ЗЕМEЛЬНЫЕ КОМИТEТЫ

Земельные комитеты — учрежденные Временным правительством 19—21 апреля 1917 органы для подготовки аграрной реформы.

На местах волостные З. к. избирались населением. Вместе с земствами они вели работу по учету земли, необходимому для проведения земельного передела. Также создавались уездные, губернские З. к. и Главный З. к. при министре земледелия, включавший представителей губернских комитетов, правительства, крупнейших крестьянских организаций, 11 партий, а также делегатов экономических обществ и специалистов. Он обсуждал временные меры, связанные с пользованием земли до проведения аграрной реформы Учредительным собранием , а также проблемы регулирования экономики в целом. Советы крестьянских депутатов в мае выступили на своем I съезде за переход помещичьей земли под контроль З. к., чтобы собственники не могли распродать землю. По инициативе эсеров и их идеолога, министра земледелия В. Чернова 20 мая Главный З. к. выступил за «передачу всей обрабатываемой земли тем, кто ее обрабатывает», т. е. земледельцам без выкупа. Однако эти планы встречали сопротивление партии кадетов , входивших в правительство. Проект закона о запрещении земельных сделок и передачи арендуемых и необрабатываемых земельных владений в распоряжение З. к., внесенный Черновым во Временное правительство 29 июня 1917, не встретил поддержки и со значительными поправками был принят только 9 июля 1917, после преобразования правительства в результате июльского кризиса 1917 . Земельные сделки разрешались, но требовали согласия губернского З. к. с утверждением министра земледелия.

Второй съезд Советов рабочих и солдатских депутатов принял 26 октября 1917 Декрет о земле, по которому помещичья земля передавалась в распоряжение З. к. и крестьянских советов до Учредительного собрания, которое решит аграрный вопрос окончательно. В ноябре-декабре 1917 прошли перевыборы З. к. 19 декабря 1917 был ликвидирован Главный З. к. После разгона Учредительного собрания и принятия закона о социализации земли 27 января 1918 полномочия по проведению земельной реформы перешли к Советам. На III съезде Советов было принято решение о ликвидации З. к. Весной 1918 они были распущены и частично преобразованы в земельные отделы Советов.

Лит.: Иммонен Х. Мечты о новой России. Виктор Чернов (1873—1952). СПб., 2015; Лавров В. М. «Крестьянский парламент» России. (Всероссийские съезды советов крестьянских депутатов в 1917—1918 годах). М., 1996; Чернов В. М. Перед бурей. М., 1993; Шубин А. В. Великая российская революция: от Февраля к Октябрю 1917 года. М., 2014.