ЖАКЕРИЯ

ЖАКЕРИ́Я (Jacquerie) - самое крупное крестьянское восстание в истории Франции, возникшее в парижском бассейне в 1358 году как реакция на усиление налогового давления (для выкупа из английского плена короля Иоанна II ), роста цен, последствий эпидемии чумы и экономической разрухи в разгар Столетней войны с Англией (1337-1453 годы).

Получило свое название от простонародного имени Жак, как обобщенно назвали крестьян имущие сословия. Крестьяне также протестовали против мародеров и военных отрядов с обоих сторон, занимавшихся грабежами и убийствами населения, и возмущались тем, что центральные власти и местные феодалы ничего не предпринимают для зашиты простых жителей, пренебрегая своим долгом. Восстание очень скоро обрело своего вожака - Гийома Каля, крестьянина, знакомого с военным делом, и главным образом было нацелено на борьбу против дворян и их замков. В результате восстания, когда многие представители благородных семей погибли, а их замки были разрушены, дворяне севера Франции были вынуждены бежать под защиту дофина - регента страны Карла де Валуа и короля Наварры Карла Злого . Гийом Каль попытался заручиться поддержкой Парижа, контролируемого Этьеном Марселем, купеческим главой и мятежным мэром города, равно как поддержкой других городов, однако возможностей парижских горожан хватило только на совместные действия по разблокированию подвоза продовольствия в главный город страны.

В июне 1358 года сумев обманом захватить Гийома Каля, войска короля Наваррского и дофина разбили превосходящую по численности крестьянскую армию. Г. Каль позже был казнен, равно как несколько тысяч восставших, несмотря на объявленную 10 августа амнистию. Крестьянские волнения продолжались еще несколько месяцев и закончились полным поражением мятежников, поскольку произошла консолидация северофранцузской знати, сумевшей справиться с отдельными разрозненными отрядами жаков. Одним из важных следствий Жакерии было замораживание налогообложения крестьянства.

Исторические источники

Французская деревня XII-XIV вв. и Жакерия / Пер. ввод. статья и прим. Н.П. Грацианского. М.-Л., 1935.

Иллюстрации

Жакерия в Мо, 1358 г. Из «Хроник» Фруассара.