. В свя­зи с рос­том обь­ё­мов ж.-д. строи­тель­ст­ва в 1932 сфор­ми­ро­ван Осо­бый кор­пус Ж. в. РККА, вы­пол­няв­ший до 1941 по за­да­ни­ям Нар­ко­ма­та пу­тей со­об­ще­ния (НКПС) ра­бо­ты по ре­кон­ст­рук­ции и строи­тель­ст­ву ж.-д. ли­ний. Час­ти Ж. в. обес­пе­чива­ли бое­вые дей­ст­вия РККА в хо­де воен. кон­флик­тов на КВЖД (1929), в рай­оне оз. Ха­сан (1938) и р. Хал­хин-Гол (1939). С нач. Вел. Отеч. вой­ны Ж. в. вы­пол­ня­ли за­да­чи по эва­куа­ции под­виж­но­го со­ста­ва, тех­нич. при­кры­тию же­лез­ных до­рог в приф­рон­то­вой по­ло­се и за­гра­ж­де­нию их на ос­тав­ляе­мой тер­ри­то­рии. В це­лях обес­пе­че­ния еди­но­го ру­ко­во­дства вос­ста­нов­ле­ни­ем и строи­тель­ст­вом же­лез­ных до­рог по­ста­нов­ле­ни­ем ГКО СССР от 3.1.1942 Ж. в. бы­ли под­чи­не­ны НКПС. За го­ды вой­ны ими бы­ло вос­ста­нов­ле­но и по­строе­но ок. 120 тыс. км ж.-д. пу­тей, 15 тыс. ж.-д. со­ору­же­ний, в т. ч. бо­лее 2,7 тыс. боль­ших и сред­них мос­тов, 46 тон­не­лей, ок. 100 тыс. км ж.-д. ли­ний свя­зи, ок. 8 тыс. стан­ций и разъ­ез­дов, об­на­ру­же­но и обез­вре­же­но св. 2 млн. мин, арт. сна­ря­дов и фу­га­сов, ок. 60 тыс. не­ра­зо­рвав­ших­ся авиа­бомб. За за­слу­ги в го­ды Вел. Отеч. вой­ны 18 со­еди­не­ний и час­тей Ж. в. на­гра­ж­де­ны ор­де­на­ми, од­на ж.-д. бри­га­да ста­ла гвар­дей­ской. Ок. 40 тыс. вои­нов-­же­лез­но­до­рож­ни­ков на­гра­ж­де­ны ор­де­на­ми и ме­да­ля­ми, 28 удо­стое­ны зва­ния Ге­роя Соц. Тру­да, а сер­жант В. П. Ми­рош­ни­чен­ко – зва­ния Ге­роя Сов. Сою­за (посм.). В по­сле­во­ен­ные го­ды Ж. в., вновь пе­ре­дан­ные в ве­де­ние МО СССР, вос­ста­нав­ли­ва­ли, ре­кон­ст­руи­ро­ва­ли и строи­ли но­вые ж.-д. ма­ги­ст­ра­ли. Толь­ко за 1946–50 Ж. в. бы­ло вы­пол­не­но 37 млн. м3 зем­ля­ных ра­бот, по­строе­но 6230 км ж.-д. пу­ти, ка­пи­таль­но вос­ста­нов­ле­но 2632 мос­та. В 1953–65 Ж. в. бы­ло по­строе­но 1720 км же­лез­ных до­рог при ос­вое­нии це­лин­ных и за­леж­ных зе­мель. В 1974–89 си­ла­ми Ж. в. на вост. уча­ст­ке Бай­ка­ло-Амур­ской ма­ги­ст­ра­ли по­строе­но 1277 ис­кусств. со­ору­же­ний, уло­же­но 1466 км глав­ных и 443 км вто­ро­сте­пен­ных ж.-д. пу­тей. В 1995–2005 под­раз­де­ле­ния­ми Ж. в. вы­пол­нен зна­чит. объ­ём ра­бот по вос­ста­нов­ле­нию функ­цио­ни­ро­ва­ния ж.-д. се­ти в Че­чен­ской Рес­пуб­ли­ке, обес­пе­чи­ва­лась бес­пе­ре­бой­ность во­ин­ских пе­ре­во­зок, рит­мич­ность дос­тав­ки гру­зов для вос­ста­нов­ле­ния эко­но­ми­ки рес­пуб­ли­ки.

В др. го­су­дар­ст­вах так­же име­ют­ся Ж. в., ко­то­рые раз­ли­ча­ют­ся по на­име­но­ва­нию и под­чи­нён­но­сти. В США, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Гер­ма­нии вос­ста­нов­ле­ние и тех­нич. при­кры­тие же­лез­ных до­рог на ТВД осу­ще­ст­в­ля­ют спец. час­ти инж. войск.

Автор статьи: В. А. Ба­риш­по­лец.

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