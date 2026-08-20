ЖАН Бенуа Гийом Робер Антуан Луи Мари Адольф Марк д’Авьяно

Герцог Нассауский, принц Бурбон-Пармский, государственный деятель Люксембурга.

Стар­ший сын ве­ли­кой гер­цо­ги­ни Люк­сем­бург­ской Шар­лот­ты (1896–1985; пра­ви­ла в 1919–64) из Нас­сау­ской ди­на­стии и прин­ца Бур­бон-Парм­ско­го Фе­лик­са. В 1938 окон­чил кол­ледж Эмп­л­форс (Ве­ли­ко­бри­та­ния, граф­ст­во Йорк­шир). Во вре­мя ок­ку­па­ции Люк­сем­бур­га гит­ле­ров­ской Гер­ма­ни­ей (с 10.5.1940) вме­сте с семь­ёй на­хо­дил­ся в эмиг­ра­ции в Ка­на­де, где учил­ся в ун-те Ла­ва­ля (Кве­бек); за­тем в Ве­ли­ко­бри­та­нии. В но­яб. 1942 по­сту­пил на служ­бу в брит. ирл. гвар­дию. Уча­ст­во­вал в бо­ях под Ар­не­мом (Ни­дер­лан­ды), в ос­во­бо­ж­де­нии Брюс­се­ля, в на­сту­п­ле­нии на се­ве­ре Гер­ма­нии. В кон. 2-й ми­ро­вой вой­ны в зва­нии ка­пи­та­на был офи­це­ром свя­зи при со­юз­ни­че­ской во­ен. мис­сии в Люк­сем­бур­ге. В апр. 1953 же­нил­ся на бельг. прин­цес­се Жо­зе­фи­не Шар­лот­те, се­ст­ре ко­ро­лей Бо­ду­эна I и Аль­бер­та II. В апр. 1961 на­зна­чен штат­галь­те­ром, на­чал осу­ще­ст­в­лять ру­ко­во­дство те­ку­щи­ми гос. де­ла­ми. По­сле от­ре­че­ния Шар­лот­ты 12.11.1964 всту­пил на пре­стол. Ак­тив­но со­дей­ст­во­вал ин­те­гра­ции Люк­сем­бур­га в зап.-ев­роп. эко­но­мич. и по­ли­тич. струк­ту­ры и его пре­вра­ще­нию в круп­ный центр ме­ж­ду­нар. бан­ков­ских опе­ра­ций и ус­луг. В 1998 пе­ре­дал ру­ко­во­дство те­ку­щи­ми гос. де­ла­ми сво­ему стар­ше­му сы­ну Ан­ри (р. 16.4.1955), ко­то­ро­го на­зна­чил штат­галь­те­ром. 7.10.2000 от­рёк­ся от ко­ро­ны в его поль­зу.