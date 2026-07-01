ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ИНСТИТУТ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ИНСТИТУТ - первый в России экспериментальный научно-исследовательский центр в этой отрасли.

Ос­но­ван в 1918 году в Мо­ск­ве на ба­зе Кон­то­ры опы­тов над ти­па­ми па­ро­во­зов, соз­дан­ной в 1912 году; ны­не Все­российский НИИ железнодорожного транс­пор­та (ВНИИЖТ). Струк­ту­ра института и его название из­ме­ня­лись в свя­зи с не­об­хо­ди­мо­стью вы­де­ле­ния кон­крет­ных ис­сле­до­ва­ний в отдельные на­прав­ле­ния. В 1935 году на ба­зе института бы­ли соз­да­ны два круп­ных на­учных цен­тра: НИИ железнодорожного транс­пор­та (НИИЖТ) и НИИ пу­ти и строи­тель­ст­ва (НИИПС). Из ВНИИЖТ в 1988 году вы­ве­де­но от­де­ле­ние ав­то­ма­ти­ки, те­ле­ме­ха­ни­ки и свя­зи (НИИАТ, с 1998 года ВНИИАС); в 2001 году соз­да­но от­де­ле­ние уп­рав­ле­ния дви­же­ни­ем на железнодорожном транс­пор­те.

В институте ве­дут­ся ра­бо­ты по сле­дую­щим на­прав­ле­ни­ям: соз­да­ние еди­ной ав­то­ма­ти­зированной сис­те­мы управ­ле­ния от­рас­лью; раз­ра­бот­ка ин­фор­мационных сис­тем, тех­но­ло­гической и нор­ма­тив­но-пра­во­вой баз управ­ле­ния пе­ре­во­зоч­ным про­цес­сом; соз­да­ние сис­тем те­ле­ком­му­ни­ка­ций и свя­зи для по­строе­ния ком­плекс­ных ин­фор­мационных тех­но­ло­гий; раз­ра­бот­ка сис­тем безо­пас­но­сти дви­же­ния; за­щи­ты и со­хра­не­ния ок­ру­жаю­щей сре­ды и др.

В раз­ные го­ды институт воз­глав­ля­ли: В.Н. Об­раз­цов, Т.С. Ха­ча­ту­ров, А.Д. Ка­рет­ни­ков, И.А. Ива­нов, А.П. Пет­ров, М.И. Вах­нин, В.М. Ка­за­ри­нов, В.Ф. Егор­чен­ко, Б.Д. Ни­ки­фо­ров, В.Г. Ино­зем­цев, А.Л. Ли­си­цын и др.

Железнодорожного транспорта институту при­над­ле­жит экс­пе­риментальное коль­цо (станция Щер­бин­ка, Московская железная дорога), по­стро­ен­ное в 1932 году, на ко­то­ром от­ра­ба­ты­ва­ют­ся соз­дан­ные тех­нические сред­ст­ва, про­во­дят­ся ис­пы­та­ния, по­зво­ляю­щие со­еди­нить ла­бо­ра­тор­ную точ­ность ис­сле­до­ва­ний с ре­аль­ны­ми ус­ло­вия­ми экс­плуа­та­ции. В институте вы­пус­ка­ют­ся «Тру­ды», «Вест­ник» и другие пе­чат­ные из­да­ния. (смотри Наука )

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