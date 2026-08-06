ЗЕНГЕР ГРИГОРИЙ ЭДУАРДОВИЧ

ЗЕНГЕР ГРИГОРИЙ ЭДУАРДОВИЧ - российский государственный дея­тель, фи­ло­лог.

Учил­ся в Па­же­ском кор­пу­се (1865-1868 годы), окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический факультет Санкт-Пе­тер­бург­ско­го универ­ситета (1874 год), в 1875-1877 годах слу­шал лек­ции в Бер­лин­ском университете. Исполняющий должность эк­стра­ор­ди­нар­но­го профессора (1877-1885 годы) и учё­ный сек­ре­тарь (1881-1883 годы) Ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гического института князя Без­бо­род­ко в Не­жи­не .

С 1885 года пре­по­да­вал в Вар­шав­ском университе­те; эк­ст­ра­ор­ди­нар­ный (1887-1894 годы), ор­ди­нар­ный (1894-1900 годы) профессор рим­ской сло­вес­но­сти, де­кан ис­то­рико-фи­ло­ло­гического факультета (1896-1897 годы), рек­тор (1897-1899 годы). По­пе­чи­тель Вар­шав­ско­го учеб­но­го ок­ру­га (1900-1901 годы), то­гда же уча­ст­во­вал в ра­бо­те Ко­мис­сии по пре­об­ра­зо­ва­нию сред­ней шко­лы при Министерстве народного про­све­ще­ния (МНП), вы­дви­нул несколько собственных про­ек­тов.

С но­ября 1901 года то­ва­рищ ми­ни­ст­ра, за­тем управ­ляю­щий МНП (1902-1903 годы) и министр народного про­све­ще­ния [06(19).04.1903 года - 23.01(05.02).1904 года]. 10(23).06.1902 года на имя Зенгера был дан Вы­со­чай­ший ре­ск­рипт, ко­то­рым оп­ре­де­ля­лись главные це­ли пред­стоя­щей ему дея­тель­но­сти: про­ве­сти ре­фор­му на­чаль­ной шко­лы с тем, что­бы она да­ва­ла «за­кон­чен­ное об­ра­зо­ва­ние»; соз­дать сред­ние шко­лы с осо­бой сту­пе­нью для под­го­тов­ки к по­сту­п­ле­нию в ву­зы; уде­лять осо­бое вни­ма­ние вос­пи­та­нию нрав­ст­вен­но­сти, по­ряд­ка и дис­ци­п­ли­ны сре­ди учащихся; под­го­то­вить проект пре­об­ра­зо­ва­ния выс­шей шко­лы.

При не­по­сред­ст­вен­ном уча­стии и под руководством Зенгера кур­сы пер­вых двух клас­сов в гим­на­зи­ях, про­гим­на­зи­ях и ре­аль­ных учи­ли­щах сде­ла­ны об­щи­ми, в ре­аль­ных учи­ли­щах уси­ле­но пре­по­да­ва­ние но­вых язы­ков и гра­фических ис­кусств и др. В 1902 году на­чал под­го­тов­ку но­во­го уни­вер­си­тет­ско­го ус­та­ва. Ввёл ин­сти­тут пре­по­да­ва­те­лей-ку­ра­то­ров кур­со­вых ор­га­ни­за­ций сту­ден­тов, а так­же про­фес­сор­ский дис­ци­п­ли­нар­ный суд, юрис­дикции ко­то­ро­го под­ле­жа­ли сту­ден­ты, на­ру­шив­шие дис­ци­п­ли­нар­ный ре­жим учеб­ных за­ве­де­ний.

От­ме­нил прак­ти­ку пред­став­ле­ния сек­рет­ных ха­рак­те­ри­стик на вы­пу­ск­ни­ков сред­них школ, на­ме­ре­вав­ших­ся по­сту­пить в ву­зы. Се­на­тор (1904-1905 годы). Вый­дя в от­став­ку, Зенгер вер­нул­ся к на­учной ра­бо­те. За­ни­мал­ся главным образом кри­ти­кой и ком­мен­ти­ро­ва­ни­ем сти­хотворных тек­стов древнеримских и средневековых ав­то­ров, мет­ри­че­ски­ми пе­ре­во­да­ми про­из­ве­де­ний русских по­этов (М. Ю. Лер­мон­то­ва, А. Н. Май­ко­ва, А. С. Пуш­ки­на , Ф. И. Тют­че­ва) на латинский язык. С октября 1917 года слу­жил в От­де­ле­нии фи­ло­ло­гии Пуб­лич­ной библиотеки в Пет­ро­гра­де (ны­не РНБ).