ЖАН БЕССТРАШНЫЙ

ЖАН БЕССТРАШНЫЙ - герцог Бургундский.

Сын Фи­лип­па Храб­ро­го и Мар­га­ри­ты Флан­д­р­ской. В 1396 году при­нял уча­стие в кре­сто­вом по­хо­де про­тив турецкого сул­та­на Бая­зи­да I , по­пал в плен в бит­ве при Ни­ко­по­ле (по­сле че­го был про­зван «Бес­страш­ным»). Ос­во­бо­ж­дён че­рез два го­да за боль­шой вы­куп. В 1404 году на­сле­до­вал Бур­гунд­ское гер­цог­ст­во. Про­дол­жил его ук­ре­п­ле­ние, вклю­чил­ся в борь­бу ар­мань­я­ков и бур­гинь­о­нов за влия­ние на пси­хи­че­ски боль­но­го Кар­ла VI, воз­гла­вил пар­тию бур­гинь­о­нов. С 1405 года опе­кун ко­ро­лев­ских детей, в том числе до­фи­на Лю­до­ви­ка (умер в 1415 году), ко­то­рый был же­нат на до­че­ри Жана Бесстрашного - Мар­га­ри­те. В 1407 году Жан Бесстрашный ор­га­ни­зо­вал убий­ст­во сво­его со­пер­ни­ка, гер­цо­га Лю­до­ви­ка Ор­ле­ан­ско­го, бра­та ко­ро­ля, по­сле че­го не­ко­то­рое вре­мя на­хо­дил­ся в опа­ле. В 1409 году по Шартр­ско­му ми­ру вновь был при­знан опе­ку­ном до­фи­на, до 1413 года фак­ти­че­ски оп­ре­де­лял по­ли­ти­ку Фран­ции. Опи­рал­ся на под­держ­ку го­ро­дов, пре­ж­де все­го на па­риж­ских бур­жуа, и уни­вер­си­те­та, не­из­мен­но вы­сту­пал с тре­бо­ва­ния­ми сни­же­ния на­ло­гов . По­сле по­ра­же­ния ка­бошь­е­нов вос­ста­ния 1413 года, ко­то­рое пы­тал­ся ис­поль­зо­вать в сво­их ин­те­ре­сах, Жан Бесстрашный был вы­ну­ж­ден по­ки­нуть Па­риж, ут­ра­тив своё по­ло­же­ние при французском дво­ре. С во­зоб­но­в­ле­ни­ем Сто­лет­ней вой­ны 1337-1453 годов со­хра­нял ней­тра­ли­тет, не уча­ст­во­вал в бит­ве при Азен­ку­ре 1415 года, что во мно­гом оп­ре­де­ли­ло по­ра­же­ние французских сил. По­сле смер­ти до­фи­на Ио­ан­на (1417) сде­лал став­ку на опаль­ную ко­ро­ле­ву, же­ну Кар­ла VI Иза­бо (Ели­за­ве­ту) Ба­вар­скую (1385-1435). В 1418 году, в оче­ред­ной раз до­бив­шись под­держ­ки го­ро­жан, за­нял Па­риж, учи­нил жес­то­кую рас­пра­ву над ар­мань­я­ка­ми, вос­ста­но­вил своё влия­ние на ко­ро­ля. Во­енные ус­пе­хи анг­ли­чан, од­на­ко, вы­ну­ди­ли Жана Бесстрашного ис­кать сбли­же­ния с до­фи­ном Кар­лом (бу­ду­щий ко­роль Фран­ции Карл VII), в хо­де пе­ре­го­во­ров с ко­то­рым он был убит. Ги­бель Жана Бесстрашного при­ве­ла к раз­ры­ву от­но­ше­ний ме­ж­ду Фран­ци­ей и Бур­гун­ди­ей на 15 лет. Жану Бесстрашному на­сле­до­вал его сын Фи­липп До­б­рый.