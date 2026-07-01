ЗАВЕЩАНИЕ

Распоряжение гражданина относительно своего имущества на случай смерти, совершённое в установленной законом форме.

З. яв­ля­ет­ся вто­рым по рас­про­стра­нён­но­сти спо­со­бом при­об­ре­те­ния на­след­ст­ва (см. На­сле­до­ва­ние ). В ев­роп. стра­нах чис­ло гра­ж­дан, со­став­ляю­щих З., ко­леб­лет­ся от 10 до 40%, в Рос­сии – 18–20%.

У древ­ней­ших на­ро­дов иму­ще­ст­во на­хо­ди­лось в об­щей соб­ст­вен­но­сти се­мьи или ро­да, по­это­му осн. со­дер­жа­ни­ем З. бы­ло на­зна­че­ние на­след­ни­ка, к ко­то­ро­му по­сле смер­ти гла­вы се­мьи пе­ре­хо­ди­ла вся власть над семь­ёй и её иму­ще­ст­вен­ным дос­тоя­ни­ем. С раз­ви­ти­ем ин­ди­ви­ду­аль­ной соб­ст­вен­но­сти и рас­па­дом пат­ри­ар­халь­ной се­мьи З. ста­но­вит­ся лишь рас­по­ря­же­ни­ем о рас­пре­де­ле­нии иму­ще­ст­ва ме­ж­ду на­след­ни­ка­ми. Эво­лю­ции З. не­ма­ло спо­соб­ст­во­ва­ла цер­ковь, все­гда по­ощ­ряв­шая ос­тав­ле­ние час­ти иму­ще­ст­ва (да­же в об­ход бли­жай­ших род­ст­вен­ни­ков) «на по­мин ду­ши» в поль­зу церк­ви и бед­ных.

В Рос­сии З. («ряд», «ду­хов­ная гра­мо­та») вплоть до 14 в. вы­ра­жа­лось ис­клю­чи­тель­но в уст­ной фор­ме и со­стоя­ло в рас­пре­де­ле­нии иму­ще­ст­ва ме­ж­ду за­кон­ны­ми на­след­ни­ка­ми за­ве­ща­те­ля. На­чи­ная с 15 в. по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние З. в письм. фор­ме, а на­след­ни­ка­ми мог­ли на­зна­чать­ся не толь­ко бли­жай­шие род­ст­вен­ни­ки, но и по­сто­рон­ние ли­ца. С кон. 17 в. до­пус­ка­лось толь­ко письм. З., соб­ст­вен­но­руч­но под­пи­сан­ное за­ве­ща­те­лем в при­сут­ст­вии двух сви­де­те­лей. К 1-й тре­ти 19 в. окон­ча­тель­но ус­та­но­ви­лись две осн. раз­но­вид­но­сти З.: «до­маш­нее», со­вер­шав­шее­ся в про­стой письм. фор­ме, и «кре­по­ст­ное», ко­то­рое при жиз­ни за­ве­ща­те­ля под­ле­жа­ло удо­сто­ве­ре­нию («яв­ке») в су­де.

