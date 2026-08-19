ЗЕМСКИЕ СОБОРЫ

ЗЕМСКИЕ СОБОРЫ - ин­сти­тут об­ще­го­су­дар­ст­вен­но­го со­слов­но­го пред­ста­ви­тель­ст­ва при мо­нар­хе с за­ко­но­со­ве­щательными функ­ция­ми в Русском государстве в середине XVI-XVII веках.

В пе­ри­од с 17(27).07.1610 года по 21.02(03.03).1613 года, в от­сут­ст­вие ле­ги­тим­но­го и об­ще­при­знан­но­го го­су­да­ря, - за­ко­но­дательный и выс­ший ис­пол­нительный ор­ган. Со­зы­ва­лись не­ре­гу­ляр­но, по ини­циа­ти­ве ца­ря, в отдельных слу­ча­ях - пат­ри­ар­ха и Бо­яр­ской ду­мы или со­сло­вий. За­се­да­ния Земских соборов про­хо­ди­ли в основном в Мо­с­ков­ском Крем­ле . Чис­ло Земских соборов (тра­ди­ци­он­но ис­сле­до­ва­те­ли на­счи­ты­ва­ют бо­лее 50), ха­рак­тер пред­ста­ви­тель­ст­ва, про­це­ду­ра вы­бо­ров де­пу­та­тов, со­став и круг раз­би­рав­ших­ся на них про­блем (за ис­клю­че­ни­ем ря­да важ­ней­ших во­про­сов внеш­ней и внутренней по­ли­ти­ки) ос­та­ют­ся в нау­ке дис­кус­си­он­ны­ми. В ис­точ­ни­ках име­но­ва­лись «со­бо­ра­ми», «со­ве­та­ми», «со­ве­та­ми всей зем­ли» (т. е. со­во­куп­но­сти пра­во­спо­соб­ных со­сло­вий и со­слов­ных групп), «зем­ски­ми со­ве­та­ми». Тер­мин «Зем­ский со­бор» введён в ис­то­рио­гра­фию в середине XIX века; в ча­ст­но­сти, он ис­поль­зо­вал­ся в по­ле­ми­ке К. С. Ак­са­ко­ва и С. М. Со­ловь­ё­ва.

Пред­по­сыл­ки для по­яв­ле­ния Земских соборов со­зда­ва­лись по ме­ре: фор­ми­ро­ва­ния еди­ной тер­ри­то­рии Русского государства в XV - первой половине XVI веков; скла­ды­ва­ния с конца XV века тра­ди­ции со­вме­ст­ных за­се­да­ний со­бо­ров цер­ков­ных (ре­гу­ляр­но со­би­ра­лись с середины XV века) с Бо­яр­ской ду­мой (ста­но­вив­шей­ся в XVI веке пред­ста­вительным ор­га­ном русской ари­сто­кра­тии); воз­ник­но­ве­ния прак­ти­ки со­ве­ща­ний мо­нар­ха со сво­им дво­ром и ря­до­вы­ми деть­ми бо­яр­ски­ми (октябрь 1445 года, май 1471 года и др.).

Ядром Земских соборов в по­дав­ляю­щем боль­шин­ст­ве слу­ча­ев яв­ля­лись чле­ны Ос­вя­щён­но­го со­бо­ра, Бо­яр­ской ду­мы и Го­су­да­ре­ва дво­ра (в представлениях XVI-XVII веков они пред­став­ля­ли «луч­шую» часть об­ще­ст­ва и в этом смыс­ле бы­ли как бы «вы­бор­ны­ми» от не­го). В со­бо­рах уча­ст­во­ва­ли так­же пред­ста­ви­те­ли тор­го­во-ре­мес­лен­но­го на­се­ле­ния, пре­ж­де все­го круп­но­го ку­пе­че­ст­ва (гос­тей, гос­ти­ной сот­ни и су­кон­ной сот­ни), а так­же, как пра­ви­ло, по­сад­ско­го на­се­ле­ния Мо­ск­вы и уезд­но­го дво­рян­ст­ва, в ис­клю­чительных слу­ча­ях - чер­но­сош­ных кре­сть­ян. С начала XVII века по­лу­чил раз­ви­тие прин­цип ре­аль­но­го пред­ста­ви­тель­ст­ва го­ро­дов (уез­дов) и ре­аль­ной вы­бор­но­сти де­пу­та­тов Земских соборов от уезд­ных кор­по­ра­ций дво­рян­ст­ва, бе­ло­го го­род­ско­го ду­хо­вен­ст­ва, тяг­лых го­ро­жан и др.

