ЗЕЛЁНЫЕ (ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА)

Название

Название можно выводить из цвета лесов, в которых группировались и скрывались зеленые. Наименование «зеленые» вошло в официальный лексикон и делопроизводственные документы как красных, так и белых инстанций. «Зеленая» тема обыгрывалась в агитационной деятельности, художественной и публицистической литературе.

Характеристика

Нередко под зелеными понимают практически все нерегулярные, повстанческо-партизанские формирования, которые в той или иной степени противостояли красным и белым или, по крайней мере, существовали автономно от них. В этой интерпретации яркими представителями зеленых оказываются, например, Н. Махно или А. Антонов. Однако такое расширительное толкование представляется некорректным и бытует в основном в историко-публицистических сочинениях.

В более узком смысле зеленое движение – это один из способов самоорганизации широких масс крестьянства в Гражданской войне, сориентированный на защиту местных ресурсов и неучастие в войне, причины и цели которой оставались непонятными или чуждыми. Зеленое движение представляло собой не только вооруженную сторону общегражданского конфликта, но и способ выстраивания параллельного существования в условиях государственного давления.

Пик зеленого движения

Год классического зеленого движения - 1919-й, с весны по осень (май – сентябрь), территориальный охват – преимущественно центрально-промышленные, северные и западные губернии. Это территории, которые большую часть Гражданской войны пребывали под властью большевиков.

В 1920 г. «зеленое» наименование передвинулось на восток, зеленые формирования появились на южном Урале.

Большевики, пришедшие к власти под лозунгом социального раскрепощения и окончания войны, уже летом 1918 г. начали избирательно использовать призыв в новосозданную РККА. Осенью 1918 г. последовал первый большой призыв, вызвавший волну восстаний и массовое уклонение.

Призывы продолжились, и крестьянство продолжало отвечать абсентеизмом или сопротивлением. Советское государство создало инфраструктуру «выкачивания» дезертиров из деревни. Это Центральная, губернские, уездные и кое-где волостные комиссии по борьбе с дезертирством, революционные военные трибуналы, система агитационных мероприятий, оперирование периодическими амнистиями для дезертиров. В июне 1919 г. было решено не производить следующих мобилизаций, а сосредоточиться на изъятии из деревни дезертиров. Усилия советского государства в этом направлении вызвали сравнительно организованное сопротивление крестьянства, вылившееся в зеленое повстанчество июня – июля 1919 г.

Массовой базой зеленого движения было столь же массовое дезертирство из РККА, а также из некоторых белых армий. Дезертиры в РСФСР делились на «злостных» и «по слабости воли». При миллионах случаев дезертирства (учитывая нередкое повторное дезертирство) около 200000 злостных дезертиров составляли базу активного зеленого и иного повстанчества.

В центре страны

В середине мая 1919 г. с Новохоперского уезда Воронежской губернии пошла мощная повстанческая волна, наименованная «зеленовщиной». Она охватила смежные уезды Воронежской, Саратовской и Тамбовской губерний. Зеленые дезорганизовали тылы отступавших красных 9-й и 8-й армий Южного фронта, вызвали бегство местных уроженцев из рядов РККА. Главными объектами ненависти восставших были местные коммунисты и советские работники. Села, нередко под давлением уже восставших соседей, присоединялись к движению, формировали отряды, штабы, назначали комендантов. В соседних невосставших уездах активизировались дезертирские отряды. Энергичные карательные меры красных и изменение ситуации на фронте сравнительно быстро погасили зеленое движение в регионе. В войска ВСЮР влилась небольшая часть наиболее активных повстанцев, образовавшая при Донской армии два «народных» полка.

