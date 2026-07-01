ЗЕМСКИЕ СУДЫ
ЗЕМСКИЕ СУДЫ - местные судебные и административно-полицейские органы в Российской империи, образованные согласно губернской реформе 1775 года.
1) Верхние земские суды - губернские сословные судебные органы для дворянства. В крупных губерниях их могло быть 2 и более. Включали 2 председателей (утверждались монархом по представлению Сената) и 10 заседателей (избирались на 3 года дворянами губернии); при судах состояли прокурор, стряпчие казённых и уголовных дел. Разделялись на 2 департамента: 1-й вёл уголовные дела, 2-й - гражданские (деление не было жёстким, и в случае загруженности одного из департаментов дела могли передаваться в другой). Верхним земским судам подчинялись уездные суды,
Нижние земские суды и дворянские опеки. Рассматривали жалобы и тяжбы между дворянами, гражд. и уголовные дела дворян, а также дела об имениях, наследовании и прочее, апелляции на приговоры нижестоящих судебных учреждений. Решения Верхнего земского суда по искам свыше 100 рублей могли быть обжалованы в Палате гражданского суда. Палата уголовного суда проводила обязательную ревизию всех уголовных дел. Приговор утверждался большинством голосов. Упразднены указом императора Павла I о введении «Штатов 34 губерний» (1796 год); гражданские и уголовные дела переданы на рассмотрение в созданную тем же указом Палату суда и расправы, а также в уездный суд.
2) Нижние земские суды - уездные (окружные) внесословные административно-полицейские органы, призванные следить за правильным исполнением законов и соблюдением «благочиния, добронравия и порядка», за исправностью дорог и мостов, вести учёт цен на продовольствие, осуществлять розыск и поимку беглых крестьян и т. д. Состояли из земского исправника (фактически являлся начальником земской полиции), 2-3 заседателей (избирались дворянством уезда на 3 года и утверждались губернатором), 2 заседателей «от поселян» для присутствия по делам, касавшимся государственных крестьян (избирались 1 раз в 3 года). Подчинялись губернатору (наместнику), губернскому правлению и Верхним земским судам. Апелляции на решения Нижних земских судов подавались в уездный суд и Нижнюю расправу. В связи с большим количеством дел в Нижних земских судах в 1809-1814 годах работали Временные земские суды, занимавшиеся разбором и решением уже начатых дел.
Согласно Положению о земской полиции 1837 года, Нижние земские суды стали называться земскими судами (к их прежним обязанностям прибавлялись обнародование правительственных постановлений, учёт населения уезда, ведение дел о кражах и мошенничестве, взыскание издержек с виновных по суду и др.). Земские заседатели были переименованы в становых приставов. В их ведении находились станы (участки) уезда, им были подчинены десятские и сотские (следили за чистотой в лавках, противопожарной безопасностью, за исправностью дорог и мостов, собирали сведения о различных происшествиях в уезде и др.). Упразднены в связи с введением Временных правил об устройстве полиции в городах и уездах губерний от 25.12.1862 года (06.01.1863 года), их дела были переданы городской полиции.