В со­от­вет­ст­вии с внутренними за­ко­но­мер­но­стя­ми ста­нов­ле­ния и раз­ви­тия Земских соборов вы­де­ля­ют­ся 4 пе­рио­да их ис­то­рии.

Пер­вый пе­ри­од (конце 1540-х - конец 1590-х годов) при­хо­дит­ся на цар­ст­во­ва­ния Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го и его сы­на Фё­до­ра Ива­но­ви­ча. Боль­шин­ст­во ис­сле­до­ва­те­лей счи­та­ют пер­вым Земским собором т. н. Со­бор при­ми­ре­ния (27-28.02.1549 года), на ко­то­ром при уча­стии мо­нар­ха, ми­тро­по­ли­та и др. ду­хов­ных лиц со­стоя­лось сим­во­лическое при­ми­ре­ние бо­яр и др. пред­ста­ви­те­лей вла­сти, осу­ще­ст­в­ляв­ших не­пра­вый суд и на­си­лие в го­ды бо­яр­ско­го прав­ле­ния 1530-1540-х годов, с ря­до­вы­ми деть­ми бо­яр­ски­ми. Бы­ли при­ня­ты ре­ше­ния о не­под­суд­но­сти де­тей бо­яр­ских на­ме­ст­ни­кам по боль­шин­ст­ву дел, о пре­об­ра­зо­ва­нии ор­га­нов су­да и ме­ст­но­го управ­ле­ния и о под­го­тов­ке но­во­го Су­деб­ни­ка (смотрите Су­деб­ни­ки XV-XVI веков). В Земском соборе, со­зван­ном 28.06.1566 года в Крем­ле по ре­ше­нию ца­ря и при­го­во­ру Бо­яр­ской ду­мы, уча­ст­во­ва­ли, не счи­тая пред­ста­ви­те­лей ду­хо­вен­ст­ва (бо­лее 30 человек), толь­ко пред­ста­ви­те­ли зем­щи­ны, при­том ли­ца, на­хо­див­шие­ся в Мо­ск­ве (в ря­де слу­ча­ев де­пу­та­ты, ско­рее все­го, из­би­ра­лись из чис­ла вы­бор­ных дво­рян оп­ре­де­лён­но­го уез­да, быв­ших то­гда в сто­ли­це): около 270 чле­нов Го­су­да­ре­ва дво­ра (с учё­том дум­ных лиц и при­каз­ных), свыше 70 пред­ста­ви­те­лей круп­но­го ку­пе­че­ст­ва и тор­го­вых лю­дей, 9 ря­до­вых де­тей бо­яр­ских западных уез­дов; все­го свыше 370 человек.

Об­су­ж­дал­ся во­прос о про­дол­же­нии вой­ны с Великим княжеством Ли­тов­ским (ВКЛ) или о при­ня­тии ус­ло­вий при­ми­ре­ния с ним. Ру­ко­вод­ству­ясь различными мо­ти­ва­ми, уча­ст­ни­ки со­бо­ра ре­ко­мен­до­ва­ли от­верг­нуть ус­ло­вия ми­ра, пред­ло­жен­ные ли­товской сто­ро­ной, и при оп­ре­де­лён­ных ус­ло­ви­ях про­дол­жить во­енные дей­ст­вия. Ак­ти­ви­за­ция об­щественно-по­ли­тической жиз­ни, свя­зан­ная с Земским собором 1566 года, при­ве­ла к по­да­че кол­лек­тив­ной че­ло­бит­ной груп­пы дво­рян об от­мене оп­рич­ни­ны (позд­нее ини­циа­то­ры ак­ции бы­ли каз­не­ны). Уча­ст­ни­ки про­хо­див­ше­го в ус­ло­ви­ях на­рас­тав­ше­го хо­зяйственного и со­ци­аль­но­го кри­зи­са Земских соборов конца 1580 годов, на ко­то­ром пре­об­ла­да­ли пред­ста­ви­те­ли во­ен­но-слу­жи­лых со­слов­ных групп, вы­ска­за­лись за за­клю­че­ние ми­ра с Ре­чью По­спо­ли­той (за­клю­чён не был).

