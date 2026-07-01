ЗЕНИН НИКИФОР ДМИТРИЕВИЧ

ЗЕНИН НИКИФОР ДМИТРИЕВИЧ - старообрядческий издатель и публицист .

Принадлежал к белокриницкому согласию (см. Белокриницкая иерархия ). В начале 1900-х годов Н.Д. Зенин в Егорьевске основал братство им. св. апостолов Петра и Павла, задачей которого была защита старообрядчества. Братство имело библиотеку, содержало начетчика для участия в диспутах с православными миссионерами. Н.Д. Зенин был постоянным участником таких диспутов.

В 1910 году при активном финансовом и редакционном участии Н.Д. Зенин начал выходить журнал «Старообрядческая мысль». В одной из редакционных статей говорилось, что журнал создан, чтобы «проводить в жизнь взгляды широко-христианские и человеческие... отражать жизнь такою, какова она в действительности... служить и делу защиты Христовой Церкви от врагов, нападающих на нее извне и внутри» (Старообрядческая мысль. 1910 год. № 9. С. 559). Одной из главных задач издания провозглашалось объединение «старообрядческих литературных и общественных сил» (Зенин Н.Д. К читателям // Там же. № 1. С. 3). В качестве приложения к журналу был издан ряд книг («Выписки из святоотеческих и других книг, служащие к изучению различных сторон церковной жизни» начетчика В.Т. Зеленкова (М., 1911-1912 годы. 3 ч.), «Деяния церковные и гражданские от Рождества Христова до 1198 лета» Цезаря Барония (М., 1913-1915. 3 кн.), «Труды» блж. Симеона, архиеп. Фессалоникийского (М., 1916 год), и др.).

Практически в каждом номере журнала помещались материалы Н.Д. Зенина, часто писавшего под псевдонимами Гостиловский и Энзет. В статьях Н.Д. Зенина освещались темы современной старообрядческой жизни (О граммофонах: Церковное пение // Старообрядческая мысль. 1910. № 9. С. 159-163; Мои впечатления, вынесенные с освященного собора епископов // Там же. 1911. № 9. С. 746-768; № 10. С. 830-837; № 11. С. 932-942; № 12. С. 1027-1037; Похороны Н.Т. Кацепова // Там же. 1913. № 6/7. С. 558-563; Августовские собеседования в Москве // Там же. № 9. С. 849-853; На соборе и около него // Там же. С. 866-879; К истории открытия Рязанской епархии // Там же. 1915. № 7. С. 607-611 и др.).

Н.Д. Зенин выступал в поддержку еп. Михаила (Семёнова) (Кажется, пора…: (К разрешению еп. Михаила от запрещения) // Там же. № 8. С. 692-703; отд. отт.: М., [1915]), вел полемику с беспоповцами (Да, время назревает // Там же. 1912. № 2. С. 148-152; № 5/6. С. 474-478; К братьям нашим беспоповцам об антихристе // Там же. № 8. С. 692-703; отд. отт.: М., 1912), опубликовал ряд материалов, посвященных языку эсперанто, которым владел в совершенстве и который считал средством «для единения братьев-людей в общем и для единения Церквей Христа в частности» (Конгресс эсперантистов-католиков // Там же. 1910. № 5. С. 295-312; № 6. С. 332-351; 2-й всерусский конгресс эсперантистов // Там же. 1913. № 9. С. 858-861); в начале апреля 1910 года Н.Д. Зенин выступил с докладом на конгрессе эсперантистов-католиков в Париже.

В 1916 году старообрядческий освященный собор осудил журнал «Старообрядческая мысль» за «противохристианское направление», которое выразилось, в частности, в «клеветническом» с точки зрения собора освещении избрания на Московский архиепископский престол Мелетия (Картушина) (журнал осудил избрание жребием). На постановление собора журнал ответил статьей «Жизнь нашего издания» (1916 год. № 7/8. С. 548-558). Издание прекратилось весной 1917 года из-за трудностей военного времени.

Н.Д. Зенин владел в Егорьевске книжным магазином и фотографической («светописной») мастерской. Благодаря его трудам была создана фотогалерея старообрядческих деятелей белокриницкого согласия. Он не только сам выполнял фотопортреты своих современников, священников и епископов, но и разыскивал карточки тех, кого не знал лично. Размножая и те и другие, он способствовал сохранению иконографии представителей Белокриницкой иерархии.

Историческую ценность представляет выполненная Н.Д. Зениным фотофиксация храмов Рогожского кладбища в 1905 году; им был выпущен набор из 12 фототипий «Старообрядческое Рогожское кладбище в Москве в первые дни после 17 апреля 1905 года». В 1903 году Н.Д. Зенин издал альбом «Белая Криница». Он сделал первые записи старообрядческого Морозовского хора под управлением П.В. Цветкова на граммофонные пластинки. Н.Д. Зенин состоял в переписке со старообрядческим Уральским еп. Арсением (Швецовым), 21 письмо которого к Н.Д. Зенину за 1902-1908 годы опубликовано: Арсений Уральский, еп. Оправдание старообрядствующей святой Христовой Церкви в ответах на притязательные и недоумительные вопросы настоящего времени. Письма. М., 1999. С. 322-338.

На протяжении всей жизни Н.Д. Зенин принимал активное участие в деятельности старообрядческой общины, существовавшей при Георгиевском храме в Егорьевске, в разные годы был членом совета общины, его председателем. В 1917-1918 годы по инициативе Н.Д. Зенина при Георгиевском храме проводились религиозные чтения. Чрезвычайно остро Н.Д. Зенин воспринял постановление ВЦИК 1922 года об изъятии церковных ценностей. За несколько недель до смерти он писал старообрядческому Рязанскому и Егорьевскому еп. Александру (Богатенкову; 1907-1928 годы) о том, что изъятием власти отнимают у народа «последнюю возможность спастись в дни грядущих бедствий - всеобщего обнищания, всеобщего голода» (Архив митрополии Русской православной старообрядческой церкви. Ф. 2. № 101. Л. 17 об.).

Сочинения:

Будущий епископ платоновцев, сиречь «единоверцев» // Старообрядец. 1907. № 5 (отд. отт.: Н. Новг., [1907]);

В ответ на клевету. М., [1908];

Ответ беглопоповцу // Старообрядцы. 1908. № 2/3. С. 191-197;

«Верующие» и «неверы» // Старообрядческая мысль. 1910. № 9. С. 488-498