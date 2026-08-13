ЗЕГЕЛОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Из потомственных дворян Харьковской губернии. Окончил Михайловский Воронежский кадетский корпус. 1.9.1874 поступил во 2-е военное Константиновское училище. 10.8.1876 окончил училище, произведен в подпоручики с зачислением по армейской пехоте и прикомандированием к лейб-гвардии Московскому полку. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 8.8.1877 переведен в лейб-гвардии Московский полка прапорщиком. 30.8.1877 произведен в подпоручики. 12.10.1879 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 4.4.1882 произведен в поручики за отличные успехи в науках. 6.4.1882 окончил академию, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Харьковский военный округ. 24.11.1882 переведен в Генеральный штаб штабс-капитаном с назначением старшим адъютантом штаба 31-й пехотной дивизии. с 28.3.1883 по 22.8.1883 прикомандирован ко 2-му военному Константиновскому училищу для и. д. репетитора. 8.4.1884 произведен в капитаны. С 1.12.1885 по 18.9.1886 прикомандирован к 122-му пехотному Тамбовскому полку для цензового командования ротой. 26.1.1888 назначен и. д. штаб-офицера при управлении начальника 12-й местной бригады. 24.4.1888 произведен в подполковники с утверждением в должности. 17.8.1890 назначен штаб-офицером при управлении начальника 14-й местной бригады. 5.4.1892 произведен в полковники за отличие по службе. С 14.5.1892 по 22.9.1892 прикомандирован к 122-му пехотному Тамбовскому полку для цензового командования батальоном. 27.7.1892 прикомандирован к Чугуевскому пехотному юнкерскому училищу для преподавания военных наук. 14.6.1896 назначен начальником штаба 1-й Кавказской казачьей дивизии. 25.11.1896 назначен начальником штаба 25-й пехотной дивизии. 24.2.1900 назначен командиром 121-го пехотного Пензенского полка. 14.3.1904 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с назначением начальником штаба 11-го армейского корпуса . 6.12.1906 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе. 10.1.1909 назначен начальником штаба Виленского военного округа. 21.2.1909 назначен генерал-квартирмейстером Главного управления Генерального штаба. 22.7.1909 назначен начальником 33-й пехотной дивизии. Участник Первой мировой войны. 11.12.1914 контужен снарядом в левую часть головы при объезде позиций 132-го пехотного Бендерского полка у реки Бяле. 14.2.1915 назначен командиром 3-го армейского корпуса. 22.3.1915 произведен в генералы от инфантерии за отличие по службе. 22.8.1915 назначен в резерв чинов при штабе Двинского военного округа. 6.10.1915 уволен со службы по болезни с мундиром и пенсией. В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении на Юге России. В эмиграции в Югославии. Председатель районного правления Общества офицеров Генерального штаба и Общества кавалеров ордена Св. Георгия в Белграде.

На 1915 г. вдовец. Дети: Мария (3.7.1883–не позднее 1937).