Не­ко­то­рые учё­ные к Земским соборам от­но­сят со­сто­яв­шие­ся в Мо­ск­ве два со­слов­ных со­б­ра­ния на­ча­ла января 1565 года (на од­ном при­сут­ст­во­ва­ли чле­ны Ос­вя­щён­но­го со­бо­ра, Бо­яр­ской ду­мы, Го­су­да­ре­ва дво­ра и при­каз­ные, на вто­ром - круп­ные куп­цы и пред­ста­ви­те­ли московского по­сад­ско­го на­се­ле­ния), к уча­ст­ни­кам ко­то­рых с различными по­сла­ния­ми об­ра­тил­ся из Алек­сан­д­ров­ской сло­бо­ды Иван IV по по­во­ду вве­де­ния оп­рич­ни­ны. К осо­бым фор­мам Земских соборов от­но­сят вой­ско­вые со­б­ра­ния (со­бо­ры) в хо­де ка­зан­ских по­хо­дов (1545-1552 годы) в январе 1550 года во Вла­ди­ми­ре (по во­про­су о ме­ст­ни­че­ст­ве) и в начале ию­ля 1552 года в Ко­лом­не (по по­во­ду обес­пе­че­ния уча­ст­ни­ков по­хо­да на Ка­зань); со­б­ра­ния пред­ста­ви­те­лей де­тей бо­яр­ских южных уез­дов (главным образом по­гра­нич­ной служ­бы), про­ис­хо­див­шие зи­мой 1571 года и в сентябре 1575 года под руководством ав­то­ри­тет­ных вое­вод и чле­нов Бо­яр­ской ду­мы, на ко­то­рых бы­ли раз­ра­бо­та­ны ме­ры по ор­га­ни­за­ции сто­ро­же­вой служ­бы, а так­же фак­ти­че­ски фаль­си­фи­ци­ро­ван­ные со­бор­ные раз­би­ра­тель­ст­ва дел А. Ф. Ада­ше­ва (1560 год) и митрополита Мо­с­ков­ско­го и всея Ру­си Фи­лип­па (Ко­лы­че­ва) (1568 год).

Вто­рой пе­ри­од су­ще­ст­во­ва­ния Земских соборов (конец 1590-х - начало 1620-х годов) сов­пал с сис­тем­ным кри­зи­сом об­ще­ст­ва и го­су­дар­ст­ва (со­бы­тия Смут­но­го вре­ме­ни) и пер­вы­ми ша­га­ми по его пре­одо­ле­нию. Пре­кра­ще­ние ди­на­стии московских Рю­ри­ко­ви­чей (1598 год) объ­ек­тив­но рас­ши­ри­ло пра­ва и сфе­ру дея­тель­но­сти Земских соборов, од­но­вре­мен­но обо­ст­рив по­ли­тическую борь­бу при со­зы­ве Земских соборов и во вре­мя их ра­бо­ты. В 1605-1622 годах Земские соборы со­зы­ва­лись поч­ти еже­год­но, ино­гда дли­лись 2-3 го­да (де­пу­та­ты со­би­ра­лись на отдельные сес­сии по кон­крет­ным во­про­сам в 1610, 1613, 1618 годах).