В совр. пра­во­по­ряд­ках пре­об­ла­да­ет письм. фор­ма, ко­гда З. ли­бо со­вер­ша­ет­ся за­ве­ща­те­лем соб­ст­вен­но­руч­но (оло­гра­фи­че­ское З.), ли­бо за­пи­сы­ва­ет­ся с его слов спе­ци­аль­но упол­но­мо­чен­ным долж­но­ст­ным ли­цом, как пра­ви­ло но­та­риу­сом, в при­сут­ст­вии сви­де­те­лей (пуб­лич­ное З.). Раз­но­вид­но­стью пуб­лич­но­го З. яв­ля­ет­ся сек­рет­ное, или за­кры­тое, З., со­дер­жа­ние ко­то­ро­го не раз­гла­ша­ет­ся: та­кое З. пе­ре­да­ёт­ся но­та­риу­су в за­пе­ча­тан­ном кон­вер­те. По­ми­мо об­щих тре­бо­ва­ний к пуб­лич­ным З. не­ред­ко пре­ду­смат­ри­ва­ют­ся и осо­бые (уп­ро­щён­ные) фор­мы удо­сто­ве­ре­ния З. для лиц, на­хо­дя­щих­ся в ар­мии, в гос­пи­та­ле, в мор. пу­те­ше­ст­вии ли­бо по иным при­чи­нам ли­шён­ных воз­мож­но­сти вос­поль­зо­вать­ся об­ще­при­ня­тым по­ряд­ком. Уст­ная фор­ма до­пус­ка­ет­ся в ви­де ис­клю­че­ния в не­ко­то­рых стра­нах (Гер­ма­ния, Швей­ца­рия, Ве­ли­ко­бри­та­ния, США) в слу­ча­ях, ко­гда жиз­ни за­ве­ща­те­ля в си­лу чрез­вы­чай­ных об­стоя­тельств уг­ро­жа­ет опас­ность.

В Рос. Фе­де­ра­ции с 1923 осн. фор­мой яв­ля­ет­ся но­та­ри­аль­но удо­сто­ве­рен­ное письм. за­ве­ща­ние. При этом уп­ро­щён­ные пра­ви­ла дей­ст­ву­ют для удо­сто­ве­ре­ния З. гра­ж­дан, на­хо­дя­щих­ся в во­ин­ских час­тях, в ста­цио­нар­ных ле­чеб­ных уч­реж­де­ни­ях, в мес­тах ли­ше­ния сво­бо­ды, в пла­ва­нии, в раз­ве­доч­ных, арк­ти­че­ских и иных по­доб­ных экс­пе­ди­ци­ях, а так­же для удо­сто­ве­ре­ния за­ве­ща­тель­ных рас­по­ря­же­ний пра­ва­ми на де­неж­ные сред­ст­ва в бан­ке. С 2002, кро­ме то­го, до­пус­ка­ют­ся за­кры­тые З., а в чрез­вы­чай­ных об­стоя­тель­ст­вах – так­же соб­ст­вен­но­руч­ные З. Со­хра­не­ние тай­ны З. обес­пе­чи­ва­ет­ся за­пре­том раз­гла­ше­ния до от­кры­тия на­след­ст­ва све­де­ний, став­ших из­вест­ны­ми но­та­риу­су, сви­де­те­лям и иным ли­цам, уча­ст­во­вав­шим в со­став­ле­нии и удо­сто­ве­ре­нии за­ве­ща­ния.

Боль­шин­ст­во пра­во­по­ряд­ков тре­бу­ет, что­бы в мо­мент со­вер­ше­ния З. за­ве­ща­тель об­ла­дал пол­ной дее­спо­соб­но­стью. В не­ко­то­рых стра­нах (Фран­ция, Швей­ца­рия, Ве­ли­ко­бри­та­ния) не­со­вер­шен­но­лет­ние мо­гут со­вер­шать З. при по­сту­п­ле­нии на во­ен. служ­бу.

