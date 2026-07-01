ЗЕМГОР

ЗЕМГОР - общественная организация, оказывавшая содействие правительству в мобилизации промышленности на нужды фронта.

Соз­дан Зем­ским сою­зом и Сою­зом го­ро­дов в июле 1915 года, по­сле по­ра­же­ния российской ар­мии в Га­ли­ции вес­ной 1915 года в хо­де Первой ми­ро­вой вой­ны . На­хо­дил­ся в Мо­ск­ве, имел ис­пол­нительные от­де­лы в Пет­ро­гра­де и Одес­се. Бюд­жет Земгора скла­ды­вал­ся главным образом из средств Во­енного министерства, а так­же за счёт доб­ро­воль­ных по­жерт­во­ва­ний.

До мар­та 1917 года воз­глав­лял­ся од­но­вре­мен­но глав­но­упол­но­мо­чен­ны­ми земско­го и го­род­ско­го сою­зов - Г.Е. Льво­вым и М.В. Чел­но­ко­вым, за­тем пред­се­да­те­ля­ми А.Г. Хру­що­вым (и. д. в мар­те 1917 года) и П.А. Са­ды­ри­ным (март/апрель 1917 - март 1918 годы). Вклю­чал 8 чле­нов (по 4 от главных ко­ми­те­тов ка­ж­до­го из сою­зов), сре­ди них Н.И. Ас­т­ров, Н.В. Не­кра­сов и др. по­ли­тические дея­те­ли, раз­де­ляв­шие по­зи­цию «Про­грес­сив­но­го бло­ка» (по­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года не­ко­то­рые чле­ны Земгора вхо­ди­ли в со­став Временного пра­ви­тель­ст­ва).

Ап­па­рат Земгора (к февралю 1917 года свыше 1,4 тыс. человек) со­сто­ял из уп­рав­ле­ния де­ла­ми, Тех­нического со­ве­та, от­де­лов - за­ка­зов, ин­же­нер­но-строи­тель­но­го, хи­ми­че­ско­го, ме­тал­лов, свя­зи и др., а так­же прав­ле­ния тек­стиль­ных пред­при­ятий, ре­дак­ции тех­нич. из­да­ний, чер­тёж­но­го бю­ро, различных ко­мис­сий, со­ве­ща­ний и сек­ций (напр., га­зо­вая сек­ция при хи­мическом от­де­ле со­вер­шен­ст­во­ва­ла ме­то­ды борь­бы с удуш­ли­вы­ми га­за­ми). Ме­ст­ны­ми ор­га­на­ми Земгора яв­ля­лись гу­берн­ские и уезд­ные ко­ми­те­ты. В 1915-1918 годы Земгор вы­пус­кал собственные пе­ри­о­ди­че­ские из­да­ния.

Вы­сту­пал по­сред­ни­ком в рас­пре­де­ле­нии за­ка­зов Во­енного министерства на из­го­тов­ле­ние пред­ме­тов ин­тен­дант­ско­го снаб­же­ния (кон­ско­го, обоз­но­го, са­пёр­но­го сна­ря­же­ния и др.) и воо­ру­же­ния (гра­нат, сна­ря­дов к бом­бо­мё­там). Земгор пре­дос­тав­лял за­ка­зы главным образом мел­ким пред­при­яти­ям и мас­тер­ским, обес­пе­чи­вал их не­об­хо­ди­мы­ми ма­те­риа­ла­ми и сред­ст­ва­ми транс­пор­ти­ров­ки.

