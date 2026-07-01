ЗЕМЗЕМ
ЗЕМЗЕМ - священный колодец возле Каабы в Мекке.
Почитание связано с мусульманским преданием о мучимых жаждой Агари (Хаджар) и Исмаиле, покинутых Ибрахимом в пустыне. В поисках воды Агарь семь раз пробежала между холмами ас-Сафа и аль-Марва. Вернувшись к сыну, она обнаружила у его ног чудесно забивший по воле Аллаха родник. Во время хаджа паломники подражают действиям Агари.
Обычай поить паломников водой Земзема возводят к деду пророка Мухаммеда Абд аль-Мутталибу. Священный статус Земзем окончательно закреплён в 759 году аббасидским халифом Мансуром. Считается, что вода Земзема излечивает болезни и утоляет чувство голода. Омовение в Земземе и питьё из него входит в обряды хаджа в исламе, хотя и не имеет самостоятельного значения.
В ночь с 13 на 14 месяца Шабана хранитель колодца обливает его водой собирающуюся вокруг рыдающую и славящую Аллаха толпу. В этом обряде прослеживается влияние доисламского языческого культа плодородия. Паломники увозят с собой воду из Земзема в специальных сосудах.