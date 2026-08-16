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ЗАВИТИНСК
ЗАВИТИНСК - город в России, в южной части Амурской области, центр Завитинского района.
Население 13,2 тысячи человек (2007). Расположен на Зейско-Буреинской равнине. Железнодорожный узел (станция Завитая) на Транссибирской магистрали. Основан в 1906 году как поселение Завитая; в 1912 году через него прошла железнодорожная магистраль (станция открыта в 1914 году). В 1926-1932 годах районный центр Дальневосточного края, с 1932 года - Амурской области. С 1936 года поселение городского типа, с 1954 года город Завитинск. Предприятия железнодорожного транспорта; ремонт сельскохозяйственной техники и переработка сельскохозяйственной продукции.
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