ЗАЙОНЧКОВСКИЙ, ПЁТР АНДРЕЕВИЧ

Зайончковский, Пётр Андреевич (05[18].09.1904, г. Уральск, Оренбургская губерния – совр. Казахстан) — 30.09.1983, Москва) — советский историк, источниковед, археограф и библиограф.

Из дворян. Окончил исторический факультет Московского института философии, литературы и истории (1937). Кандидатская диссертация — «Кирилло-Мефодиевское общество (1846—1847)» (1940), докторская — «Военные реформы 1860—1870-х гг. в России» (1950). Участник Великой Отечественной войны . Заведующий Отделом рукописей Государственной библиотеки им. В. И. Ленина (1944—1952). Преподаватель, профессор (с 1951) кафедры истории СССР периода капитализма исторического факультета МГУ (1948—1983). Для исследовательского подхода З. характерен интерес к «Большой истории», масштабным темам: Великие реформы и контрреформы 2-й половины XIX в., история государственных институтов (армии, правительственного аппарата). Большое внимание З. уделял изданию библиографических справочников и научной публикации фундаментальных источников по истории России, в частности, дневников военного министра Д. А. Милютина за 1873—1882 (Т. 1—4. М., 1947—1951), министра внутренних дел П. А. Валуева за 1861—1876 (Т. 1—2. М., 1961), государственного секретаря А. А. Половцова за 1883—1892 (Т. 1—2. М., 1966).

Соч.: Военные реформы 1860—1870-х гг. в России. М., 1952; Проведение в жизнь крестьянской реформы 1861 г. М., 1958; Кирилло-Мефодиевское общество. 1846—1847. М., 1959; Кризис самодержавия на рубеже 1870—1880-х годов. М., 1964; Отмена крепостного права в России. М., 1968; Российское самодержавие в конце XIX столетия (политическая реакция 80-х — начала 90-х годов). М., 1970; Самодержавие и русская армия на рубеже XIX—ХХ столетий. М., 1973; История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях. Аннотированный указатель книг и публикаций в журналах. Т. 1—5. М., 1976—1989 (отв. ред.); Правительственный аппарат самодержавной России в XIX веке. М., 1978; Справочник по истории дореволюционной России. Библиографический указатель. М., 1978 (отв. ред.).

Лит.: П. А. Зайончковский 1904—1983 гг. Статьи, публикации и воспоминания о нем. М., 1998; Петр Андреевич Зайончковский. Сборник статей и воспоминаний к столетию историка. М., 2008.