В центральных губерниях массовое движение охватило Тверскую, Костромскую, Ярославскую губернии. Многочисленное дезертирство в июне – июле превратилось в активное антибольшевистское вооруженное движение. Оно имело анклавный характер. Несколько значительных очагов возникло в Тверской губернии. Наиболее крупным стало Ясеновическое восстание. В Ярославской и Костромской губерниях выявилось три наиболее крупных очага: Угличский, Мышкинский и Мологский уезды; Пошехонский уезд и смежные районы Рыбинского и Тутаевского уездов с дальнейшим распространением на прилегающие уезды Вологодской губернии; Любимский, частично Даниловский уезды с переходом в костромские уезды.

В Костромской губернии выделялся также отдаленный Уренский край (пять волостей Варнавинского уезда, ныне территория Нижегородской области), который дал длительную борьбу, вплоть до 1922 г.

Зеленая армия, возглавлявшаяся эсерами, возникла в это же время на юге Нижегородской губернии. Штаб ее находился в лесу вблизи станции Суроватиха. Штабные структуры «армии» были разгромлены чекистами осенью 1919 г.

Север и Северо-Запад

На севере, в условиях дефицита хлеба и голода, деревня не в силах была ресурсно поддерживать зеленых. Поэтому вооруженные крестьянские отряды на фронтовой линии превращались в белых или красных партизан, при этом проявляя готовность сменить флаг при передвижении линии фронта по своим родным местам. В тылу же советского Северного фронта зеленые были в уездах Северо-Двинской, Вологодской, Олонецкой, Архангельской губерний.

Активное зеленое движение развивалось летом 1919 г. в Псковской, Витебской, Могилевской, Минской и других западных губерниях. Многие зеленые Псковщины взаимодействовали с белой Северо-Западной армией, частично переходили в ее ряды. Как раз псковские зеленые стали основой для «партизанских» формирований С.Н. Булак-Балаховича со специфическими понятиями о дисциплине и добыче.

На территории белорусских губерний не было структурированного белого движения, неоднократно менялась власть (советская, оккупационная германская, польская), государственные и административные границы и названия. В этих условиях крестьянский уход в леса в зеленые подкреплялся усилиями местной интеллигенции выстраивать национальные белорусские структуры власти. Часть актива Партии социалистов-революционеров планировала переворот в красноармейских частях, что оставило некие организационные следы. В результате в Западном регионе структуры сопротивления советской власти просуществовали до середины 1920-х гг. Они аккумулировались в рамках белорусской организации «Зеленый Дуб», савинковского Народного Союза защиты родины и свободы, структуры Булак-Балаховича, с опорой на второй отдел генерального штаба Войска Польского. Массовой основой этих организаций были профессионализировавшиеся зеленые кадры 1919-го года. В Смоленской губернии значительную роль в становлении и организации зеленого партизанского движения сыграли братья, офицеры А., В. и К. Жигаловы.

Крым, Кубань, Черноморье

В белом тылу зелеными именовались крестьяне, скрывавшиеся от мобилизаций и промышлявшие грабежом. Это Таганрогский округ ОВД, наиболее крестьянский по составу, Черноморская губерния, с осени 1919 г. и далее до крушения ВСЮР – Кубань, и горы Южного Крыма. Советское подполье и военное руководство стремилось организовать и политизировать их, превратив в «красно-зеленых».

После установления советской власти в Крыму, на Кубани, в Черноморье развернулось бело-зеленое движение, хотя оно включало уже не только и не столько крестьянско-дезертирские элементы, сколько осколки белых формирований, скрывавшихся офицеров, на Кубани – казаков, вновь поднявшихся против политики военного коммунизма.

Дезертирство и зеленое движение

Дезертирство из Красной армии было одинаково развито во всех губерниях, однако наименование «зеленые» употреблялось не везде. Оно неизвестно в Сибири и на Дальнем Востоке, на Среднем Урале, мало распространено в черноземных губерниях, в среднем Поволжье, на Украине. Аналогичными наименованиями в разных регионах служили «партизаны», «повстанцы», «повстанческие войска», наименования, сориентированные на фигуру вожака, как «махновцы», «григорьевцы», «антоновцы», «вакулинцы». Это представляется неслучайным. Зеленое движение локализовалось, в основном, в великорусских неземледельческих губерниях. Данное наблюдение формирует пространство для изучения его как формы самоорганизации великороссов в условиях кризиса и государственного давления. Народный социалист С.С. Маслов оценивал зеленое движение как один из путей социального взросления русского народа, попытку соорганизоваться снизу.

