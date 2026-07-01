ЗЁЙМЕ ИОГАНН ГОТФРИД
ЗЁЙМЕ ИОГАНН ГОТФРИД - немецкий поэт, публицист.
Родился в семье крестьянина. Учился на приходского священника. В 1781 году рекрутирован, служил солдатом в Великобритании, в 1783-1787 годах - мушкетёром в Бремене. После освобождения от воинской повинности окончил Лейпцигский университет (1791 год). В 1794 году участвовал в подавлении Польского восстания, попал в плен. В 1796 году возвратился в Германию; работал в издательстве, путешествовал по Европе и России.
Первые очерки Зёйме, испытавшего влияние идей Просвещения, посвящены вопросам государственного управления, идеал которого он видел в просвещённом абсолютизме: «О жизни и характере императрицы российской Екатерины II» («Über das Leben und den Kharakter der Kaiserin von Russland Katharina II», 1796 год) и др. Как поэт начинал в русле сентиментализма; под влиянием Французской революции XVIII века всё более тяготел к политической лирике в духе «Бури и натиска», пронизанной протестом против феодализма: «К немецкому народу» («An das deutsche Volk...», 1810 год).
В стихотворных «романтических рассказах» «Аделаида» («Adelaide», 1799 год) и «Жизнь Иеремии Бункля» («Lebenslauf Jeremias Bunkls», 1799 год) показал судьбу немецкого крестьянина и солдата. Известностью пользовались дневники путешествий Зёйме - «Прогулка в Сиракузы» («Spaziergang nach Syrakus...», 1803 год) и «Моё лето 1805 года» («Mein Sommer 1805», 1806 год). В центре публицистических очерков «Апокрифы» («Apokryphen», 1807 год) - общественно-политическая жизнь Германии, осуждение национализма и милитаризма.
Среди других произведений: «Анекдоты к характеристике Суворова» («Anekdoten zur Charakterschilderung Suworow’s», 1799 год), незавершённая автобиографическая повесть «Моя жизнь» («Mein Leben», 1809-1810 годы, издана 1813 год), а также стихотворная трагедия «Мильтиад» («Miltiades», 1808 год), основные темы которой - столкновение просвещённой личности с неразумной толпой, роль личности и народа в истории, выбор между свободой и привычным рабством; за древнегреческим антуражем трагедии отчётливо просматриваются проблемы современной Зёйме Германии.