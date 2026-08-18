ЖДАНОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЖДАНОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - автор духовно-музыкальных сочинений, контрабасист, педагог .

В 1861 году окончил инструментальный класс Придворной певческой капеллы по специальности «контрабас» у Дж. Ферреро и поступил в оркестр императорских театров, где работал до 1910 года. В 1877-1910 годы преподавал игру на контрабасе в Санкт-Петербургской консерватории, с 1896 году служил в Придворной певческой капелле. С 1897 годов профессор консерватории. Судя по высказываниям современников, был «отличным контрабасистом» (100 лет Ленинградской консерватории. С. 56). Автор учебного пособия «Школа для контрабаса», получившего в 1867 году положительную оценку А.С. Даргомыжского, А.Г. Рубинштейна, Ферреро и в 1880 году рекомендованного к изданию (СПб., 1881, 19122).

Сохранились сочинения В.А. Жданова для контрабаса и фортепиано (4), переложения оперных арий (3). Духовно-музыкального сочинения (68 произведений для смешанного хора и 9 переложений для однородного хора) издавались П.И. Юргенсоном в 1898-1910 годы.

В духовно-музыкальном творчестве В.А. Жданов опирался на лучших представителей санкт-петербургской школы - Д.С. Бортнянского, Н.И. Бахметева, Г.Я. Ломакина, в большей степени на А.Ф. Львова.

Сочинения В.А. Жданова для церковных хоров разнообразны: от хоровых миниатюр (№ 4 «О Тебе радуется», № 6 «Отче наш», № 19 «Вечери Твоея тайныя», № 31 «Господи, аще не быхом», № 59 «Ныне силы», № 60 «Вкусите», № 61 «Да исправится» и др.) до развернутых муз. композиций (№ 12 «Не умолчим никогда, Богородице », № 15 «Милость мира» (№ 2), № 23 «В память вечную», № 44 «Дух Твой благий» (на 2 хора), № 58 «Милость мира» (№ 3) и др.). Крупные сочинения написаны в концертном стиле: антифонное чередование голосовых групп (детской и мужской), смена tutti и solo, имитационно-полифонические приемы развития. Мелодии хоров, как правило, не имеют скачков, гармонический язык традиционен.

В.А. Жданов принадлежат также переложения и гармонизации разных распевов, заимствованные, судя по авторской ремарке, из синодального Обихода: знаменного - № 25 «О Тебе радуется» (№ 2), № 27 «Покаяния отверзи ми двери», № 32 «Тебе одеющагося», № 33 «Приидите ублажим», № 62 Херувимская (№ 7), № 64 «Милость мира» (№ 4), № 65 «Достойно», «Свят, свят, свят», «Тебе поем», греческого - № 13 Непорочны, № 53 «О Тебе радуется», № 56 «Да исправится молитва моя»), киевского -№ 24 «Херувимская» (№ 3), № 26 «Хвалите Господа с небес» (№ 2), № 29 «Чертог Твой» (№ 1), № 30 «Чертог Твой» (№ 2), № 63 Херувимская (№ 8), № 66 «Взбранной Воеводе» (№ 2), № 67 «Да исправится молитва моя» (№ 3), болгарского - № 68 «Тебе одеющагося» (№ 2). Переложения отличаются простотой музыкально-выразительных средств. Как правило, В.А. Жданов сохраняет мелодию распева и его несимметричный ритм, иногда использует метрические такты. Наиболее удачно переложение болгарского распева «Тебе одеющагося» с использованием приемов концертного стиля, развитой «эксцелентованной» басовой партией. В 4-голосном хоровом складе партии иногда разделяются до пяти-восьмиголосия.

Рецензии на духовно-музыкальные сочинения В.А. Жданова опубликовал свящ. Михаил Лисицын в «Обзоре духовной музыкальной литературы» (№ 1-55) и «Кратком обзоре новейшей духовно-музыкальной литературы» (26 номеров выборочно без сохранения нумерации). Главным критерием оценки для Лисицына являлось соответствие сочинений требованиям духовно-муз. композиции: церковному характеру, «умилительности», исключению повторения слов, приемам музыкальнго развития. Рецензент критически отмечает повторение слов («Взбранной Воеводе»), игнорирование смысла текста («Чашу спасения прииму»), недостаточность муз. развития («Достойно есть», Херувимская (№ 2)) (Лисицын. Обзор. С. 170-177). Наиболее удачными в церковном и муз. отношении, по мнению рецензента, являются «К Богородице прилежно», «Неумолчим никогда, Богородице», «Достойно есть» (№ 2), «В память вечную» (№ 2). С большим пониманием природы голоса сделаны переложения (по нумерации Лисицына) для однородного жен. или муж. хора.

Некоторые сочинения («Да исправится молитва моя» № 1 греческого напева, «Милость мира», «Достойно есть», «Свят, свят, свят» и «Тебе поем») перечислены в списках духовно-музыкальных сочинений В.А. Жданова, опубликованных в сборниках (напр., в сб. «Верую» (№ 2) и др.), но в настоящее время не обнаружены.