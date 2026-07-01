ЗЕНКЕВИЧ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЗЕНКЕВИЧ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ - русский пи­са­тель, пе­ре­во­дчик.

Из се­мьи пе­да­го­гов. Изу­чал фи­ло­со­фию в Бер­лин­ском и Йен­ском университетах; окон­чил юри­дический фа­куль­тет Санкт-Пе­тербургского университета (1912 год). В 1918-1936 годах ра­бо­тал жур­на­ли­стом, пре­по­да­ва­те­лем; ре­дак­то­ром в из­да­тель­ст­вах. Пер­вая пуб­ли­ка­ция - сти­хо­тво­ре­ния «Баш­ня Ва­ви­ло­на» и «Же­лез­ный Спрут» в журнале «Жизнь и шко­ла» (Са­ра­тов, март 1906 год). В 1908-1913 годах пе­ча­тал сти­хи в пе­тербургских жур­на­лах «Вес­на», «Об­ра­зо­ва­ние», «Со­вре­мен­ный мир», «Апол­лон», «За­ве­ты», «Ги­пер­бо­рей» и др. В 1909 году по­зна­ко­мил­ся с Н. С. Гу­ми­лё­вым , в 1911 году во­шёл в «Цех по­этов», за­тем - в груп­пу ак­меи­стов (смотрите Ак­ме­изм).

На­тур­фи­ло­соф­ская по­эзия Зенкевича раз­ви­ва­ла тра­ди­ции Е. А. Бо­ра­тын­ско­го, Ф. И. Тют­че­ва, И. Ф. Ан­нен­ско­го, а так­же французских по­этов XIX века; её основные те­мы - дои­сто­рическое про­шлое Зем­ли, ма­те­рия как пер­во­на­ча­ло бы­тия, власть ин­стинк­тов над че­ло­ве­ком - пре­тво­ре­ны в сборниках «Ди­кая пор­фи­ра» (1912 год; объ­е­ди­нил сти­хи 1909-1911 годов), «Че­тыр­на­дцать сти­хо­тво­ре­ний» (1918 год; на ос­но­ве не­опубликованного сборника «Под мяс­ной баг­ря­ни­цей», вклю­чав­ше­го сти­хо­тво­ре­ния 1912-1918 годов).

В 1914 году де­бю­ти­ро­вал как про­за­ик (рас­сказ «Па­яц»), в 1918-1919 годах - как пуб­ли­цист и литературный кри­тик; ста­тьи и ре­цен­зии, по­свя­щён­ные современной русской и за­ру­беж­ной литературе, ре­гу­ляр­но пуб­ли­ко­ва­лись в са­ра­тов­ской (1918-1923 годы) и мо­с­ков­ской (1926-1949 годы) пе­рио­ди­ке. В по­сле­ре­во­люционные го­ды за­ни­мал­ся во­про­са­ми по­эти­ки, раз­ра­ба­ты­вал ори­ги­наль­ную тео­рию про­зос­ти­ха. Сти­хам, во­шед­шим в сборники 1921-1973 годов («Паш­ня тан­ков», 1921 год; «Под па­ро­ход­ным но­сом», 1926 год; «Позд­ний про­лёт», 1928 год; «На­бор вы­со­ты», 1937 год; «Сквозь гро­зы лет», 1962 год; «Из­бран­ное», 1973 год, и др.), свой­ст­вен­ны вни­ма­ние к кон­крет­ной де­та­ли, гражданский па­фос, ощу­ще­ние фа­таль­ной пре­до­пре­де­лён­но­сти гря­ду­ще­го.

Ран­няя по­эзия Зенкевича ока­за­ла зна­чительное влия­ние на твор­че­ст­во Э. Г. Баг­риц­ко­го, Н. С. Ти­хо­но­ва, Н. А. За­бо­лоц­ко­го, А. А. Тар­ков­ско­го и др. Основные про­из­ве­де­ния советского пе­рио­да опуб­ли­ко­ва­ны по­смерт­но: «тра­го­рель­еф» в про­зос­ти­хе «Аль­ти­метр» (1919-1921 годы, опубликован в 2004 году), бел­лет­ри­стические ме­муа­ры «Му­жиц­кий сфинкс» (1921-1928, опубликованы в 1991 году), по­весть «На стре­жень» (конец 1920-х - начало 1930-х годов, опубликована в 1994 году). С 1920-х годов мно­го пе­ре­во­дил (ро­ма­ны «Ост­ров со­кро­вищ» Р. Л. Сти­вен­со­на и «Вой­на ми­ров» Г. Уэл­лса; пье­сы У. Шек­спи­ра ; дра­ма­тическая по­эма «Гор­ный ве­нец» П. Не­го­ша и др.).