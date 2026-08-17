ЖАМЦАРАНО ЦЫБЕН ЖАМЦАРАНОВИЧ

ЖАМЦАРАНО ЦЫБЕН ЖАМЦАРАНОВИЧ - российский и монгольский востоковед, общественный и политический деятель.

Член-со­труд­ник РГО (1907). По окон­ча­нии гим­на­зии в Санкт-Пе­тер­бур­ге и учи­тель­ской се­ми­на­рии в Ир­кут­ске воль­но­слу­ша­тель Санкт-Пе­тербургского университета (1902-1906). В 1902-1908 годах и 1911 году пре­по­да­ва­тель монгогльского языка факультета вос­точ­ных язы­ков Санкт-Пе­тербургского университета, Прак­тической восточной ака­де­мии, на­учный со­труд­ник Эт­но­гра­фического от­де­ла Русского му­зея. В 1908-1911 годах в Ур­ге за­ни­мал­ся ис­сле­до­ва­тель­ской и про­све­ти­тель­ной дея­тель­но­стью (ос­но­вал 2 ти­по­гра­фии, об­ще­об­ра­зо­вательные шко­лы, об­щественно-литературный на­учный жур­нал «Ши­нэ то­ли» - «Но­вое зер­ца­ло», пе­ре­во­дчик и из­да­тель книг на монгольский язык). В 1911-1912 годах уча­ст­во­вал в ос­во­бо­дительном дви­же­нии в Мон­го­лии. В 1918-1921 годах пре­по­да­ва­тель Ир­кут­ско­го университета. В 1921-1932 годах вид­ный дея­тель Монгольской народной ре­во­лю­ци­он­ной пар­тии, учё­ный сек­ре­тарь ­Учё­ного комитета Мон­го­лии. В 1932-1937 годах стар­ший спе­циа­лист Монгольского ка­би­не­та Института вос­то­ко­ве­де­ния АН СССР. Со­би­ра­тель и ис­сле­до­ва­тель монгольского и бурятского фольк­ло­ра и ру­ко­пи­сей, ос­но­во­по­лож­ник изу­че­ния па­мят­ни­ков обыч­но­го и феодального пра­ва монгольских на­ро­дов. В 1937 году аре­сто­ван, в 1940 году осуж­дён по об­ви­не­нию в монгольском на­цио­нализ­ме и шпио­на­же в поль­зу Япо­нии. Умер в за­клю­че­нии. Реа­би­ли­ти­ро­ван в 1956 году. Пре­мия имени Н.М. Прже­валь­ско­го РГО (1917).

Сочинения:

Об­раз­цы мон­голь­ской на­род­ной ли­те­ра­ту­ры. СПб., 1908. Вып. 1: Хал­ха­ское на­ре­чие. Тек­сты и транс­крип­ции (ред., совм. с А.Д. Руд­не­вым); Про­из­ве­де­ния на­род­ной сло­вес­но­сти бу­рят. Эпи­чес­кие про­из­ве­де­ния Эх­рит-бул­га­тов. СПб., 1913–1918. Вып. 1–3;

Обо­зре­ние па­мят­ни­ков пи­са­но­го пра­ва мон­голь­ских пле­мен. Ир­кутск, 1920;

Мон­голь­ские ле­то­пи­си XVII в. М.; Л., 1936;

Хал­ха Джи­рум. Па­мят­ник фео­даль­но­го пра­ва XVIII в. М., 1965 (свод­ный текст и пе­ре­вод);

Абай Гэ­сэр Мо­гу­чий: Бу­рят­ский ге­рои­че­ский эпос. М., 1995 (за­пи­сан от ска­зи­те­ля М. Име­ге­но­ва);

Пу­те­вые днев­ни­ки 1903-1907 гг. Улан-Удэ, 2001.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.