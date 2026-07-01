ЗEМСКИЙ МИР

Земский мир (лат. constitutio pacis, pax instituta, pax jurata, нем. Landfriede) — в средневековом праве Священной Римской империи запрет на урегулирование претензий вооруженным путем.

Заключение соглашений о З. м. было политической основой реализации собственных прав без применения силы. Основной целью было уменьшение количества столкновений внутри Империи. Наказание за нарушение З. м. находилось в юрисдикции императора, а не местных властей. Первоначально идеи З. м. («Божьего мира») высказывались Генрихом III (1017—1056). Первый З. м. (Майнц) был объявлен в 1103 Генрихом I : подданные должны были принести присягу, что не будут совершать посягательств на институты и сословия, взятые под императорское покровительство: церковь, духовенство, купцов, евреев, женщин, детей. В последующем (с 1119 по 1235 их было не менее 17) содержание З. м. постоянно расширялось. В круг охраняемых императором включались другие категории жителей империи (мельники, охотники, жители придорожных селений и др.), под запрет подпадали новые возможные нарушения их личных и имущественных прав. В правление Фридриха II постановлениями о З. м. было предписано охранять также имущество земских и церковных правителей и князей. К особым посягательствам на З. м. стали относить: 1) нарушения привилегий церкви (неповиновение церковным властям, неуважение духовных лиц, ересь т. п.), 2) нарушения императорских привилегий (незаконный сбор пошлин, фальшивомонетничество, мятежи), а также использование в год З. м. своего кулачного права, грабежи на больших дорогах и вблизи городов. Специальные новые постановления о З. м. иногда направлялись против специфических преступлений (например, постановление 1158 против поджигателей). Согласно статутам, большее число убийств подлежало наказанию, а не выкупу, например, убийство ночью или связанное с изнасилованием. На протяжении XV в. стали появляться постановления о З. м. на более длительный срок — на 5 лет (1467), 10 лет (1474). В 1495 рейхстаг и император утвердили постановление о Вечном земском мире и создании постоянного имперского суда, призванного разбирать нарушения сложившегося имперского права. Кроме того, были созданы имперские округа для контроля за соблюдением закона на местах.

Наиболее известными являются: Пингсхаймский З. м. 1279, Ванкумерский З. м. того же года, Вестфальские союзы З. м. 1298, 1371 и 1387, Тюрингский союз З. м. 1338.

Наказание за нарушение З. м. предусматривается и современным законодательством. Например, §124 Уголовного Кодекса Германии, §274 Уголовного кодекса Австрии и статья 260 Уголовного кодекса Швейцарии.

Лит: Angermeier H. Königtum und Landfriede im deutschen Spätmittelalter. München, 1966; Komatsu G. Landfriedensbünde im 16. Jahrhundert. Ein typologischer Vergleich. Dissertation. Göttingen, 2001; Landfrieden. Anspruch und Wirklichkeit / Hrsg. A. Buschmann, E. Walde (= Rechts- und staatswissenschaftliche Veröffentlichungen der Görres-Gesellschaft. NF. Bd. 98). Paderborn, 2002.