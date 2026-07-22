ЖAЛОВАННЫЕ ГРAМОТЫ

Жалованные грамоты — в России в XIV — начале XX в. правовые акты.

Правовые акты, фиксировавшие проявление милости государя или церковных властей по предоставлению определенных льгот и преимуществ частным лицам, корпорациям, учреждениям, монастырям. Ж. г. подразделяются: по предмету — на вотчинные (владение землей), льготные (предоставление привилегий), освобождающие (возможность принимать собственное решение вне жесткой зависимости от государства); по типу — на «чистые» (по одному предмету) и «смешанные» (по нескольким предметам; например, передача имения и определение льгот проживающим на его территории [вотчинно-льготные Ж. г.]). Формуляр Ж. г. был достаточно разработан, содержал такие элементы, как имя государя, от которого дана грамота; смысл челобитной , в ответ на которую предоставлена Ж. г.; детальная характеристика условий выполнения распоряжения государя, отраженного в грамоте; точная дата составления документа.

В XIV—XV вв. в Московском государстве Ж. г. были основным письменным источником права. Самые известные Ж. г. этого периода — «на кормления» (предоставляли княжескому наместнику в определенной волости право управления, суда и пользования наместническими доходами), «на поместья» (передача князем служилым людям права на земли [поместья] на время несения службы). Со 2-й половины XVI в. Ж. г. финансового характера стали выдавать меньше (государство заботилось о пополнении бюджета). В XVII в. среди адресатов Ж. г. чаще стали фигурировать представители непривилегированных сословий, например, ряд грамот утверждал льготы за жителями Слобожанщины, селившимися по левому берегу Днепра и его притокам. В допетровской России Ж. г. сохраняли юридическую силу до смерти давшего их государя, затем требовалось их подтверждение преемником почившего; подтверждение давалось в письменной форме на оборотной стороне грамоты. В XVIII в. Ж. г. стало оформляться пожалование графских и баронских титулов. Самыми известными Ж. г. являются Жалованная грамота дворянству 1785 и Жалованная грамота городам 1785 .

Лит.: Глотова С. А. Жалованные и указные грамоты как отражение начало процесса формирования распорядительной документации в России // Делопроизводство. 2011. № 4. С. 98—103; Ельчанинова О. Ю. Жалованные грамоты как источник русского городского права XVII—XVIII веков // Юридические исследования. 2016. № 8. С. 55—63; Каштанов С. М. Жалованные и указные грамоты как источник по истории феодального иммунитета на Руси в первой половине XVI века. М., 1958; Курносова Ж. В. Жалованные грамоты Соловецкого монастыря как источник сведений о повседневной жизни иноков // Сервис в России и за рубежом. 2011. № 4 (23). С. 311—316; Мейчик Д. М. Грамоты XIV и XV вв. Московского архива Министерства юстиции. Их форма, содержание и значение в истории русского права. М., 1883.