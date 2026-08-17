ЗЕВСА ХРАМ В ОЛИМПИИ
ЗЕВСА ХРАМ В ОЛИМПИИ - памятник древнегреческой культовой архитектуры, центр святилища Зевса.
Возведён в Олимпии между 470 и 456 годами до н. э. архитектором Либоном из Элиды. Представляет собой периптер дорического ордера (по 6 колонн вдоль коротких сторон и по 13 - вдоль длинных) со стилобатом (27,68×64,12 м). Построен из местного известняка, колонны были покрыты мраморной штукатуркой для последующей раскраски. План сформирован на основе модуля, равного длине интерколумния (5,22 м). Высота колонн (10,51 м) почти совпадает с высотой колонн Парфенона (10,43 м), для которого Зевса храм в Олимпии послужил образцом.
Скульптурный декор храма (ныне в Археологическом музее, Олимпия, и в Лувре, Париж) является центральным памятником ранней классики. Фронтонные группы (представляющие миф о Пелопе на восточном фронтоне и кентавромахию на западном) были созданы в 468-456 годах до н. э. Рельефные метопы целлы (по 6 на её торцовых сторонах) представляют подвиги Геракла. Акротерии выполнены во второй половине V века до н. э. с участием известного скульптора Пеония. В 438 году до н. э. скульптор Фидий создал для Зевса храм в Олимпии 12-метровую статую Зевса в Олимпии в хрисоэлефантинной технике (смотрите Хрисоэлефантинная скульптура), названную впоследствии одним из семи чудес света. По указу императора Феодосия II (426 год н. э.) началось разрушение языческих святилищ Олимпии, довершённое землетрясениями VI века. С 1875 года ведутся систематические исследования руин храма.