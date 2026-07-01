ЖАНМЕР ЗИЗИ
ЖАНМЕР ЗИЗИ - французская танцовщица, певица, эстрадная артистка.
В 1933-1939 годах обучалась танцу в школе Парижской оперы (позднее у А.Е. Волынина, Б. Князева), в 1939-1944 годах в труппе этого театра. Жанмер владела хорошей школой классического танца, однако её исполнительский стиль был ближе эстраде, чем академическому театру. В поисках репертуара в 1943-1944 годах выступала с концертами с Р. Фенонжуа, в 1944-1945 годах участвовала в «Вечерах танца» в «Театре Сары Бернар» (Париж). В 1945-1947 годах в труппе «Нуво балле де Монте-Карло», где исполняла главные партии в балетах С.М. Лифаря: «Пери» П. Дюка, «Утренняя серенада» на музыку Ф. Пуленка, «Чёрное и белое» на музыку Э. Лало. В 1947 году солистка труппы «Орижиналь балле рюс». В 1948-1953 годах (с перерывами) солистка труппы Р. Пети «Балет Парижа»; первая исполнительница главных партий в балетах Пети - «Кармен» на музыку Ж. Бизе, «Па д’аксьон» на музыку Р. Вагнера. В дальнейшем выступала в характерных ролях современных балетов (преимущественно в постановке Пети), требовавших отточенного актёрского мастерства, комедийного и драматического дарования (Химера - «Фантастическая симфония» на музыку Г. Берлиоза, и др.). Жанмер - одна из крупнейших «звёзд» французского мюзик-холла, специально для неё Пети поставил спектакли: «Яйцо всмятку» М. Тирье, «Пожирательница бриллиантов» Ж.М. Дамаза, «Зизи в мюзик-холле», «Шоу Зизи Жанмер», «Шоу Зизи-Пети», «Ревю Ролана Пети», «Зизи, я люблю тебя», где Жанмер танцевала, пела, декламировала. С её участием сняты фильмы: «Юноша и смерть», «Ханс Кристиан Андерсен», «Чёрное трико», «Фоли Бержер» и др. Выступала в американском мюзикле на Бродвее («Девушка в розовом трико»), в «Балете Марселя» (новая редакция Пети партии феи Карабос - «Спящая красавица» П.И. Чайковского). Кавалер ордена Почётного легиона (1974).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.