ЗЁЙМЕ ИОГАНН ГОТФРИД

ЗЁЙМЕ ИОГАНН ГОТФРИД - немецкий по­эт, пуб­ли­цист .

Ро­дил­ся в се­мье кре­стья­ни­на. Учил­ся на при­ход­ско­го свя­щен­ни­ка. В 1781 году рек­ру­ти­ро­ван, слу­жил сол­да­том в Ве­ли­ко­бри­та­нии, в 1783-1787 годах - муш­ке­тё­ром в Бре­ме­не. По­сле ос­во­бо­ж­де­ния от во­ин­ской по­вин­но­сти окон­чил Лейп­циг­ский университет (1791 год). В 1794 году уча­ст­во­вал в по­дав­ле­нии Поль­ско­го вос­ста­ния, по­пал в плен. В 1796 году воз­вра­тил­ся в Гер­ма­нию; ра­бо­тал в из­да­тель­ст­ве, пу­те­ше­ст­во­вал по Ев­ро­пе и Рос­сии.

Пер­вые очер­ки Зёйме, ис­пы­тав­ше­го влия­ние идей Про­све­ще­ния, по­свя­ще­ны во­про­сам государственного управ­ле­ния, иде­ал ко­то­ро­го он ви­дел в про­све­щён­ном аб­со­лю­тиз­ме: «О жиз­ни и ха­рак­те­ре им­пе­рат­ри­цы рос­сий­ской Ека­те­ри­ны II» («Über das Leben und den Kharakter der Kaiserin von Russland Katharina II», 1796 год) и др. Как по­эт на­чи­нал в рус­ле сен­ти­мен­та­лиз­ма; под влия­ни­ем Французской революции XVIII века всё бо­лее тя­го­тел к по­ли­тической ли­ри­ке в ду­хе «Бу­ри и на­тис­ка», про­ни­зан­ной про­тес­том про­тив фео­да­лиз­ма: «К не­мец­ко­му на­ро­ду» («An das deu­tsche Volk...», 1810 год).

В сти­хотворных «ро­ман­ти­че­ских рас­ска­зах» «Аде­лаи­да» («Ade­laide», 1799 год) и «Жизнь Ие­ре­мии Бунк­ля» («Lebenslauf Jeremias Bunkls», 1799 год) по­ка­зал судь­бу немецкого кре­сть­я­ни­на и сол­да­та. Из­вест­но­стью поль­зо­ва­лись днев­ни­ки пу­те­ше­ст­вий Зёйме - «Про­гул­ка в Си­ра­ку­зы» («Spaziergang nach Syra­kus...», 1803 год) и «Моё ле­то 1805 го­да» («Mein Sommer 1805», 1806 год). В цен­тре пуб­ли­ци­стических очер­ков «Апок­ри­фы» («Apo­kry­phen», 1807 год) - об­щественно-по­ли­тическая жизнь Гер­ма­нии, осу­ж­де­ние на­цио­на­лиз­ма и ми­ли­та­риз­ма.

Сре­ди других про­из­ве­де­ний: «Анек­до­ты к ха­рак­те­ри­сти­ке Су­во­ро­ва» («Anekdoten zur Charakter­schil­derung Suworow’s», 1799 год), не­за­вер­шён­ная ав­то­био­гра­фическая по­весть «Моя жизнь» («Mein Leben», 1809-1810 годы, издана 1813 год), а так­же сти­хотворная тра­ге­дия «Миль­ти­ад» («Miltiades», 1808 год), основные те­мы ко­то­рой - столк­но­ве­ние про­све­щён­ной лич­но­сти с не­ра­зум­ной тол­пой, роль лич­но­сти и на­ро­да в ис­то­рии, вы­бор ме­ж­ду сво­бо­дой и при­выч­ным раб­ст­вом; за древнегреческим ан­ту­ра­жем тра­ге­дии от­чёт­ли­во про­смат­ри­ва­ют­ся про­бле­мы современной Зёйме Гер­ма­нии.