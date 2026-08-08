ЗЕЛЕНЕВСКИЙ КАЗИМИР ЯКОВЛЕВИЧ

Ранние годы

Казимир Яковлевич родился в 1846 г. Происходил из польской католической семьи. Прошел обучение в земледельческом училище в г. Горы-Горки (Могилевская губерния). Как участник Польского восстания 1863 г. был приговорен к ссылке в Сибирь.

Торговая деятельность

В 1870-е гг. З. перебрался в Томск. Здесь он записался в мещанское сословие. Однако уже вскоре перешел из мещан в купеческое сословие, стал купцом 2-й гильдии.

Торговая деятельность З. приносила доход, и он сумел открыть пивоваренный завод. На предприятии было современное оборудование и машины. Следуя мюнхенским традициям, пивоваренный завод занимался выпуском таких сортов пива, как «Баварское», «Венское», «Пильзенское», «Богемское», «Экспорт», «Гамбринус», «Мюнхенское», «Царское».

Продукция завода сбывалась в лавках, открытых З. К 1900-м гг. во владении З. числилось девять пивных лавок в Томске, одна – в Ново-Николаевске, шесть – в селах Томского уезда.

В 1906 г. З. выкупил у М.Н. Кононова типографию, но уже осенью 1907 г. продал ее Сибирскому товариществу печатного дела. В 1908 г. З. решил продать и свой пивоваренный завод купцу Б.И. Курлянду.

Член Томского общества взаимного кредита.

Общественная деятельность

З. активно участвовал в общественной жизни Томска. Занимал разные общественные должности. С 1898 г. – член Томского вольного пожарного общества, руководитель одного из трех пожарных отрядов. Член Римско-католического благотворительного общества, Общества попечения о начальном образовании, Общества для доставления средств Сибирским высшим женским курсам.

Занимался благоустройство города. Неподалеку от пивоваренного завода был разбит сад, известный своими гуляниями. В нем играл оркестр, были специально отведенные места со столиками для распития пива.

Умер З. 17 октября 1917 г.

Семья

Супруга – Аделаида Фоминична (по другим данным – Аделия Томасовна) Юшкевич, акушерка, владелица деревянного дома и каменного магазина. У супругов были дети: Эдуард, Маргарита, Аделаида, Изабелла-Ядвига-Людвика, Казимира, Казимир, Виктор, София, Эрнестина, Галина.