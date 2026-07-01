ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА ДВОРЯНСТВУ 1785

ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА ДВОРЯНСТВУ 1785 года - законодательный акт, окончательно определивший юридический статус дворянского сословия .

Под­пи­са­на императрицей Ека­те­ри­ной II 21 апреля (2 мая). Об­на­ро­до­ва­на од­но­вре­мен­но с Жа­ло­ван­ной гра­мо­той го­ро­дам 1785 года. Со­стоя­ла из пре­ам­бу­лы, 4 глав и 92 ста­тей.

Жалованная грамота дворянству ак­ку­му­ли­ро­ва­ла и под­твер­ди­ла все ра­нее вве­дён­ные пра­ва и при­ви­ле­гии дво­рян­ст­ва, за ис­клю­че­ни­ем пра­ва вла­де­ния кре­по­ст­ны­ми ду­ша­ми, во­прос о ко­то­рых был обой­дён в гра­мо­те мол­ча­ни­ем. От име­ни вер­хов­ной вла­сти «на веч­ные вре­ме­на и не­по­ко­ле­би­мо» под­твер­жда­ла сво­бо­ду дво­рян­ст­ва от обя­зательной служ­бы (да­ро­ва­на Ма­ни­фе­стом о воль­но­сти дво­рян­ст­ва 1762 года), а так­же пра­во вы­ез­да за гра­ни­цу и най­ма на служ­бу в со­юз­ных Российской им­пе­рии стра­нах, ос­во­бо­ж­де­ние от те­лес­ных на­ка­за­ний, не­от­чу­ж­дае­мость на­след­ст­вен­ных име­ний, сво­бо­ду от уп­ла­ты дво­ря­на­ми лич­ных на­ло­гов и от по­стоя войск в их име­ни­ях и до­мах, пра­во соб­ст­вен­но­сти на зем­лю и её не­дра, пра­во за­ве­де­ния фаб­рик и за­во­дов в име­ни­ях, строи­тель­ст­ва до­мов в го­ро­дах, по­куп­ки де­ре­вень, за­ня­тия тор­гов­лей и пред­при­ни­ма­тель­ст­вом. Ли­ше­ние дво­рян­ско­го дос­то­ин­ст­ва мог­ло про­изой­ти толь­ко по ре­ше­нию су­да и как след­ст­вие со­вер­шён­но­го дво­ря­ни­ном пре­сту­п­ле­ния.

Гра­мо­той в до­пол­не­ние к уезд­ным дво­рян­ским со­б­ра­ни­ям (вве­де­ны гу­берн­ской ре­фор­мой 1775 года ) соз­да­ва­лись но­вые ор­га­ны дво­рян­ско­го са­мо­управ­ле­ния - гу­берн­ские дво­рян­ские со­б­ра­ния (смотри в статье Дво­рян­ские об­ще­ст­ва ). Под­твер­жда­лась вы­бор­ность из пред­ста­ви­те­лей ме­ст­но­го дво­рян­ст­ва за­се­да­те­лей зем­ских су­дов, со­ве­ст­но­го су­да, а так­же уезд­но­го су­дьи и ис­прав­ни­ка. Уч­ре­ж­да­лась долж­ность и оп­ре­де­лял­ся по­ря­док вы­бо­ров гу­берн­ских пред­во­ди­те­лей дво­рян­ст­ва. Вво­ди­лась прак­ти­ка со­став­ле­ния ро­до­слов­ных книг по гу­бер­ни­ям. Ука­зы­вал­ся спи­сок до­ку­мен­тов, не­об­хо­ди­мых для под­твер­жде­ния дво­рян­ско­го дос­то­ин­ст­ва.

Жалованная грамота дворянству дейст­во­ва­ла до 1917 года.

Исторические ис­точники:

Пол­ное со­б­ра­ние за­ко­нов Рос­сий­ской им­пе­рии. Со­б­ра­ние 1-е. СПб., 1830. Т. 22. № 16187;

За­ко­но­да­тель­ст­во Ека­те­ри­ны II. М., 2001. Т. 2.

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