ЗАЙН АЛЬ-АБИДИН БЕН АЛИ

Зайн аль-Абидин Бен Али (род. 03.09.1936, Хаммам-Суса) — тунисский государственный деятель.

Высшее образование получил в академии Сен-Сир и артиллерийском училище в Шалон-сюр-Марн (Франция), Специальной школе разведки и обеспечения безопасности в Форт-Блисс и Высшей школе противовоздушной обороны (США). Офицер генштаба вооруженных сил Туниса (с 1958), возглавлял службы военной безопасности (1963—1974) и национальной безопасности (1977—1980); в промежутках — военный атташе в Марокко (1974—1977) и посол в Польше (1980—1984); генерал армии. Деятельность на постах государственного секретаря и министра национальной безопасности (декабрь 1984 — апрель 1986) и внутренних дел (с апреля 1986) отмечена репрессиями против Движения исламского течения — главного противника Хабиба Бургибы .

В октябре 1987 назначен премьер-министром, в ноябре организовал бескровный переворот, сместивший Бургибу («жасминовая революция»), после чего исполнял обязанности главы государства и генерального секретаря Социалистической дестуровской партии (СДП). В феврале 1988 учредил на основе СДП Конституционное демократическое объединение , председателем которого стал в июле. В 1989—2011 — избранный президент Тунисской Республики (фактически безальтернативные выборы 1995, 1999, 2004, 2009). Приступил к ограниченной либерализации дестуровского режима, легализовав умеренную оппозицию (в частности, социал-демократов) подписанием национального пакта 1988. Вместе с тем в 1990-е развернул гонения на исламистов (прежде всего, Партию возрождения — «Ан-Нахда», ушедшую в подполье и эмиграцию после процессов июля 1992). Жесткие меры принимались и против правозащитников и зарубежных изданий, освещавших их деятельность (в том числе французских «Монд» и «Либерасьон»). Несмотря на периодическую критику западных СМИ, правозащитных организаций и ряда официальных лиц США и ЕС, во внешней политике З. а.-А. б. А. — один из инициаторов процесса магрибинской интеграции (с 1989) — неотступно придерживался атлантического вектора. Поддержание внутренней стабильности как полицейскими, так и социально-экономическими методами (активная приватизация государственной собственности, успешная демографическая и образовательная политика, твердая ориентация на секуляризм), способствовало привлечению иностранных инвестиций и интенсивному развитию туризма, что помогло Тунису пережить годы засухи (конец 1990-х — начало 2000-х). Однако «авторитарный неолиберализм» З. а.-А. б. А., на фоне высокого уровня безработицы, непотизма и коррупции в окружении президента (в том числе клана Трабельси — родственников его супруги) привели в конце 2000-х к всплеску массового недовольства, вылившемуся во 2-ю «жасминовую революцию» декабря 2010 — января 2011, заставившую З. а.-А. б. А., лишенного всех партийных и государственных постов, эмигрировать в Саудовскую Аравию.

Лит.: Aubin de la Messuziere Y. Mes annе`es Ben Ali: Un ambassadeur de France en Tunisie. Tunis, 2011; Beau N., Graciet C. La rе`gente de Carthage. Main basse sur la Tunisie. Paris, 2009; Beau N., Tuquoi J.-P. Notre ami Ben Ali, l’envers du «miracle tunisien». Paris, 1999; Beaugе` F. La Tunisie de Ben Ali: Miracle ou mirage? Paris, 2010; Erdle S. Ben Ali’s «New Tunisia» (1987—2009). A Case Study of Authoritarian Modernization in the Arab World. Berlin, 2010; Lamloum O., Ravenel B. La Tunisie de Ben Ali: La sociе`tе` contre le rе`gime. Paris, 2002; Ware L. Ben Ali’s Constitutional Coup in Tunisia // Middle East Journal. XLII (1988), № 4 (Autumn). P. 587—601.