Рас­ши­ри­лось со­слов­ное пред­ста­ви­тель­ст­во Земских соборов за счёт де­пу­та­тов от про­ме­жу­точ­ных во­ен­но-слу­жи­лых со­слов­ных групп (в т. ч. ино­эт­ни­че­ских), а в трёх слу­ча­ях (при со­з­да­нии Зем­ско­го пра­ви­тель­ст­ва в 1612 году, на Земских соборах 1613 и 1616 годов) - за счёт вы­бор­ных от чер­но­сош­ных кре­сть­ян. На­ря­ду со ста­тус­ным пред­ста­ви­тель­ст­вом на Земских соборах (в со­че­та­нии с час­тич­ной вы­бор­но­стью) в го­ро­дах (уез­дах) по­лу­чил раз­ви­тие (осо­бен­но с 1610 года) прин­цип пря­мых вы­бо­ров от ме­ст­ных со­слов­ных групп. Земские соборы ста­ли пра­во­моч­ным ор­га­ном из­бра­ния но­во­го мо­нар­ха (в представлениях эпо­хи толь­ко че­рез пра­виль­но сфор­ми­ро­ван­ный Земский собор мог про­явить­ся Бо­жий вы­бор). От име­ни Земских соборах ве­лись пе­ре­го­во­ры с др. го­су­дар­ст­ва­ми и пред­ва­ри­тель­но за­клю­ча­лись ак­ты о бу­ду­щем государственного уст­рой­ст­ве Русского государства (в 1610, 1611 Земских соборах), так что они при­об­ре­ли за­ко­но­дательные пре­ро­га­ти­вы и функ­ции вер­хов­ной ис­пол­нительной вла­сти.

На ря­де Земских соборах из­би­ра­лись пра­ви­те­ли го­су­дар­ст­ва или Зем­ское пра­ви­тель­ст­во . На Земских соборах 1598 года, со­зван­ном по ини­циа­ти­ве пат­ри­ар­ха Ио­ва, при­сут­ст­во­ва­ли около 600 де­пу­та­тов, пре­об­ла­да­ли пред­ста­ви­те­ли Го­су­да­ре­ва дво­ра по ста­ту­су (вклю­чая вы­бор­ных дво­рян 21 го­ро­да), пер­вые по­зи­ции за­ни­ма­ли ли­ца дум­ных и московских чи­нов, а так­же чле­ны Ос­вя­щён­но­го со­бо­ра, гос­ти уча­ст­во­ва­ли пер­со­наль­но (со­об­раз­но сво­ему ста­ту­су), ос­таль­ных тор­го­вых и по­сад­ских лю­дей из Мо­ск­вы пред­став­ля­ли ста­рос­ты и сот­ские. На нём 17(27) февраля ца­рём из­бран Бо­рис Фёдо­ро­вич Го­ду­нов, а 9(19) мар­та при­ня­ты ре­ше­ния о при­не­се­нии ему при­ся­ги и о вре­ме­ни вен­ча­ния его на цар­ст­во; в ап­ре­ле Земский собор объ­я­вил по­ход-смотр всей ар­мии в Сер­пу­хо­ве. На со­бо­ре 19(29).05.1606 года ца­рём был из­бран Ва­си­лий Ива­но­вич Шуй­ский, сре­ди уча­ст­ни­ков Земского собора пре­об­ла­да­ли его сто­рон­ни­ки, на­хо­див­шие­ся то­гда в сто­ли­це. В августе1610 года от име­ни Земского собора за­клю­чён пред­ва­рительный до­го­вор с гет­ма­ном С. Жол­кев­ским об ус­ло­ви­ях из­бра­ния польского ко­ро­ле­ви­ча Вла­ди­сла­ва (бу­ду­ще­го польского ко­ро­ля Вла­ди­сла­ва IV) русским ца­рём и о бу­ду­щем государственном уст­рой­ст­ве Русского государства.

При Пер­вом опол­че­нии 1611 года со­брал­ся Земский собор («Со­вет всей зем­ли») не­пол­но­го со­ста­ва (от­сут­ст­во­ва­ли ду­хов­ные чи­ны, пред­ста­ви­те­ли по­сад­ских лю­дей, а пре­об­ла­да­ли пред­ста­ви­те­ли уезд­ных де­тей бо­яр­ских и ка­зачь­их от­ря­дов), сфор­ми­ровав­ший Зем­ское пра­ви­тель­ст­во. Земский собор Вто­ро­го опол­че­ния 1611-1612 годов окон­ча­тель­но офор­мил­ся во вре­мя его пре­бы­ва­ния в Яро­слав­ле вес­ной 1612 года: при­сут­ст­во­ва­ли поч­ти все со­слов­ные груп­пы, вклю­чая пред­ста­ви­те­лей ду­хо­вен­ст­ва, не­ко­то­рых чле­нов Бо­яр­ской ду­мы, не­ма­лое чис­ло лиц из московских чи­нов Го­су­да­ре­ва дво­ра, ря­до­вых де­тей бо­яр­ских, ка­за­ков, пред­ста­ви­те­лей слу­жи­лых та­тар (кня­зей и мурз), а так­же де­пу­та­тов от це­ло­го ря­да го­ро­дов (в т. ч. кре­сть­ян). К ле­ту 1612 года власть сфор­ми­ро­ван­но­го этим Земским собором. Зем­ско­го пра­ви­тель­ст­ва рас­про­стра­ни­лась на б. ч. стра­ны, и имен­но оно оп­ре­де­ли­ло ус­ло­вия и сро­ки вы­бо­ров де­пу­та­тов на из­би­ра­тель­ный Земский собор.

