ЖАННА д’АРК (Jeanne d’Arc)

Национальная героиня Франции, называемая также Орлеанской девой, стала известной во время критического периода Столетней войны с Англией (1337-1453), когда после битвы при Азенкуре 1415 г. и договора в Труа 1420 г. северные и юго-западные провинции были оккупированы англичанами и стоял вопрос о будущем французской государственности.

Родилась в крестьянской семье. Была убеждена в том, что она – Богоизбранница, поскольку слышала голоса и видела разных святых, которые наставляли ее в миссии освобождения страны от захватчиков и восстановления дофина Карла де Валуа на троне. Благодаря помощи капитана крепости Вокулер Робера де Бодрикура была отправлена в мужской одежде в замок Шинон – резиденцию Карла.

В марте 1429 г. встретилась с дофином, который после многих колебаний и советов с церковниками, решился доверить Жанне возглавить королевское войско, направлявшееся для помощи Орлеану – последней преграды на пути англичан на юг Франции. В мае-июне 1429 г., когда осада города была снята за несколько дней, последовал ряд успехов ее отрядов на Луаре, а уже в июле Жанна и ее армия обеспечили коронацию дофина (Карла VII) в Реймсском соборе. Несмотря на неудачу захвата Парижа, военные успехи Жанны и ее растущее влияние на общественно-политическую жизнь вызывали противодействие со стороны королевского окружения и самого короля. В мае 1430 г. в результате предательских действий под Компьенем, Жанна д’Арк попала в плен к герцогу Бургундскому, союзнику англичан, который передал ее английской стороне за значительную сумму денег.

Для устранения Жанны англичане инициировали в нормандском Руане инквизиционный процесс, под председательством епископа Бове Пьера Кошона, советника регента Англии - герцога Бедфорда. По обвинению в ереси и идолопоклонничестве, она была осуждена и сожжена на костре. После возвращения Нормандии, в 1452 г. Карл VII начал новый процесс в отношении Жанны, поддержанный папой Каликстом III, который закончился ее полным оправданием и реабилитацией.

В 1920 г. Жанна д’Арк была канонизирована. Ее личность до сих пор часто идеализируется и мифологизируется в литературе и искусстве.

Иллюстрация:

Неизвестный автор. Жанна д’Арк. Ок. 1485.

Исторические источники :

Процесс Жанны д’Арк. Материалы инквизиционного процесса / Пер. А.Б. Скакальской. М.-СПб., 2007.