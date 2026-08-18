ЖАНТИ ФИЛИПП
ЖАНТИ ФИЛИПП - французский режиссёр, художник, актёр, продюсер театра кукол.
Окончил факультет графики Парижской школы изобразительного искусства (1961). По заданию ЮНЕСКО в 1962-1965 годах совершил кругосветное путешествие со съёмочной группой, во время которого снял фильм «Обряды и игры» (вышел в 1967 году). Первые кукольные номера Жанти - эстрадные скетчи, где главный герой Пьеро борется за свою независимость от кукловода. Основатель (совместно с М. Андервуд) театра «Компания Филиппа Жанти» (1968, Париж). С 1968 года много гастролировал с эстрадным представлением (несколько кукольных номеров в жанре кабаре), принёсшим ему мировую славу. Творчество Жанти этого периода развивалось под влиянием сольной программы С.В. Образцова и связано с его открытиями в жанре кукольной пародии. Первый успех Жанти как актёру в 1970 году принёс эстрадный сольный номер с марионеткой Пьеро, а как режиссёру - эстрадный номер со страусами (участвовали 4 актёра). Яркие, обаятельные куклы Жанти - Страус с пятью головами и подвижными клювами, Пеликан, пародирующий Л. Армстронга, и другие получили широкое признание. В 1970-х годах Жанти активно работал над созданием телесериалов («Кругосветное путешествие марионеток», 1973; «Семья Оникс», 1974; «Гертруда и Барнабе», 1975). Новый этап творчества Жанти начался спектаклем большой формы «Круглый, как куб» (1980, совместно с Андервуд). Отойдя от эстрадного жанра, Жанти создаёт философские спектакли-сны (совместно с Андервуд), «галлюцинации» с элементами драматического театра, театра масок, пантомимы, балета («Безумие по Зигмунду» по мотивам произведений З. Фрейда, 1983; «Парад желаний», 1986; «Влечение», 1989; «Не забывайте меня», 1992; «Неподвижный путник», 1995; «Безбилетники», 1996; «Дедал», 1997; «Океаны и Утопии», 1998; «Невероятный концерт», 2001; «Линия утечки», 2002; «Край земли», 2005, и др.).
Иллюстрации:
Ф. Жанти. Эстрадный номер «Танец страусят». Архив БРЭ.