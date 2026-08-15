ЗАВОЙКИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

Российский историк-антиковед и археолог. Кандидат исторических наук (2006), научный сотрудник Института археологии РАН.

Родилась 22 марта 1970 года в Москве. В 1994 году окончила историко-архивный факультет РГГУ по кафедре всеобщей истории. С 1999 года – сотрудник Института археологии РАН. В 2006 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Частные сообщества городов Боспорского царства в I–III вв. н. э. (по материалам эпиграфики)». С 1992 по 1997 год – участник Патрейской экспедиции ИА РАН, с 1999 по 2002 год – член Берегового отряда Таманской экспедиции. С 2006 по 2013 год участвовала в Фанагорийской экспедиции.

Автор более 35 научных публикаций. В область научных интересов входят классическая история и археология, эпиграфика, социально-политическая история античного мира.

Сочинения:

Боспорские фиасы: между полисом и монархией. М., Русский Фонд Содействия Образованию и Науки. М., 2013. 288 с.

Город и монархия на Боспоре в первые века (урбанистический аспект проблемы) // XIII Боспорские Чтения. Материалы международной конференции. Керчь. 2012;

Из истории боспорской аристократии II-III вв. н.э.: Юлий Менестрат и Хофразм сын Фаргобака // Проблемы истории, филологии, культуры. Магнитогорск– Москва, 2013, Вып. 2 (40);

Не бог, не царь и не герой …(еще раз о стеле 104 г. из Танаиса, КБН 1259) // Эмбатерион. Сборник статей по искусствознанию, филологии, истории. М, 2011;

Новое свинцовое письмо из округи античного Патрея // Боспорский Феномен. Древний мир на евразийском перекрестке. Материалы международной конференции. СПб., 2013 (в соавторстве с Н.А. Павличенко);

О варварах в боспорских городах во 2 - 3 вв. (на примере об одной карьеры) // XIII Чтения памяти проф. Н.Н.Соколова. Н.- Новгород, 2012;

О полисе на Боспоре в первые века // Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Керчь. 2009;

Стела «Омпсалака» // Античный мир и археология. Саратов, 2007, вып. 12 (в соавторстве с Габелко О.Л., Шавыриной Т. Г);

Стела Асклепиада и его дочерей // Древности Боспора. М.: ИА, 2008, Т. 12 (в соавторстве с Шишловым А.В.);

Стела Гайя сына Агофоклевса // Вопросы эпиграфики. Т.VI. М., 2013;

Фанагорийский социум (по материалам эпиграфики) // 6 Международная Кубанская археологическая конференция. Материалы конференции. Краснодар, 2013.

Фанагорийское общество // Фанагория. Т. 1. Материалы по археологии и истории. М., 2013;

Фрагмент новой фанагорийской манумиссии // Древности Боспора. Сборник научных трудов. М., Т.12;

Частные сообщества Танаиса (104–244 гг.) // Проблемы истории, филологии, культуры. Сборник научных трудов, 2007, Вып. XVII;

Hades в боспорских эпитафиях // Боспорский феномен: Сакральный смысл региона, памятников, находок. Материла международной научной конференции. СПб., 2007. Ч.2;