Зеленое движение также сопрягают с идеологией и практикой «третьей силы» в Гражданской войне. Однако оно не может рассматриваться в качестве таковой. Позицию третьей силы пыталась осуществить ПСР, однако без политического результата. Зеленое движение было прежде всего самооборонческим, ответным, попыткой устроить существование в условиях агрессии государства. Массовые зеленые выступления обладали мощной силой, но слабым организационным потенциалом.

«Зеленые» кадры пытались использовать политические силы: социалисты-революционеры, белые и красные в вооруженной борьбе. Эсеровской руководство повстанчеством в Черноморской губернии создало осенью 1919 г. Комитет освобождения Черноморской губернии. Однако выход на политический уровень очень быстро привел к подчинению вооруженных сил Комитета большевикам и потере местным ополчением собственно черноморского лица. В 1920 – 1922 гг. идею крестьянской войны против большевиков вынашивал Б. Савинков , рассчитывая, в частности, на многочисленные кадры зеленых западных губерний. Однако в военном отношении план оказался фантастичным. Белорусская партия «Зеленого Дуба» вынуждена была во все большей степени ориентироваться на Польшу, пытаясь продолжать антибольшевистскую борьбу в 1921 – 1922 гг. и далее. Чем более зеленое движение организовывалось и попадало под внешнее политическое руководство, тем менее «зеленым» оно становилось.

Наиболее классические явления в области зеленого движения совмещают внешнее наименование – обывателями, белыми и красными военными инстанциями – и самоназвание самих повстанцев.

Вожаки

Военными лидерами зеленых становились, как правило, местные уроженцы, получившие боевой опыт в годы Великой войны. В большинстве они были обер-офицерами или унтер-офицерами. Можно выделить двух ярких лидеров, которые командовали небольшими организованными формированиями уже после окончания мощной волны зеленых выступлений весны – лета 1919 г. Это Сергей Никушин в Ряжском уезде Рязанской губернии и Георгий Пашков в Любимском уезде Ярославской губернии, на границе с Костромской. Оба они рефлексировали свое положение и свою борьбу и вели дневники, которые ныне опубликованы.

Зеленое движение неизбежно соприкасалось с иными более или менее массовыми выступлениями и движениями периода Гражданской войны: мешочниками, уголовниками, движениями в защиту церкви и др. Известно, что зеленые часто принципиально отделяли себя от уголовников.

В военном отношении зеленым со стороны РСФСР противостояли, помимо структур по борьбе с дезертирством, партийные и прочие добровольческие отряды, местные формирования (караульные и т.п.); наиболее организованной силой выступали войска ВОХР, позднее ВНУС, а также регулярные части РККА.

В ходе подавления зеленых восстаний красными проявлялась жестокость в виде внесудебных расправ, сожжений населенных пунктов (село Саметь Костромской губернии, Малиновка Саратовской губернии и др.)

Зеленое движение трудно изучать из-за его слабой структурированности и скудости внутренней документации. На настоящий момент существует общий абрис этого движения, а также целый ряд разработанных региональных сюжетов: тверской, ярославско-костромской, олонецкой, прихоперской «зеленовщины», рад современных исследований о проблемах борьбы с дезертирством из РККА в годы Гражданской войны.

Фольклор

Зеленые породили свой фольклор, преимущественно частушечный. В прессе и агитации белых и красных зеленых изображали уничижительно. Дезертир и зеленый как темный, сбитый с толку трудящийся – неизменный персонаж советской агитационной литературы. Этой темы в своем творчестве коснулись, например, Д. Бедный и В. Маяковский .