Тре­тий пе­ри­од дея­тель­но­сти Земских соборов (начало 1630-х - середины 1650-х годов) так­же ха­рак­те­ри­зо­вал­ся ост­ры­ми внут­ри­по­ли­тическим и внеш­не­по­ли­тическим кри­зи­са­ми, во вре­мя ко­то­рых пра­ви­тель­ст­во ре­гу­ляр­но об­ра­ща­лось к со­сло­ви­ям за под­держ­кой сво­их дей­ст­вий и за «со­ве­та­ми». Од­но­вре­мен­но в 1630-1640-е годы на­рас­та­ла со­ци­аль­но-по­ли­тическая ак­тив­ность уезд­ных де­тей бо­яр­ских и тор­го­во-ре­мес­лен­ных сло­ёв го­ро­дов. Они по­да­ва­ли кол­лек­тив­ные че­ло­бит­ные гра­мо­ты во вре­мя Земских соборов или до их на­ча­ла. Со­бо­ры в но­ябре 1632 года и январе 1634 года, про­хо­див­шие в го­ды русско-польской вой­ны 1632-1634 годов, одоб­ри­ли до­пол­нительные сбо­ры экс­т­ра­ор­ди­нар­ных на­ло­гов.

В 1637–42 З. с. со­би­ра­лись не­од­но­крат­но в свя­зи с рез­ким обо­ст­ре­ни­ем от­но­ше­ний Рус. гос-ва с Крым­ским хан­ст­вом и Ос­ман­ской им­пе­ри­ей. На З. с. 1639 де­пу­та­ты по­да­ва­ли под­пи­сан­ные ими по ку­ри­ям мне­ния по по­во­ду вы­плат Крым­ско­му хан­ст­ву и мер по ор­га­ни­за­ции обо­ро­ны юж. уез­дов. Наи­бо­лее пред­ста­ви­тель­ным стал З. с. в янв. 1642, в ко­то­ром, по­ми­мо Ос­вя­щён­но­го со­бо­ра, дум­ных лиц, пред­ста­ви­те­лей моск. чи­нов Го­су­да­ре­ва дво­ра, круп­ных куп­цов и по­сад­ских лю­дей Мо­ск­вы, уча­ст­во­ва­ли 115 вы­бор­ных дво­рян и де­тей бо­яр­ских от 42 го­ро­дов. На этом З. с. от­кло­не­на воз­мож­ность вклю­че­ния Азо­ва в со­став Рус. гос-ва в свя­зи с его за­хва­том дон­ски­ми ка­за­ка­ми и «Азов­ским си­де­ни­ем» 1637–42; кро­ме то­го, в хо­де З. с. бы­ли по­да­ны жа­ло­бы на тя­жесть на­ло­гов и служб, пред­ло­же­ния о пе­ре­ме­нах в су­деб­ной сфе­ре, об­ви­не­ния в ад­рес бо­яр и моск. при­каз­ных, ме­ст­ной вое­вод­ской ад­ми­ни­ст­ра­ции, по­дан­ные ря­дом уезд­ных кор­по­ра­ций дво­рян и куп­ца­ми. Это от­ра­зи­ло креп­нув­шее в ус­ло­ви­ях кри­зи­са «еди­на­че­ст­во» уезд­но­го дво­рян­ст­ва и ку­пе­че­ст­ва, на­рас­та­ние про­ти­во­стоя­ния ме­ж­ду ни­ми, с од­ной сто­ро­ны, и вла­стью, ари­сто­кра­тич. эли­той, при­каз­ной вер­хуш­кой, – с дру­гой.

