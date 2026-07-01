ЖАН БЕССТРАШНЫЙ
ЖАН БЕССТРАШНЫЙ - герцог Бургундский.
Сын Филиппа Храброго и Маргариты Фландрской. В 1396 году принял участие в крестовом походе против турецкого султана Баязида I, попал в плен в битве при Никополе (после чего был прозван «Бесстрашным»). Освобождён через два года за большой выкуп. В 1404 году наследовал Бургундское герцогство. Продолжил его укрепление, включился в борьбу арманьяков и бургиньонов за влияние на психически больного Карла VI, возглавил партию бургиньонов. С 1405 года опекун королевских детей, в том числе дофина Людовика (умер в 1415 году), который был женат на дочери Жана Бесстрашного - Маргарите. В 1407 году Жан Бесстрашный организовал убийство своего соперника, герцога Людовика Орлеанского, брата короля, после чего некоторое время находился в опале. В 1409 году по Шартрскому миру вновь был признан опекуном дофина, до 1413 года фактически определял политику Франции. Опирался на поддержку городов, прежде всего на парижских буржуа, и университета, неизменно выступал с требованиями снижения налогов. После поражения кабошьенов восстания 1413 года, которое пытался использовать в своих интересах, Жан Бесстрашный был вынужден покинуть Париж, утратив своё положение при французском дворе. С возобновлением Столетней войны 1337-1453 годов сохранял нейтралитет, не участвовал в битве при Азенкуре 1415 года, что во многом определило поражение французских сил. После смерти дофина Иоанна (1417) сделал ставку на опальную королеву, жену Карла VI Изабо (Елизавету) Баварскую (1385-1435). В 1418 году, в очередной раз добившись поддержки горожан, занял Париж, учинил жестокую расправу над арманьяками, восстановил своё влияние на короля. Военные успехи англичан, однако, вынудили Жана Бесстрашного искать сближения с дофином Карлом (будущий король Франции Карл VII), в ходе переговоров с которым он был убит. Гибель Жана Бесстрашного привела к разрыву отношений между Францией и Бургундией на 15 лет. Жану Бесстрашному наследовал его сын Филипп Добрый.