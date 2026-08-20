ЗEМЩИНА

Земщина — название основной части территории Русского государства с центром в Москве, не включенной царем Иваном IV Васильевичем Грозным в особый государев удел — опричнину.

Образована в 1565. В З. вошли: западная часть Москвы, некоторые московские волости, Водская, Шелонская и Деревская пятины Новгородской земли, часть Новгорода Великого (Софийская сторона), Псков, Изборск, Ивангород, Копорье, Великие Луки, Смоленск, Городец, Нижний Новгород, Стародуб Ряполовский, Муром, Владимир, Коломна, Пронск, Рязань, Тула, Серпухов, Оболенск, Одоев, Новосиль, Брянск, Тверь, Дмитров, Торжок, Кашин, Углич, Печорский край, Вятская земля, Пермь. До февраля 1567 в З. входила Кострома, до конца 1567 — земли Боровского уезда и Старица, до 1568/69 — Белоозеро, до начала 1569 — Ростов, Ярославль, Пошехонье, до конца февраля 1571 — Торговая сторона Новгорода, Бежецкая и Обонежская пятины Новгородской земли.

В пределах одного уезда имела место чересполосица опричных и земских земель. На территорию З. из опричных районов принудительно выселялись землевладельцы, которых Иван IV не хотел включать в состав опричного двора. При учреждении опричнины с З. был взят единовременный налог «на подъем» в 100 тыс. рублей. Высшей властью в З. была Боярская дума. Официально руководство Думой осуществляли удельные князья И.Д. Бельский и И.Ф. Мстиславский. Царь сохранял право решать вопросы войны и «великие земские дела» во всем Московском царстве. З. имела свой исполнительный аппарат (приказы), особые земские полки. Опорой нового режима в З. была старомосковская знать: бояре Захарьины, Челяднины, Морозовы. В Москве земской частью управлял земский судья, начальник Земского двора (в конце 1560-х Г. Б. Грязной).

В 1572 опричнина была заменена понятием «двор», но объединение земель З. и «двора» произошло позднее. После «отречения» в 1575 Ивана IV от престола и «возведения на царство» касимовского хана Симеона Бекбулатовича, которому был присвоен титул великого князя всея Руси, страна формально была разделена на владения великого князя Симеона и на «удел» Ивана Васильевича, но фактическим правителем государства оставался Иван. После ликвидации в 1576 «удела» был сохранен особый двор Ивана IV. З. была окончательно ликвидирована после смерти Ивана IV (1584) одновременно с роспуском особого двора.

Лит.: Зимин А. А. Опричнина. М., 2001; История Москвы с древнейших времен до наших дней. Т. 1. М., 1997; Российское государство от истоков до ХIХ века: территория и власть. М., 2012; Скрынников Р. Г. Царство террора. СПб., 1992.