ЗЕМЗЕМ

ЗЕМЗЕМ - свя­щен­ный ко­ло­дец воз­ле Каа­бы в Мек­ке .

По­чи­та­ние свя­за­но с му­сульманским пре­да­ни­ем о му­чи­мых жа­ж­дой Ага­ри (Хад­жар) и Ис­маи­ле, по­ки­ну­тых Иб­ра­хи­мом в пус­ты­не. В по­ис­ках во­ды Агарь семь раз про­бе­жа­ла ме­ж­ду хол­мами ас-Са­фа и аль-Мар­ва. Вер­нув­шись к сы­ну, она об­на­ру­жи­ла у его ног чу­десно за­бив­ший по во­ле Ал­ла­ха род­ник. Во вре­мя хад­жа па­лом­ни­ки под­ра­жа­ют дей­ст­ви­ям Ага­ри.

Обы­чай по­ить па­лом­ни­ков во­дой Земзема воз­во­дят к де­ду про­ро­ка Му­хам­ме­да Абд аль-Мут­та­ли­бу. Свя­щен­ный ста­тус Земзем окон­ча­тель­но за­кре­п­лён в 759 году аб­ба­сид­ским ха­ли­фом Ман­су­ром. Счи­та­ет­ся, что во­да Земзема из­ле­чи­ва­ет бо­лез­ни и уто­ля­ет чув­ст­во го­ло­да. Омо­ве­ние в Земземе и пи­тьё из не­го вхо­дит в об­ря­ды хад­жа в ис­ла­ме , хо­тя и не име­ет са­мо­сто­ятельного зна­че­ния.

В ночь с 13 на 14 ме­ся­ца Ша­ба­на хра­ни­тель ко­лод­ца об­ли­ва­ет его во­дой со­би­раю­щую­ся во­круг ры­даю­щую и сла­вя­щую Ал­ла­ха тол­пу. В этом об­ря­де про­сле­жи­ва­ет­ся влия­ние до­ис­лам­ско­го язы­че­ско­го куль­та пло­до­ро­дия. Па­лом­ни­ки уво­зят с со­бой во­ду из Земзема в специальных со­су­дах.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)