ЗEМСКАЯ РЕФОРМА ИВAНА IV

Земская реформа Ивана IV — комплекс мероприятий русского правительства 1552—1556 по реорганизации местного управления.

Комплекс мероприятий русского правительства 1552—1556 по реорганизации местного управления, направленных на передачу сбора кормленых доходов (см. Кормление ) в городах и волостях от наместников и волостелей на откуп местному населению. Вместо наместничьих поборов устанавливался шедший в государственную казну денежный оброк (откуп) в строго определенном размере, который население платило один раз в год. Процесс перевода кормлений на откуп охватил основные регионы страны, имел различные формы и специфику. Реформа привела к созданию на местах органов земского самоуправления (Земских изб), организацию и компетенцию которых определяли уставные земские грамоты , издаваемые от имени царя. Земские избы состояли из «излюбленных голов» (позднее старост), целовальников, дьячков и осуществляли раскладку откупа и других поборов, фискальные, следственно-судебные, полицейские функции. Делопроизводством в Земской избе ведал земский дьяк. Старосты и целовальники выбирались местным обществом из среды посадского населения и зажиточного черносошного крестьянства. Местное население получило право содержать свои земские органы самоуправления вместо прежних наместников и волостелей. Земская реформа и проводившаяся в это же время губная реформа привели к отмене системы кормлений, однако в некоторых регионах старые принципы управления сохранились.

Лит.: Аракчеев В. А. Власть и «Земля». Правительственная политика в отношении тяглых сословий в России второй половины XVI — начала XVII века. М., 2014; Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного. М., 1960; Носов Н. Е. Становление сословно-представительных учреждений в России. Л., 1969; Российское законодательство Х—ХХ вв. Т. 2. М., 1985.