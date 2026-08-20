ЗЕМЩИНА
ЗЕМЩИНА - название части территории Русского государства, не включённой царём Иваном IV Васильевичем Грозным в опричнину.
Образована в 1565 году. В земщину вошли: Печорский край с Пустозерьем, Вятская земля, Пермь, Городец, Нижний Новгород, Стародуб Ряполовский, Муром, Владимир, Коломна, Пронск, Рязань, Тула, Серпухов, Оболенск, Одоев, Новосиль, Брянск, Смоленск, Тверь, Дмитров, Торжок, Кашин, Углич, Водская, Шелонская и Деревская пятины Новгородской земли, часть города Новгород (Софийская сторона), Псков, Изборск, Ивангород, Копорье, Великие Луки. До февр. 1567 года в земщину входила Кострома, до конца 1567 года - земли Боровского уезда и Старица, до 1568/1569 года - Белоозеро, до начала 1569 года - Ростов, Ярославль и Пошехонье, до конца февраля 1571 года - Торговая сторона Новгорода, Бежецкая и Обонежская пятины Новгородской земли. В земщину вошла Москва, за исключением некоторых районов города, отошедших в опричнину (Чертольской улицы «до всполья»; Арбатской улицы до Дорогомиловского всполья; левой стороны Никитской улицы «до всполья»; трёх столичных слобод). Центром земщины считалась Москва. На территорию земщины из опричнины принудительно переселялись служилые люди, не включённые в состав опричного двора Ивана IV. В отличие от опричников, при переселениях сохранявших за собой вотчины и поместья в земских уездах, земские утрачивали земли в опричных уездах. При учреждении опричнины с земщины был взят огромный единовременный налог «на подъём» в 100 тысяч рублей.
Земщина имела свой особый дворцовый аппарат, исполнительный аппарат (в земщину вошли основные дворцовые учреждения государства - Большого дворца приказ, Конюшенный приказ, Бронный приказ, Поместный приказ, Разрядный приказ, Посольский приказ, а также Земский приказ), отдельную от опричной Боярскую думу. Формировались особые земские полки. Руководителями земщины стали князья И. Д. Бельский (смотрите Бельские), И. Ф. Мстиславский (смотрите Мстиславские), П. М. Щенятев, Захарьины-Кошкины, боярин и конюший И. П. Фёдоров, князь И. И. Пронский, окольничий А. А. Бутурлин (смотрите Бутурлины). Земщина существовала до отмены опричнины (1572 год), затем произошло слияние опричных земель с земскими.
Вновь земщина сформировалась осенью 1575 года, когда Иван IV удалился в «удел», а на престол посадил хана Симеона Бекбулатовича с титулом «великого князя всея Руси» (возглавлял земщину до 1576 года). В земщину вошли земли, не включённые в «удел» Ивана IV, земли, не находившиеся в ведении его особого двора, и «земская» сторона Москвы (за рекой Неглинная - на Петровке, на Арбате). Дворяне, взятые на службу в «удел» к князю «Иванцу Московскому» (царю Ивану IV), теряли свои поместья на территории земщины. Новой земской Боярской думой руководили бояре князь И. Ф. Мстиславский, Н. Р. Юрьев, И. В. Меньшой Шереметев (смотрите Шереметевы), думный дьяк А. Я. Щелкалов. В 1575 году из земщины в «удел» перешли некоторые земли в Поморье и на Севере, Двинский уезд, Псков, Ростов, зимой 1575/1576 года - Порховский уезд Шелонской пятины Новгородской земли, в 1576 году - Старица, Дмитров, Зубцов и Ржева Володимерова, в 1577 году - Переяславль, Каргополь, Вологда, Пошехонье, Себеж, Красный, Опочка, Белёв, Козельск, Перемышль, Лихвин.
После ликвидации «удела» Ивана IV (сентябрь 1576 года) были сохранены особый двор Ивана IV, деление русских городов на «дворовые» и «земские». В 1579/1580 годах в состав «двора» был включён город Стародуб Ряполовский, в 1580 году - город Суздаль, до этого бывшие «земскими». Земщина ликвидирована после смерти царя Ивана IV одновременно с роспуском особого двора.