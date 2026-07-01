ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ИНСТИТУТ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ИНСТИТУТ - первый в России экспериментальный научно-исследовательский центр в этой отрасли.
Основан в 1918 году в Москве на базе Конторы опытов над типами паровозов, созданной в 1912 году; ныне Всероссийский НИИ железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ). Структура института и его название изменялись в связи с необходимостью выделения конкретных исследований в отдельные направления. В 1935 году на базе института были созданы два крупных научных центра: НИИ железнодорожного транспорта (НИИЖТ) и НИИ пути и строительства (НИИПС). Из ВНИИЖТ в 1988 году выведено отделение автоматики, телемеханики и связи (НИИАТ, с 1998 года ВНИИАС); в 2001 году создано отделение управления движением на железнодорожном транспорте.
В институте ведутся работы по следующим направлениям: создание единой автоматизированной системы управления отраслью; разработка информационных систем, технологической и нормативно-правовой баз управления перевозочным процессом; создание систем телекоммуникаций и связи для построения комплексных информационных технологий; разработка систем безопасности движения; защиты и сохранения окружающей среды и др.
В разные годы институт возглавляли: В.Н. Образцов, Т.С. Хачатуров, А.Д. Каретников, И.А. Иванов, А.П. Петров, М.И. Вахнин, В.М. Казаринов, В.Ф. Егорченко, Б.Д. Никифоров, В.Г. Иноземцев, А.Л. Лисицын и др.
Железнодорожного транспорта институту принадлежит экспериментальное кольцо (станция Щербинка, Московская железная дорога), построенное в 1932 году, на котором отрабатываются созданные технические средства, проводятся испытания, позволяющие соединить лабораторную точность исследований с реальными условиями эксплуатации. В институте выпускаются «Труды», «Вестник» и другие печатные издания. (смотри Наука)