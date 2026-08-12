ЖАММ ФРАНСИС
ЖАММ ФРАНСИС - французский поэт.
Сын служащего, учился в Бордо (1880-1888). Работал клерком в нотариальной конторе. Поэзия Жамма, пронизанная искренним религиозным чувством, отразила влияние идей и эстетических установок символизма; в ней воспевается природа, уединённая жизнь: поэтические сборники «Шесть сонетов» («Six sonnets», 1891), «Стихи» («Vers», тома 1-3, 1892-1894), «От утреннего благовеста до вечернего» («De l’angélus de l’aube а̀ l’angélus du soir», 1898), «Траур вёсен» («Le deuil des primevères», 1901), «Богоматерь и сонеты» («La Vierge et les sonnets», 1919), «Эпитафии» («Epitaphes», 1921), «Четверостишия» («Quatrains», книги 1-4, 1922-1925) и др. Автор воспоминаний, психологических романов. На русский язык стихи Жамма переводили В.Я. Брюсов, И.Ф. Анненский и др.
Сочинения:
Стихи и проза. М., 1913;
Œuvre poétique complète. Biarritz, 2006.