Про­ве­де­ния ре­форм су­да, на­ло­го­об­ло­же­ния, управ­ле­ния в сто­ли­це и на мес­тах, со­зы­ва З. с. по­тре­бо­ва­ли и уча­ст­ни­ки Со­ля­но­го бун­та 1648 в Мо­ск­ве. З. с. с уча­сти­ем вы­бор­ных, за­се­дав­ший ок. 16(26).7.1648, под­твер­дил не­об­хо­ди­мость соз­да­ния Уло­же­ния, со­зы­ва для это­го но­во­го З. с. (вы­бо­ры на­ча­лись ещё с кон­ца ию­ля и со­про­во­ж­да­лись в ря­де слу­ча­ев ост­рой по­ли­тич. борь­бой, а в др. слу­ча­ях – пас­сив­но­стью вы­бор­щи­ков). Од­но­вре­мен­но по ука­зу ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча в со­от­вет­ст­вии с при­го­во­ром Ос­вя­щён­но­го со­бо­ра и Бо­яр­ской ду­мы был об­ра­зо­ван осо­бый при­каз во гла­ве с кн. Н. И. Одо­ев­ским для со­став­ле­ния Уло­же­ния. В З. с., про­хо­див­шем в окт. 1648 – февр. 1649, уча­ст­во­ва­ли ок. 350 чел. от 116 го­ро­дов – 14 ие­рар­хов и ду­хов­ных лиц, 34 чел. от Бо­яр­ской ду­мы и моск. чи­нов Го­су­да­ре­ва дво­ра, 178 – от уезд­ных дво­рян и де­тей бо­яр­ских, 15 чел. – от стрель­цов, 3 гос­тя и 12 вы­бор­ных – от тор­го­во-ре­мес­лен­но­го на­се­ле­ния Мо­ск­вы, 89 чел. – от др. го­ро­дов и по­са­дов. На З. с. по­сле де­таль­но­го и по­сле­до­ва­тель­но­го об­су­ж­де­ния в двух па­ла­тах был при­нят текст Со­бор­но­го уло­же­ния 1649, удов­ле­тво­рив­ший ряд кар­ди­наль­ных ма­те­ри­аль­ных тре­бо­ва­ний уезд­но­го дво­рян­ст­ва и по­сад­ско­го на­се­ле­ния. За­се­да­ния З. с. по­свя­ща­лись так­же рас­смот­ре­нию кол­лек­тив­ных и груп­по­вых че­ло­бит­ных, не свя­зан­ных пря­мо с тек­стом Со­бор­но­го уло­же­ния. Ра­бо­та на этом З. с. рас­смат­ри­ва­лась как «го­су­да­ре­ва служ­ба» («по­вин­ность») и од­но­вре­мен­но как факт пред­ста­ви­тель­ст­ва де­пу­та­та­ми ме­ст­ных ин­те­ре­сов пе­ред го­су­да­рем. Дли­тель­ность и ин­тен­сив­ность за­се­да­ний «ком­пен­си­ро­ва­лись» де­неж­ным жа­ло­вань­ем и разл. льго­та­ми.

К ав­то­ри­те­ту З. с. пра­ви­тель­ст­во вновь вы­ну­ди­ло об­ра­тить­ся Псков­ское вос­ста­ние 1650. На пер­вом за­се­да­нии 4(14).7.1650 бы­ла за­чи­та­на речь ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча, в ко­то­рой по­ли­ти­ка по от­но­ше­нию к пско­ви­чам ха­рак­те­ри­зо­ва­лась как «ми­ло­сти­вая», а вос­ста­ние – как гос. из­ме­на, на вто­ром за­се­да­нии 26 ию­ля (5 авг.) в при­сут­ст­вии ца­ря го­во­ри­лось о но­вых «ви­нах» пско­ви­чей, во­ен. ме­рах пра­ви­тель­ст­ва и не­зна­чит. смяг­че­нии тре­бо­ва­ний к пов­стан­цам. Со­бор сфор­ми­ро­вал и на­пра­вил в Псков де­ле­га­цию из 15 чел., ко­то­рой уда­лось в кон­це ав­гу­ста скло­нить пско­ви­чей к по­кор­но­сти и при­не­се­нию при­ся­ги. На но­вом З. с. (или 3-м за­се­да­нии пре­ды­ду­ще­го со­бо­ра) 8(18).10.1650 бы­ла за­чи­та­на пра­ви­тельств. дек­ла­ра­ция о при­не­се­нии пско­ви­ча­ми ца­рю «по­вин­ной че­ло­бит­ной», его про­ще­нии и «ми­ло­сти».

