ЗЕНКЕВИЧ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЗЕНКЕВИЧ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ - русский писатель, переводчик.
Из семьи педагогов. Изучал философию в Берлинском и Йенском университетах; окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета (1912 год). В 1918-1936 годах работал журналистом, преподавателем; редактором в издательствах. Первая публикация - стихотворения «Башня Вавилона» и «Железный Спрут» в журнале «Жизнь и школа» (Саратов, март 1906 год). В 1908-1913 годах печатал стихи в петербургских журналах «Весна», «Образование», «Современный мир», «Аполлон», «Заветы», «Гиперборей» и др. В 1909 году познакомился с Н. С. Гумилёвым, в 1911 году вошёл в «Цех поэтов», затем - в группу акмеистов (смотрите Акмеизм).
Натурфилософская поэзия Зенкевича развивала традиции Е. А. Боратынского, Ф. И. Тютчева, И. Ф. Анненского, а также французских поэтов XIX века; её основные темы - доисторическое прошлое Земли, материя как первоначало бытия, власть инстинктов над человеком - претворены в сборниках «Дикая порфира» (1912 год; объединил стихи 1909-1911 годов), «Четырнадцать стихотворений» (1918 год; на основе неопубликованного сборника «Под мясной багряницей», включавшего стихотворения 1912-1918 годов).
В 1914 году дебютировал как прозаик (рассказ «Паяц»), в 1918-1919 годах - как публицист и литературный критик; статьи и рецензии, посвящённые современной русской и зарубежной литературе, регулярно публиковались в саратовской (1918-1923 годы) и московской (1926-1949 годы) периодике. В послереволюционные годы занимался вопросами поэтики, разрабатывал оригинальную теорию прозостиха. Стихам, вошедшим в сборники 1921-1973 годов («Пашня танков», 1921 год; «Под пароходным носом», 1926 год; «Поздний пролёт», 1928 год; «Набор высоты», 1937 год; «Сквозь грозы лет», 1962 год; «Избранное», 1973 год, и др.), свойственны внимание к конкретной детали, гражданский пафос, ощущение фатальной предопределённости грядущего.
Ранняя поэзия Зенкевича оказала значительное влияние на творчество Э. Г. Багрицкого, Н. С. Тихонова, Н. А. Заболоцкого, А. А. Тарковского и др. Основные произведения советского периода опубликованы посмертно: «трагорельеф» в прозостихе «Альтиметр» (1919-1921 годы, опубликован в 2004 году), беллетристические мемуары «Мужицкий сфинкс» (1921-1928, опубликованы в 1991 году), повесть «На стрежень» (конец 1920-х - начало 1930-х годов, опубликована в 1994 году). С 1920-х годов много переводил (романы «Остров сокровищ» Р. Л. Стивенсона и «Война миров» Г. Уэллса; пьесы У. Шекспира; драматическая поэма «Горный венец» П. Негоша и др.).