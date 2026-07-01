ЗЕМСКИЕ СУДЫ

ЗЕМСКИЕ СУДЫ - ме­ст­ные су­деб­ные и административно-по­ли­цей­ские ор­га­ны в Российской им­пе­рии, об­ра­зо­ван­ные со­глас­но гу­берн­ской ре­фор­ме 1775 года .

1) Верх­ние земские суды - гу­берн­ские со­слов­ные су­деб­ные ор­га­ны для дво­рян­ст­ва. В круп­ных гу­бер­ни­ях их мог­ло быть 2 и бо­лее. Вклю­ча­ли 2 пред­се­да­те­лей (ут­вер­жда­лись мо­нар­хом по пред­став­ле­нию Се­на­та) и 10 за­се­да­те­лей (из­би­ра­лись на 3 го­да дво­ря­на­ми гу­бер­нии); при су­дах со­сто­яли про­ку­рор, стряп­чие ка­зён­ных и уго­лов­ных дел. Раз­де­ля­лись на 2 де­пар­та­мен­та: 1-й вёл уго­лов­ные де­ла, 2-й - гра­ж­дан­ские (де­ле­ние не бы­ло жё­ст­ким, и в слу­чае за­гру­жен­но­сти од­но­го из де­пар­та­мен­тов де­ла мог­ли пе­ре­да­вать­ся в дру­гой). Верх­ним земским судам под­чи­ня­лись уезд­ные су­ды,

Ниж­ние земские суды и дво­рян­ские опе­ки. Рас­смат­ри­ва­ли жа­ло­бы и тяж­бы ме­ж­ду дво­ря­на­ми, гражд. и уго­лов­ные де­ла дво­рян, а так­же де­ла об име­ни­ях, на­сле­до­ва­нии и прочее, апел­ля­ции на при­го­во­ры ни­же­стоя­щих су­деб­ных уч­ре­ж­де­ний. Ре­ше­ния Верх­не­го земского суда по ис­кам свыше 100 рублей мог­ли быть об­жа­ло­ва­ны в Па­ла­те гражданского су­да. Па­ла­та уго­лов­но­го су­да про­во­ди­ла обя­зательную ре­ви­зию всех уго­лов­ных дел. При­го­вор ут­вер­ждал­ся боль­шин­ст­вом го­ло­сов. Уп­разд­не­ны ука­зом императора Пав­ла I о вве­де­нии «Шта­тов 34 гу­бер­ний» (1796 год); гражданские и уго­лов­ные де­ла пе­ре­да­ны на рас­смот­ре­ние в соз­дан­ную тем же ука­зом Па­ла­ту су­да и рас­пра­вы, а так­же в уезд­ный суд.

2) Ниж­ние земские суды - уезд­ные (ок­руж­ные) вне­со­слов­ные административно-по­ли­цей­ские ор­га­ны, при­зван­ные сле­дить за пра­виль­ным ис­пол­не­ни­ем за­ко­нов и со­блю­де­ни­ем «бла­го­чи­ния, доб­ро­нра­вия и по­ряд­ка», за ис­прав­но­стью до­рог и мос­тов, вес­ти учёт цен на про­до­воль­ст­вие, осу­ще­ст­в­лять ро­зыск и по­им­ку бег­лых кре­сть­ян и т. д. Со­стоя­ли из зем­ско­го ис­прав­ни­ка (фак­ти­че­ски яв­лял­ся на­чаль­ни­ком зем­ской по­ли­ции), 2-3 за­се­да­те­лей (из­би­ра­лись дво­рян­ст­вом уез­да на 3 го­да и ут­вер­жда­лись гу­бер­на­то­ром), 2 за­се­да­те­лей «от по­се­лян» для при­сут­ст­вия по де­лам, ка­сав­шим­ся государст­венных кре­сть­ян (из­би­ра­лись 1 раз в 3 го­да). Под­чи­ня­лись гу­бер­на­то­ру (на­ме­ст­ни­ку), гу­берн­ско­му прав­ле­нию и Верх­ним земским судам. Апел­ля­ции на ре­ше­ния Ниж­них земских судов по­да­ва­лись в уезд­ный суд и Ниж­нюю рас­пра­ву. В свя­зи с боль­шим ко­ли­че­ст­вом дел в Ниж­них земских судах в 1809-1814 годах ра­бо­та­ли Вре­мен­ные земские суды, за­ни­мав­шие­ся раз­бо­ром и ре­ше­ни­ем уже на­ча­тых дел.

Со­глас­но По­ло­же­нию о зем­ской по­ли­ции 1837 года, Ниж­ние земские суды ста­ли на­зы­вать­ся земскими судами (к их преж­ним обя­зан­но­стям при­бав­ля­лись об­на­ро­до­ва­ние пра­ви­тельственных по­ста­нов­ле­ний, учёт на­се­ле­ния уез­да, ве­де­ние дел о кра­жах и мо­шен­ни­че­ст­ве, взы­ска­ние из­дер­жек с ви­нов­ных по су­ду и др.). Зем­ские за­се­да­те­ли бы­ли пе­ре­име­но­ва­ны в ста­но­вых при­ста­вов. В их ве­де­нии на­хо­ди­лись ста­ны (уча­ст­ки) уез­да, им бы­ли под­чи­не­ны де­сят­ские и сот­ские (сле­ди­ли за чис­то­той в лав­ках, про­ти­во­по­жар­ной безо­пас­но­стью, за ис­прав­но­стью до­рог и мос­тов, со­би­ра­ли све­де­ния о различных про­ис­ше­ст­ви­ях в уез­де и др.). Уп­разд­не­ны в свя­зи с вве­де­ни­ем Временных пра­вил об уст­рой­ст­ве по­ли­ции в го­ро­дах и уез­дах гу­бер­ний от 25.12.1862 года (06.01.1863 года), их де­ла бы­ли пе­ре­да­ны городской по­ли­ции .

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