На со­бо­рах 1653 (не ме­нее двух) рас­смат­ри­ва­лась прось­ба гет­ма­на Б. М. Хмель­ниц­ко­го и ка­зац­кой стар­ши­ны о при­ня­тии в рус. под­дан­ст­во Ук­раи­ны. Уча­ст­во­ва­ли де­пу­та­ты не ме­нее чем от 55 го­ро­дов, а так­же Ос­вя­щён­ный со­бор, пред­ста­ви­те­ли дум­ных чи­нов, моск. чи­нов Го­су­да­ре­ва дво­ра, гос­тей и по­сад­ских лю­дей. На осн. за­се­да­нии 25 мая (4 ию­ня) бы­ла за­чи­та­на дек­ла­ра­ция пра­ви­тель­ст­ва, в ко­то­рой ак­цен­ти­ро­ва­лись поль­ские «не­прав­ды» в от­но­ше­нии Ук­раи­ны, но­вые «не­ис­прав­ле­ния» ко­ро­ля Ре­чи По­спо­ли­той по от­но­ше­нию к Рус. гос-ву (в т. ч. вра­ж­деб­ные ме­ж­ду­нар. ак­ции), го­во­ри­лось об общ­но­сти су­деб Ук­раи­ны и Рос­сии (от­сут­ст­вие ми­ра у Б. М. Хмель­ниц­ко­го с Яном II Ка­зи­ми­ром при­зна­ва­лось по­во­дом к раз­ры­ву мир­ных от­но­ше­ний Рус. гос-ва с Ре­чью По­спо­ли­той). В об­су­ж­де­ние этих во­про­сов ока­за­лись во­вле­чён­ны­ми не толь­ко де­пу­та­ты З. с., но и «пло­щад­ные лю­ди». При­го­вор З. с. был еди­но­душ­ным – при­нять в под­дан­ст­во Ук­раи­ну и объ­я­вить вой­ну Ре­чи По­спо­ли­той. Окон­ча­тель­но при­ня­тие и оформ­ле­ние ак­та – при­го­во­ра о при­ня­тии Ук­раи­ны в под­дан­ст­во про­изош­ло на вто­ром З. с. 1(11).10.1653. В до­ку­мент, по­ми­мо соб­ст­вен­но «при­го­во­ра» дум­ных чи­нов, вош­ли ещё два тек­ста, со­дер­жав­шие мне­ния ос­таль­ных де­пу­та­тов: во­ен­но-слу­жи­лые ли­ца обя­за­лись безу­преч­ной во­ен. служ­бой, а куп­цы и ре­мес­лен­ни­ки при­ня­ли на се­бя фи­нан­со­вую под­держ­ку гря­ду­щей вой­ны. То­гда же З. с. вы­де­лил по­соль­скую де­ле­га­цию на Ук­раи­ну для при­ве­де­ния её жи­те­лей к при­ся­ге.

За­щи­та ин­те­ре­сов со­слов­ных групп уезд­но­го дво­рян­ст­ва и тор­го­во-ре­мес­лен­но­го на­се­ле­ния, по­ми­мо уча­стия в З. с., вы­ра­зи­лась так­же в по­да­че кол­лек­тив­ных че­ло­бит­ных с со­ци­аль­ны­ми и ма­те­ри­аль­ны­ми тре­бо­ва­ния­ми (1635, 1637, 1639, 1641, 1642 и др.).

