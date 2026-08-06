ЗЕНГЕР ГРИГОРИЙ ЭДУАРДОВИЧ
ЗЕНГЕР ГРИГОРИЙ ЭДУАРДОВИЧ - российский государственный деятель, филолог.
Учился в Пажеском корпусе (1865-1868 годы), окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета (1874 год), в 1875-1877 годах слушал лекции в Берлинском университете. Исполняющий должность экстраординарного профессора (1877-1885 годы) и учёный секретарь (1881-1883 годы) Историко-филологического института князя Безбородко в Нежине.
С 1885 года преподавал в Варшавском университете; экстраординарный (1887-1894 годы), ординарный (1894-1900 годы) профессор римской словесности, декан историко-филологического факультета (1896-1897 годы), ректор (1897-1899 годы). Попечитель Варшавского учебного округа (1900-1901 годы), тогда же участвовал в работе Комиссии по преобразованию средней школы при Министерстве народного просвещения (МНП), выдвинул несколько собственных проектов.
С ноября 1901 года товарищ министра, затем управляющий МНП (1902-1903 годы) и министр народного просвещения [06(19).04.1903 года - 23.01(05.02).1904 года]. 10(23).06.1902 года на имя Зенгера был дан Высочайший рескрипт, которым определялись главные цели предстоящей ему деятельности: провести реформу начальной школы с тем, чтобы она давала «законченное образование»; создать средние школы с особой ступенью для подготовки к поступлению в вузы; уделять особое внимание воспитанию нравственности, порядка и дисциплины среди учащихся; подготовить проект преобразования высшей школы.
При непосредственном участии и под руководством Зенгера курсы первых двух классов в гимназиях, прогимназиях и реальных училищах сделаны общими, в реальных училищах усилено преподавание новых языков и графических искусств и др. В 1902 году начал подготовку нового университетского устава. Ввёл институт преподавателей-кураторов курсовых организаций студентов, а также профессорский дисциплинарный суд, юрисдикции которого подлежали студенты, нарушившие дисциплинарный режим учебных заведений.
Отменил практику представления секретных характеристик на выпускников средних школ, намеревавшихся поступить в вузы. Сенатор (1904-1905 годы). Выйдя в отставку, Зенгер вернулся к научной работе. Занимался главным образом критикой и комментированием стихотворных текстов древнеримских и средневековых авторов, метрическими переводами произведений русских поэтов (М. Ю. Лермонтова, А. Н. Майкова, А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева) на латинский язык. С октября 1917 года служил в Отделении филологии Публичной библиотеки в Петрограде (ныне РНБ).