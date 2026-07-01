ЗEМСКИЙ И ГОРОДСКОЙ СОЮЗЫ

Земский и городской союзы (Всероссийский земский союз помощи больным и раненым воинам и Всероссийский союз городов) — российские общественно-политические организации в годы Первой мировой войны 1914—1918.

Земский союз основан 30 июля [12 августа] 1914 на съезде уполномоченных губернских земств (главноуполномоченный Г.Е. Львов ), Союз городов — 8—9 [21—22] августа 1914 на съезде городских голов (главноуполномоченный М.В. Челноков). На местах действовали губернские и уездные комитеты З. и г. с. Первое время занимались устройством госпиталей, санитарных поездов, обучением медицинского персонала, отправкой на фронт врачебно-питательных и банно-прачечных отрядов, закупкой медикаментов и т. д. В дальнейшем стали также выполнять заказы главного интендантства на изготовление обмундирования и обуви для армии. Финансы З. и г. с. складывались преимущественно из правительственных субсидий, а также из взносов местных организаций союзов и пожертвований.

10 июля 1915 в условиях кризиса военного снабжения («снарядный голод») образовался Главный по снабжению армии комитет Всероссийских земского и городского союзов ( Земгор ). После учреждения правительственного Особого совещания по обороне Земгор занимался распределением государственных оборонных заказов в мелкой и кустарной промышленности. С августа 1915 Земгор оказывал политическую поддержку либерально-оппозиционному Прогрессивному блоку в IV Государственной думе, выступая за создание «министерства общественного доверия». После Февральской революции 1917 Львов возглавил Временное правительство . 4[17] января 1918 декретом Совета народных комиссаров главные комитеты З. и г. с. были упразднены, а собственно Земгор 27 марта 1918 вошел в состав Высшего совета народного хозяйства .

Лит.: Ерошкин Н. П. История государственных учреждений дореволюционной России. М., 1983; Туманова А. С. Общественные организации России в годы Первой мировой войны (1914 — февраль 1917 гг.). М., 2014.