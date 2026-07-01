ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА ДВОРЯНСТВУ 1785
ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА ДВОРЯНСТВУ 1785 года - законодательный акт, окончательно определивший юридический статус дворянского сословия.
Подписана императрицей Екатериной II 21 апреля (2 мая). Обнародована одновременно с Жалованной грамотой городам 1785 года. Состояла из преамбулы, 4 глав и 92 статей.
Жалованная грамота дворянству аккумулировала и подтвердила все ранее введённые права и привилегии дворянства, за исключением права владения крепостными душами, вопрос о которых был обойдён в грамоте молчанием. От имени верховной власти «на вечные времена и непоколебимо» подтверждала свободу дворянства от обязательной службы (дарована Манифестом о вольности дворянства 1762 года), а также право выезда за границу и найма на службу в союзных Российской империи странах, освобождение от телесных наказаний, неотчуждаемость наследственных имений, свободу от уплаты дворянами личных налогов и от постоя войск в их имениях и домах, право собственности на землю и её недра, право заведения фабрик и заводов в имениях, строительства домов в городах, покупки деревень, занятия торговлей и предпринимательством. Лишение дворянского достоинства могло произойти только по решению суда и как следствие совершённого дворянином преступления.
Грамотой в дополнение к уездным дворянским собраниям (введены губернской реформой 1775 года) создавались новые органы дворянского самоуправления - губернские дворянские собрания (смотри в статье Дворянские общества). Подтверждалась выборность из представителей местного дворянства заседателей земских судов, совестного суда, а также уездного судьи и исправника. Учреждалась должность и определялся порядок выборов губернских предводителей дворянства. Вводилась практика составления родословных книг по губерниям. Указывался список документов, необходимых для подтверждения дворянского достоинства.
Жалованная грамота дворянству действовала до 1917 года.
Исторические источники:
Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е. СПб., 1830. Т. 22. № 16187;
Законодательство Екатерины II. М., 2001. Т. 2.