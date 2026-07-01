ЗЕМЛЕР ИОГАНН СОЛОМОН

ЗЕМЛЕР ИОГАНН СОЛОМОН - немецкий про­тес­тант­ский бо­го­слов.

В 1743-1750 годах обу­чал­ся в Гал­ль­ском университете, где од­ним из его учи­те­лей был З. И. Ба­ум­гар­тен. По­сле ма­ги­стер­ско­го дис­пу­та (1750 год) Землер был при­гла­шён на долж­ность профессора ис­то­рии и латинской по­эзии в Альт­дорф­ский университет (1751 год). С 1753 года профессор бо­го­слов­ско­го факультета Галль­ско­го университета. Пе­ру Землер при­над­ле­жат мно­го­численные (бо­лее 280 на­име­но­ва­ний) ра­бо­ты по эк­зе­ге­зе Но­во­го За­ве­та, иса­го­ги­ке, кри­ти­ке тек­ста, гер­ме­нев­ти­ке, ис­то­рии Церк­ви, ис­то­рии дог­ма­тов и апо­ло­ге­ти­ке.

Под влия­ни­ем со­вре­мен­ной ему ис­то­рической нау­ки Землер под­чёр­ки­вал важ­ность ис­то­рического из­ме­ре­ния бо­го­сло­вия. Вы­сту­пил сто­рон­ни­ком тео­рии про­грес­сив­но­го от­кро­ве­ния, со­глас­но ко­то­рой хри­сти­ан­ст­во ран­ней Церк­ви рас­смат­ри­ва­лось не как нор­ма­тив­ное, но толь­ко как пред­ва­ри­тель­ное вы­ра­же­ние ис­ти­ны, ко­то­рая в даль­ней­шем раз­вёр­ты­ва­ет­ся и рас­кры­ва­ет­ся до со­вер­шен­ст­ва. Прин­ци­пи­аль­ной осо­бен­но­стью тео­ло­гии Землера бы­ло раз­ли­че­ние им ре­ли­гии и соб­ст­вен­но тео­ло­гии. Ре­ли­гия рас­смат­ри­ва­лась Землером как ча­ст­ное, лич­ное по­ни­ма­ние ис­ти­ны, от­но­ся­щей­ся к Бо­гу, как те уни­вер­саль­ные нрав­ст­вен­ные ис­ти­ны, ко­то­рые под­твер­жда­лись внут­рен­ней, ин­туи­тив­ной ве­рой. Тео­ло­гия, по мне­нию Землера, - это ин­тел­лек­ту­аль­ная, ра­цио­наль­ная реф­лек­сия об ис­ти­нах ре­ли­гии. Как ака­де­мическая нау­ка, тео­ло­гия вклю­ча­ет ряд вспо­мо­гательных дис­ци­п­лин: лин­гвис­ти­ку, гер­ме­нев­ти­ку, кри­ти­ку тек­ста. Т. о., ис­то­ри­ко-кри­тический ме­тод при ис­сле­до­ва­нии хри­сти­ан­ст­ва при­ло­жим толь­ко к тео­ло­гии и не за­тра­ги­ва­ет са­мой ре­ли­гии, т. е. внут­рен­них ис­тин лич­но­го опы­та.

Важ­ным вкла­дом в раз­ви­тие но­во­за­вет­ной биб­леи­сти­ки яв­ля­ет­ся ис­сле­до­ва­ние Землера о ка­но­не Но­во­го За­ве­та («Abhand­lung von freier Untersuchung des Canon», Bd 1-4, 1771-1775 годы), со­глас­но ко­то­ро­му во­прос об ау­тен­тич­но­сти книг Но­во­го За­ве­та дол­жен ре­шать­ся ис­то­рическими ме­тода­ми. Ре­зуль­та­ты ра­бо­ты Землера по­ста­ви­ли под со­мне­ние основное по­ло­же­ния ти­ки бу­к­валь­ной бо­го­дух­но­вен­но­сти Биб­лии, ха­рак­тер­ной для ор­то­док­саль­но­го про­тес­тан­тиз­ма. Осо­бен­но­стью гер­ме­нев­ти­ки Землера яв­ля­ет­ся его тео­рия ак­комо­да­ции, ко­то­рая со­сто­ит в том, что Ии­сус Хри­стос и апо­сто­лы при­спо­саб­ли­ва­лись до оп­ре­де­лён­ной сте­пе­ни к осо­бен­но­стям мыш­ле­ния и тра­ди­ци­он­ным ре­лигиозным пред­став­ле­ни­ям сво­их слу­ша­те­лей.

Землер ви­дит акт ак­ко­мо­да­ции уже в том об­стоя­тель­ст­ве, что Хри­стос го­во­рит к на­ро­ду в прит­чах, но при раз­го­во­ре с апо­сто­лами от­ка­зы­ва­ет­ся от этой фор­мы и вы­ра­жа­ет свои мыс­ли пря­мо. След­ст­ви­ем тео­рии ак­ко­мо­да­ции яв­ля­ет­ся ут­вер­жде­ние Землера о не­об­хо­ди­мо­сти ог­ра­ни­чен­ной де­ми­фо­ло­ги­за­ции но­во­за­вет­ных тек­стов, т. е. от­ка­за от бу­к­валь­но­го по­ни­ма­ния со­дер­жа­щих­ся в них ми­фо­ло­гических пред­став­ле­ний, про­ис­хо­дя­щих из дох­ри­сти­ан­ских ре­лигиозных пре­да­ний. При этом под ми­фом Землер по­ни­мал при­ми­тив­ный, об­раз­ный спо­соб опи­са­ния ре­аль­но­сти, ис­поль­зую­щий ан­тро­по­мор­фи­за­цию для опи­са­ния не­зем­ных, бо­же­ст­вен­ных ве­щей.