Для вы­пол­не­ния за­ка­зов Земгора стро­ил так­же но­вые пред­при­ятия [фаб­ри­ка во­ен­но-по­ле­вых те­ле­фо­нов в Мо­ск­ве (октябрь 1915 год), сна­ряд­ный за­вод в По­доль­ске (1916 год), за­вод ми­неральных ки­слот близ ст. Рас­тя­пи­но Мо­с­ков­ско-Ни­же­го­род­ской железной дороги (сентябрь 1916 год), Бо­ен­ский хи­мический за­вод в Мо­ск­ве (октябрь 1916 год) и др.]. В середине 1916 года за­каз на арт. сна­ря­же­ние, по­лу­чен­ный Земгором, вы­пол­нял­ся на 28 пред­при­яти­ях, 20 из ко­то­рых бы­ли соз­да­ны им са­мим. Земгор пе­ре­вёл сред­ст­ва для за­куп­ки обо­ру­до­ва­ния в США и Ве­ли­ко­бри­та­нии. С осе­ни 1915 года осо­бые инжинерно-стро­ительные дру­жи­ны, сфор­ми­ро­ван­ные Земгором, за­ни­ма­лись фор­ти­фи­кационными ра­бо­та­ми, строи­тель­ст­вом стра­те­ги­че­ски важ­ных грун­то­вых и же­лез­ных до­рог.

Земгор был ли­к­ви­ди­ро­ван по­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года по по­ста­нов­ле­нию ВСНХ от 28 марта 1918 года. Для ли­к­ви­да­ции от­де­лов и пред­при­ятий Земгор при ВСНХ был уч­реж­дён Главный комитет по управ­ле­нию де­ла­ми Земгора (уп­разд­нён в 1919 году). Во вре­мя Гражданской вой­ны 1917-1922 годов часть бывыших чле­нов Земгора эмиг­ри­ро­ва­ла.

В 1921 году в Па­ри­же об­ра­зо­ван Российский зем­ско-го­род­ской комитет по­мо­щи российским гра­ж­да­нам за гра­ни­цей (пред­се­да­те­ли в раз­ное вре­мя - Г.Е. Львов, А.И. Ко­но­ва­лов, Н.Д. Авк­сен­ть­ев и др.), ко­то­рый был объ­яв­лен пре­ем­ни­ком Земгора. Он стал од­ной из круп­ней­ших об­щественных ор­га­ни­за­ций русских эмиг­ра­ции. Фи­нан­си­ро­вал­ся за счёт ча­ст­ных по­жерт­во­ва­ний и средств Фи­нан­со­во­го к-та при Со­ве­ща­нии российских по­слов, не при­знав­ших РСФСР. По­ми­мо ока­за­ния по­мо­щи бе­жен­цам за­ни­мал­ся куль­тур­но-про­све­ти­тель­ной и бла­го­тво­рительных ра­бо­той, спо­соб­ст­во­вал со­з­да­нию учеб­ных за­ве­де­ний для русских эмиг­ран­тов.

Па­риж­ский Зем­гор су­ще­ст­ву­ет и ны­не, с 1950 года со­дер­жит дом пре­ста­ре­лых в Кор­мей-ан-Па­ри­зи, близ Па­ри­жа. Наи­бо­лее ак­тив­ным его фи­лиа­лом (фак­ти­че­ски са­мо­сто­ятельной ор­га­ни­за­ци­ей) бы­ло Объ­е­ди­не­ние российских зем­ских и городских дея­те­лей в Че­хословацкой рес­пуб­ли­ке (1921-1935 годы). В его ру­ко­во­дстве пре­об­ла­да­ли эсе­ры, оно фи­нан­си­ро­ва­лось че­хосл. пра­ви­тель­ст­вом в рам­ках про­грам­мы по­мо­щи русской эмиг­ра­ции («Рус­ская ак­ция»). Праж­ский Зем­гор за­ни­мал­ся учё­том и тру­до­уст­рой­ст­вом русских эмиг­ран­тов, бла­го­тво­ри­тель­но­стью; со­дер­жал собствен­ную ти­по­гра­фию, яв­лял­ся уч­ре­ди­те­лем Русской библиотеки (с 1933 года Русская библиотека им. Т.Г. Ма­са­ри­ка), Русского на­род­но­го университета в Пра­ге (с 1933 года Русский сво­бод­ный университет), Праж­ско­го ар­хи­ва и других ор­га­ни­за­ций русского за­ру­бе­жья.

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