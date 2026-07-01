ЗЕМЛЕР ИОГАНН СОЛОМОН
ЗЕМЛЕР ИОГАНН СОЛОМОН - немецкий протестантский богослов.
В 1743-1750 годах обучался в Галльском университете, где одним из его учителей был З. И. Баумгартен. После магистерского диспута (1750 год) Землер был приглашён на должность профессора истории и латинской поэзии в Альтдорфский университет (1751 год). С 1753 года профессор богословского факультета Галльского университета. Перу Землер принадлежат многочисленные (более 280 наименований) работы по экзегезе Нового Завета, исагогике, критике текста, герменевтике, истории Церкви, истории догматов и апологетике.
Под влиянием современной ему исторической науки Землер подчёркивал важность исторического измерения богословия. Выступил сторонником теории прогрессивного откровения, согласно которой христианство ранней Церкви рассматривалось не как нормативное, но только как предварительное выражение истины, которая в дальнейшем развёртывается и раскрывается до совершенства. Принципиальной особенностью теологии Землера было различение им религии и собственно теологии. Религия рассматривалась Землером как частное, личное понимание истины, относящейся к Богу, как те универсальные нравственные истины, которые подтверждались внутренней, интуитивной верой. Теология, по мнению Землера, - это интеллектуальная, рациональная рефлексия об истинах религии. Как академическая наука, теология включает ряд вспомогательных дисциплин: лингвистику, герменевтику, критику текста. Т. о., историко-критический метод при исследовании христианства приложим только к теологии и не затрагивает самой религии, т. е. внутренних истин личного опыта.
Важным вкладом в развитие новозаветной библеистики является исследование Землера о каноне Нового Завета («Abhandlung von freier Untersuchung des Canon», Bd 1-4, 1771-1775 годы), согласно которому вопрос об аутентичности книг Нового Завета должен решаться историческими методами. Результаты работы Землера поставили под сомнение основное положения тики буквальной богодухновенности Библии, характерной для ортодоксального протестантизма. Особенностью герменевтики Землера является его теория аккомодации, которая состоит в том, что Иисус Христос и апостолы приспосабливались до определённой степени к особенностям мышления и традиционным религиозным представлениям своих слушателей.
Землер видит акт аккомодации уже в том обстоятельстве, что Христос говорит к народу в притчах, но при разговоре с апостолами отказывается от этой формы и выражает свои мысли прямо. Следствием теории аккомодации является утверждение Землера о необходимости ограниченной демифологизации новозаветных текстов, т. е. отказа от буквального понимания содержащихся в них мифологических представлений, происходящих из дохристианских религиозных преданий. При этом под мифом Землер понимал примитивный, образный способ описания реальности, использующий антропоморфизацию для описания неземных, божественных вещей.