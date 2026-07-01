ЖАНМЕР ЗИЗИ

ЖАНМЕР ЗИЗИ - французская танцовщица, певица, эстрадная артистка.

В 1933-1939 годах обу­ча­лась тан­цу в шко­ле Па­риж­ской опе­ры (позд­нее у А.Е. Во­лы­ни­на, Б. Кня­зе­ва), в 1939-1944 годах в труп­пе это­го те­ат­ра. Жанмер вла­де­ла хо­ро­шей шко­лой клас­сического тан­ца, од­на­ко её ис­пол­ни­тель­ский стиль был бли­же эс­т­ра­де, чем ака­де­мическому те­ат­ру. В по­ис­ках ре­пер­туа­ра в 1943-1944 годах вы­сту­па­ла с кон­цер­та­ми с Р. Фе­нон­жуа, в 1944-1945 годах уча­ст­во­ва­ла в «Ве­че­рах тан­ца» в «Те­ат­ре Са­ры Бер­нар» (Па­риж). В 1945-1947 годах в труп­пе «Ну­во бал­ле де Мон­те-Кар­ло», где ис­пол­ня­ла главные пар­тии в ба­ле­тах С.М. Ли­фа­ря: «Пе­ри» П. Дю­ка, «Ут­рен­няя се­ре­на­да» на музыку Ф. Пу­лен­ка, «Чёр­ное и бе­лое» на музыку Э. Ла­ло . В 1947 году со­ли­ст­ка труп­пы «Ори­жи­наль бал­ле рюс». В 1948-1953 годах (с пе­ре­ры­ва­ми) со­ли­ст­ка труп­пы Р. Пе­ти «Ба­лет Па­ри­жа»; пер­вая ис­пол­ни­тель­ни­ца главных пар­тий в ба­ле­тах Пе­ти - «Кар­мен» на музыку Ж. Би­зе, «Па д’аксьон» на музыку Р. Ваг­не­ра. В даль­ней­шем вы­сту­па­ла в ха­рак­тер­ных ро­лях современных ба­ле­тов (пре­имущественно в по­ста­нов­ке Пе­ти), тре­бо­вав­ших от­то­чен­но­го ак­тёр­ско­го мас­тер­ст­ва, ко­ме­дий­но­го и дра­ма­тического да­ро­ва­ния (Хи­ме­ра - «Фан­та­сти­че­ская сим­фо­ния» на музыку Г. Бер­лио­за, и др.). Жанмер - од­на из круп­ней­ших «звёзд» французского мю­зик-хол­ла, спе­ци­аль­но для неё Пе­ти по­ста­вил спек­так­ли: «Яй­цо всмят­ку» М. Ти­рье, «По­жи­ра­тель­ни­ца брил­ли­ан­тов» Ж.М. Да­ма­за, «Зи­зи в мю­зик-хол­ле», «Шоу Зи­зи Жан­мер», «Шоу Зи­зи-Пе­ти», «Ре­вю Ро­ла­на Пе­ти», «Зи­зи, я люб­лю те­бя», где Жанмер тан­це­ва­ла, пе­ла, дек­ла­ми­ро­ва­ла. С её уча­сти­ем сня­ты филь­мы: «Юно­ша и смерть», «Ханс Кри­сти­ан Ан­дер­сен», «Чёр­ное три­ко», «Фо­ли Бер­жер» и др. Вы­сту­па­ла в американском мю­зик­ле на Брод­вее («Де­вуш­ка в ро­зо­вом три­ко»), в «Ба­ле­те Мар­се­ля» (но­вая ре­дак­ция Пе­ти пар­тии феи Ка­ра­бос - «Спя­щая кра­са­ви­ца» П.И. Чай­ков­ско­го ). Ка­ва­лер ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на (1974).

Иллюстрации:

Архив БРЭ.