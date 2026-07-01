ЗГОЖЕЛEЦКИЙ ДОГОВОР 1950

Згожелецкий договор 1950 (Згожелецкое соглашение) (нем. Görlitzer Abkommen, пол. Układ zgorzelecki) — договор о демаркации установленной и существующей польско-германской границы.

Подписан 6 июля 1950 в г. Згожелец (Zgorzelec) представителями Польской народной республики (ПНР) Ю. Циранкевичем и С. Вербловским и Германской демократической республики (ГДР) О. Гротеволем и Г. Дертингером, выступавшими от имени всей Германии. Его международно-правовыми основаниями были решения Ялтинской конференции и Потсдамской конференции 1945 руководителей Великобритании, СССР и США относительно обеспечения Польше на западе так называемой исторической границы, существовавшей до XIII в. Состоит из 8 статей. Ст. 1 констатировала, что «установленная и существующая граница, проходящая от Балтийского моря вдоль линии на запад от местности Свиноуйсьце и дальше вдоль реки Одер до места, где впадает Ныса-Лужицка, и вдоль Нысы-Лужицкой до Чехословацкой границы, является государственной границей между Польшей и Германией». В таком звучании до 1989 оставался неурегулированным вопрос о прохождении границы в Поморском заливе. Другие статьи предусматривали последующее урегулирование вопросов пограничных переходов, малого приграничного передвижения, а также судоходства в пограничной полосе после проведения демаркации. Соответствующие соглашения были заключены в 1951—1952. З. д. подвергся резкой критике со стороны ФРГ, претендовавшей на единоличное представление интересов Германии в границах 1937. Тем не менее установленная З. д. польско-германская граница была подтверждена в договорах Польши с ФРГ в 1970 и 1990.

Публ.: Trybuna Ludu. 1950. 7. 07. № 185.

Лит.: ZiębaR., ZającJ: Polska w stosunkach międzynarodowych 1945—1989. Toruń, 2009.