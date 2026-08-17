ЗЕВСА ХРАМ В ОЛИМПИИ

ЗЕВСА ХРАМ В ОЛИМПИИ - па­мят­ник древнегреческой куль­то­вой ар­хи­тек­ту­ры, центр свя­ти­ли­ща Зев­са.

Воз­ве­дён в Олим­пии ме­ж­ду 470 и 456 годами до н. э. ар­хи­тек­то­ром Ли­бо­ном из Эли­ды. Пред­став­ля­ет со­бой пе­рип­тер до­ри­че­ско­го ор­де­ра (по 6 ко­лонн вдоль ко­рот­ких сто­рон и по 13 - вдоль длин­ных) со сти­ло­ба­том (27,68×64,12 м). По­стро­ен из ме­ст­но­го из­вест­ня­ка, ко­лон­ны бы­ли по­кры­ты мра­мор­ной шту­ка­тур­кой для по­сле­дую­щей рас­крас­ки. План сфор­ми­ро­ван на ос­но­ве мо­ду­ля, рав­но­го дли­не ин­тер­ко­лум­ния (5,22 м). Вы­со­та ко­лонн (10,51 м) поч­ти сов­па­да­ет с вы­со­той ко­лонн Пар­фе­но­на (10,43 м), для ко­то­ро­го Зевса храм в Олимпии по­слу­жил об­раз­цом.

Скульп­тур­ный де­кор хра­ма (ны­не в Ар­хео­ло­гическом му­зее, Олим­пия, и в Лув­ре, Па­риж) яв­ля­ет­ся центральным па­мят­ни­ком ран­ней клас­си­ки. Фрон­тон­ные груп­пы (пред­став­ляю­щие миф о Пе­ло­пе на восточном фрон­то­не и кен­тав­ро­ма­хию на за­пад­ном) бы­ли соз­да­ны в 468-456 годах до н. э. Рель­еф­ные ме­то­пы цел­лы (по 6 на её тор­цо­вых сто­ро­нах) пред­став­ля­ют под­ви­ги Ге­рак­ла. Ак­ро­те­рии вы­пол­не­ны во второй половине V века до н. э. с уча­сти­ем из­вест­но­го скульп­то­ра Пе­о­ния. В 438 году до н. э. скульп­тор Фи­дий соз­дал для Зевса храм в Олимпии 12-мет­ро­вую ста­тую Зев­са в Олим­пии в хри­со­эле­фан­тин­ной тех­ни­ке (смотрите Хри­со­эле­фан­тин­ная скульп­ту­ра), на­зван­ную впо­след­ст­вии од­ним из се­ми чу­дес све­та. По ука­зу императора Фео­до­сия II (426 год н. э.) на­ча­лось раз­ру­ше­ние язы­че­ских свя­ти­лищ Олим­пии , до­вер­шён­ное зем­ле­тря­се­ния­ми VI века. С 1875 года ве­дут­ся сис­те­ма­тические ис­сле­до­ва­ния ру­ин хра­ма.

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