В чет­вёр­тый пе­ри­од су­ще­ст­во­ва­ния З. с. (1660–80-е гг.) их дея­тель­ность за­ту­ха­ла, но при этом при­об­ре­та­ла и но­вые чер­ты. Ожив­ле­ние в дея­тель­но­сти З. с. при­шлось на кри­зис­ные го­ды (кон. 1670-х – нач. 1680-х гг.), осо­бен­но оно от­ме­ча­лось при по­пыт­ках вве­де­ния зна­чит. но­ва­ций в гос. управ­ле­нии. В «об­щем со­глас­ном со­ве­те» в «цар­ских па­ла­тах» 12(22).1.1682 уча­ст­во­ва­ло св. 170 чел.: царь, Ос­вя­щён­ный со­бор (12 чел.), дум­ные чи­ны (98 чел.), ком­нат­ные столь­ни­ки (23 чел.) и 39 вы­бор­ных (сре­ди них бы­ло толь­ко 4 го­ро­до­вых дво­ря­ни­на; все ос­таль­ные пред­став­ля­ли моск. чи­ны Го­су­да­ре­ва дво­ра). Бы­ло при­ня­то «Со­бор­ное дея­ние» об от­ме­не ме­ст­ни­че­ст­ва [про­из­ве­де­на ука­зом ца­ря Фё­до­ра Алек­сее­ви­ча от 24.11(4.12).1681]. Со­вре­мен­ни­ки оце­нива­ли как «со­бор­ную» дея­тель­ность ко­мис­сий «рат­ных» и «зем­ских» дел (февр. – март 1682). По­сле смер­ти ца­ря Фё­до­ра Алек­сее­ви­ча по ини­циа­ти­ве пат­ри­ар­ха Ио­а­ки­ма на со­б­ра­нии на­хо­див­ших­ся в Крем­ле лиц, пред­став­ляв­ших гл. обр. Бо­яр­скую ду­му, моск. чи­ны Го­су­да­ре­ва дво­ра и дру­гих (сре­ди них пре­об­ла­да­ли сто­рон­ни­ки На­рыш­ки­ных), ца­рём 27.4(7.5).1682 был про­воз­гла­шён Пётр I. Под дав­ле­ни­ем стрель­цов на та­ких же за­се­да­ни­ях 26 мая (5 ию­ня) пер­вым («стар­шим») ца­рём про­воз­гла­шён Иван V Алек­сее­вич, вто­рым («млад­шим») – Пётр I, а 29 мая (8 ию­ня) ре­гент­шей при них объ­яв­ле­на ца­рев­на Софья Алек­се­ев­на. Во всех этих слу­ча­ях со­вре­мен­ни­ки пред­по­чи­та­ли го­во­рить о цар­ском из­бра­нии на со­бо­ре. Указ о со­зы­ве по­след­не­го со­б­ра­ния вы­бор­ных де­пу­та­тов от го­ро­до­вых дво­рян и де­тей бо­яр­ских по­сле­до­вал 18(28).12.1683: из ка­ж­до­го го­ро­да над­ле­жа­ло вы­брать по 2 пред­ста­ви­те­ля (вы­бо­ры про­шли в 102 го­ро­дах). Де­пу­та­ты, ко­то­рым пред­стоя­ло рас­смот­реть во­прос о за­клю­че­нии веч­но­го ми­ра с Ре­чью По­спо­ли­той, ста­ли при­бы­вать в Мо­ск­ву в янв. 1684. Но пе­ре­го­во­ры рус­ско­го и поль­ско­го по­сольств бы­ли пре­рва­ны, и 8(18).3.1684 был из­дан указ об от­ме­не это­го со­бо­ра.

Ис­то­рия З. с. с раз­ви­вав­шим­ся вы­бор­ным на­ча­лом, с ме­няв­шей­ся (рас­ширяв­шей­ся, а по­том су­жав­шей­ся) со­слов­ной струк­ту­рой, с рас­ши­ряв­шей­ся про­бле­ма­ти­кой об­су­ж­де­ний, с фор­ми­ро­вав­ши­ми­ся про­це­ду­ра­ми со­зы­ва и про­ве­де­ния за­се­да­ний по­зво­ля­ет оп­ре­де­лить Рус. гос-во сер. 16 – 17 вв. как мо­нар­хию с со­слов­ным пред­ста­ви­тель­ст­вом. В ус­ло­ви­ях эво­лю­ции гос.-по­ли­тич. строя Рос­сии к са­мо­дер­жа­вию З. с. пе­ре­ста­ли со­зы­вать­.

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