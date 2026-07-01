ЗЕМГОР
ЗЕМГОР - общественная организация, оказывавшая содействие правительству в мобилизации промышленности на нужды фронта.
Создан Земским союзом и Союзом городов в июле 1915 года, после поражения российской армии в Галиции весной 1915 года в ходе Первой мировой войны. Находился в Москве, имел исполнительные отделы в Петрограде и Одессе. Бюджет Земгора складывался главным образом из средств Военного министерства, а также за счёт добровольных пожертвований.
До марта 1917 года возглавлялся одновременно главноуполномоченными земского и городского союзов - Г.Е. Львовым и М.В. Челноковым, затем председателями А.Г. Хрущовым (и. д. в марте 1917 года) и П.А. Садыриным (март/апрель 1917 - март 1918 годы). Включал 8 членов (по 4 от главных комитетов каждого из союзов), среди них Н.И. Астров, Н.В. Некрасов и др. политические деятели, разделявшие позицию «Прогрессивного блока» (после Февральской революции 1917 года некоторые члены Земгора входили в состав Временного правительства).
Аппарат Земгора (к февралю 1917 года свыше 1,4 тыс. человек) состоял из управления делами, Технического совета, отделов - заказов, инженерно-строительного, химического, металлов, связи и др., а также правления текстильных предприятий, редакции технич. изданий, чертёжного бюро, различных комиссий, совещаний и секций (напр., газовая секция при химическом отделе совершенствовала методы борьбы с удушливыми газами). Местными органами Земгора являлись губернские и уездные комитеты. В 1915-1918 годы Земгор выпускал собственные периодические издания.
Выступал посредником в распределении заказов Военного министерства на изготовление предметов интендантского снабжения (конского, обозного, сапёрного снаряжения и др.) и вооружения (гранат, снарядов к бомбомётам). Земгор предоставлял заказы главным образом мелким предприятиям и мастерским, обеспечивал их необходимыми материалами и средствами транспортировки.
Для выполнения заказов Земгора строил также новые предприятия [фабрика военно-полевых телефонов в Москве (октябрь 1915 год), снарядный завод в Подольске (1916 год), завод минеральных кислот близ ст. Растяпино Московско-Нижегородской железной дороги (сентябрь 1916 год), Боенский химический завод в Москве (октябрь 1916 год) и др.]. В середине 1916 года заказ на арт. снаряжение, полученный Земгором, выполнялся на 28 предприятиях, 20 из которых были созданы им самим. Земгор перевёл средства для закупки оборудования в США и Великобритании. С осени 1915 года особые инжинерно-строительные дружины, сформированные Земгором, занимались фортификационными работами, строительством стратегически важных грунтовых и железных дорог.
Земгор был ликвидирован после Октябрьской революции 1917 года по постановлению ВСНХ от 28 марта 1918 года. Для ликвидации отделов и предприятий Земгор при ВСНХ был учреждён Главный комитет по управлению делами Земгора (упразднён в 1919 году). Во время Гражданской войны 1917-1922 годов часть бывыших членов Земгора эмигрировала.
В 1921 году в Париже образован Российский земско-городской комитет помощи российским гражданам за границей (председатели в разное время - Г.Е. Львов, А.И. Коновалов, Н.Д. Авксентьев и др.), который был объявлен преемником Земгора. Он стал одной из крупнейших общественных организаций русских эмиграции. Финансировался за счёт частных пожертвований и средств Финансового к-та при Совещании российских послов, не признавших РСФСР. Помимо оказания помощи беженцам занимался культурно-просветительной и благотворительных работой, способствовал созданию учебных заведений для русских эмигрантов.
Парижский Земгор существует и ныне, с 1950 года содержит дом престарелых в Кормей-ан-Паризи, близ Парижа. Наиболее активным его филиалом (фактически самостоятельной организацией) было Объединение российских земских и городских деятелей в Чехословацкой республике (1921-1935 годы). В его руководстве преобладали эсеры, оно финансировалось чехосл. правительством в рамках программы помощи русской эмиграции («Русская акция»). Пражский Земгор занимался учётом и трудоустройством русских эмигрантов, благотворительностью; содержал собственную типографию, являлся учредителем Русской библиотеки (с 1933 года Русская библиотека им. Т.Г. Масарика), Русского народного университета в Праге (с 1933 года Русский свободный университет), Пражского архива и других организаций русского зарубежья.