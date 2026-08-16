ЗАЙЦЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЗАЙЦЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - у читель пения, автор духовно-музыкальных переложений.

Ученик М.А. Балакирева и К.Ф. Альбрехта. Более 20 лет преподавал пение в Гатчинской учительской семинарии (с 1872 года) и параллельно вел уроки пения и музыки в императорском Гатчинском Николаевском сиротском институте. В доме С.А. Зайцева в Гатчине (Бомбардирская ул., дом 13) в 1880-1896 годы собирался музыкальный кружок, в который входили Балакирев, К.К. Альбрехт, Г.Я. Ломакин, М.М. Ипполитов-Иванов, А.К. Глазунов, Н.А. Римский-Корсаков; здесь бывали педагог А.Я. Острогорский, археолог Н.И. Веселовский, худож. В.М. Максимов, написавший портрет С.А. Зайцева и др.

Свой взгляд на преподавание пения С.А. Зайцев изложил в методических работах «Школа пения с упражнениями на 1, 2 и 3 голоса» (СПб., 1865. М., 1885 год) и «Теоретическое и практическое руководство к хоровому пению. Ч. 1» (СПб., 1876 год), кроме того, он опубликовал «Собрание русских народных песен, положенных на 3 голоса» (СПб., 1865 год) и «Сборник русских народных песен для детского возраста» (СПб., 1872 год).

В 1883 году С.А. Зайцев написал и напечатал на собственные средства в издательстве М.И. Бернарда «Литургию св. Иоанна Златоуста» (C-dur) для смешанного хора, которая затем трижды переиздавалась, в последний раз - в издательстве П.И. Юргенсона в 1898 году.

В 1886-1887 годы в том же издательстве С.А. Зайцев опубликовал 6 томов духовно-музыкальных переложений с древних распевов и более поздних напевов служб на весь год, «для классного и домашнего употребления»: т. 1: «Воскресные службы осьми гласов»; т. 2: «Праздничные службы. Ч. 1»; т. 3: «Праздничные службы. Ч. 2»; т. 4: «Великопостные службы»; т. 5: «Песнопения во Св. и Великую Неделю Пасхи »; т. 6: «Литургия, причастные стихи и др. службы». Все переложения написаны для 4-голосного смешанного хора. В предисловии к этому изданию С.А. Зайцев выступает за 2-строчное изложение (дисканты с альтами, тенора с басами) и за пение хоров по партитурам.

По оценке прот. Михаила Лисицына, большинство произведений С.А. Зайцев «изложено настолько стильно и музыкально, что их вполне можно рекомендовать для церковного употребления», в качестве недостатков он отмечал некоторую «сухость» и «деланность», а также отсутствие творческой идеи. По свидетельству Д.С. Семёнова, автора «Словаря русского церковного пения» (не опубл., 1946 год), благодаря грамотному и в то же время простому изложению переложения и сочинения С.А. Зайцева пользовались популярностью в народных хорах. В 1887-1893 годы они выходили под эгидой книжно-музыкального магазина Д.Ф. Фёдорова в Санкт-Петербурге. В этой серии, состоящей из 15 номеров, С.А. Зайцев неоднократно обращался к напеву Ниловой Столобенской пустыни - «Литургия древних распевов для однородного хора», «Воскресные ирмосы 8 гласов для однородного хора», «Причастные стихи на весь год для 3 голосов», «О Всепетая Мати» (№ 1 и 2), 2 Херувимские в составе № 13, а также к киевскому распеву - «Литургия св. Иоанна Златоуста для однородного хора».

С 1894 по 1901 годы Юргенсон на правах собственника переиздал серию сочинений и переложений С.Аэ Зайцева 1887-1893 годов, заново оформив ее в 31 номер. В 1898 году в Санки-Петербурге издатель П.К. Селиверстов опубликовал 4 песнопения С.А. Зайцева в качестве нотного приложения к журналу «Музыка и пение», а составители «Церковно-певческого сборника» включили в 3-й том (СПб., 1902. Ч. 1) сочинения С.А. Зайцева «Ныне силы небесныя» и «Вкусите и видите» (№ 2).