Осн. со­дер­жа­ние З. со­став­ля­ют рас­по­ря­же­ния иму­ществ. ха­рак­те­ра. За­ве­ща­тель впра­ве по сво­ему ус­мот­ре­нию за­ве­щать всё своё иму­ще­ст­во или его часть од­но­му или не­сколь­ким ли­цам, как вхо­дя­щим, так и не вхо­дя­щим в круг на­след­ни­ков по за­ко­ну, лю­бым об­ра­зом оп­ре­де­лить до­ли на­след­ни­ков в на­след­ст­ве, а так­же ли­шить пра­ва на­сле­до­ва­ния од­но­го, не­сколь­ких или всех на­след­ни­ков по за­ко­ну (за ис­клю­че­ни­ем лиц, имею­щих пра­во на обя­за­тель­ную до­лю). На слу­чай, ес­ли на­зна­чен­ный в за­ве­ща­нии на­след­ник не смо­жет или не за­хо­чет при­нять на­след­ст­во, за­ве­ща­тель впра­ве в З. под­на­зна­чить дру­го­го на­след­ни­ка (суб­сти­ту­ция). По­ми­мо на­след­ни­ков в З. мо­гут быть ука­за­ны ли­ца (от­ка­зо­по­лу­ча­те­ли), в поль­зу ко­то­рых на­след­ни­ки обя­за­ны ис­пол­нить к.-л. обя­зан­ность иму­ществ. ха­рак­те­ра (за­ве­ща­тель­ный от­каз, или ле­гат) – напр., пе­ре­дать вхо­дя­щую в со­став на­след­ст­ва вещь, при­об­ре­сти иное иму­ще­ст­во, осу­ще­ст­в­лять пе­рио­дич. пла­те­жи. За­ве­ща­тель мо­жет так­же воз­ло­жить на на­след­ни­ков обя­зан­ность со­вер­шить к.-л. дей­ст­вие иму­ществ. или не­иму­ществ. ха­рак­те­ра, на­прав­лен­ное на осу­ще­ст­в­ле­ние об­ще­по­лез­ной це­ли (за­ве­ща­тель­ное воз­ло­же­ние).

За­ве­ща­тель впра­ве в лю­бое вре­мя от­ме­нить или из­ме­нить своё З. пу­тём со­став­ле­ния но­во­го З. или по­да­чи со­от­вет­ст­вую­ще­го рас­по­ря­же­ния но­та­риу­су . Для это­го не тре­бу­ет­ся ни ука­зы­вать при­чи­ны от­ме­ны или из­ме­не­ния З., ни по­лу­чать со­гла­сие лиц, на­зна­чен­ных на­след­ни­ка­ми в от­ме­няе­мом или из­ме­няе­мом З. При от­сут­ст­вии пря­мо­го ука­за­ния об от­ме­не преж­не­го З. по­сле­дую­щее З. от­ме­ня­ет преж­нее в той час­ти, в ко­то­рой оно про­ти­во­ре­чит по­сле­дую­ще­му за­ве­ща­нию.

Не­дей­ст­ви­тель­ность З., как пра­ви­ло, свя­за­на с от­сут­ст­ви­ем у за­ве­ща­те­ля пол­ной дее­спо­соб­но­сти, с на­ру­ше­ни­ем сво­бо­ды во­ли за­ве­ща­те­ля, а так­же с не­со­блю­де­ни­ем фор­мы З. В Рос­сии, по­ми­мо на­ру­ше­ния об­щих тре­бо­ва­ний к дей­ст­ви­тель­но­сти сдел­ки, к не­дей­ст­ви­тель­но­сти З. ве­дёт, в ча­ст­но­сти, со­вер­ше­ние З. че­рез пред­ста­ви­те­ля ли­бо от име­ни двух или бо­лее лиц, от­сут­ст­вие сви­де­те­лей (в тех слу­ча­ях, ко­гда при­сут­ст­вие сви­де­те­лей яв­ля­ет­ся обя­за­тель­ным) при со­вер­ше­нии З. В не­ко­то­рых стра­нах (Гер­ма­ния, США, Ве­ли­ко­бри­та­ния) из­ме­не­ние се­мей­но­го по­ло­же­ния за­ве­ща­те­ля или на­след­ни­ка так­же вле­чёт не­дей­ст­ви­тель­ность за­ве­ща­ния.

Ис­пол­не­ние З., вклю­чая осу­ще­ст­в­ле­ние за­ве­ща­тель­ных от­ка­зов и воз­ло­же­ний, ох­ра­на и управ­ле­ние на­след­ст­вен­ным иму­ще­ст­вом до его раз­де­ла ме­ж­ду на­след­ни­ка­ми воз­ла­га­ет­ся на са­мих на­след­ни­ков или спе­ци­аль­но на­зна­чен­ных за­ве­ща­те­лем лиц – ду­ше­при­каз­чи­ков.

Автор статьи: О. Ю. Ши­ло­хвост.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)