ЗАВЕЩАНИЕ
Распоряжение гражданина относительно своего имущества на случай смерти, совершённое в установленной законом форме.
З. является вторым по распространённости способом приобретения наследства (см. Наследование). В европ. странах число граждан, составляющих З., колеблется от 10 до 40%, в России – 18–20%.
У древнейших народов имущество находилось в общей собственности семьи или рода, поэтому осн. содержанием З. было назначение наследника, к которому после смерти главы семьи переходила вся власть над семьёй и её имущественным достоянием. С развитием индивидуальной собственности и распадом патриархальной семьи З. становится лишь распоряжением о распределении имущества между наследниками. Эволюции З. немало способствовала церковь, всегда поощрявшая оставление части имущества (даже в обход ближайших родственников) «на помин души» в пользу церкви и бедных.
В России З. («ряд», «духовная грамота») вплоть до 14 в. выражалось исключительно в устной форме и состояло в распределении имущества между законными наследниками завещателя. Начиная с 15 в. получили распространение З. в письм. форме, а наследниками могли назначаться не только ближайшие родственники, но и посторонние лица. С кон. 17 в. допускалось только письм. З., собственноручно подписанное завещателем в присутствии двух свидетелей. К 1-й трети 19 в. окончательно установились две осн. разновидности З.: «домашнее», совершавшееся в простой письм. форме, и «крепостное», которое при жизни завещателя подлежало удостоверению («явке») в суде.
В совр. правопорядках преобладает письм. форма, когда З. либо совершается завещателем собственноручно (олографическое З.), либо записывается с его слов специально уполномоченным должностным лицом, как правило нотариусом, в присутствии свидетелей (публичное З.). Разновидностью публичного З. является секретное, или закрытое, З., содержание которого не разглашается: такое З. передаётся нотариусу в запечатанном конверте. Помимо общих требований к публичным З. нередко предусматриваются и особые (упрощённые) формы удостоверения З. для лиц, находящихся в армии, в госпитале, в мор. путешествии либо по иным причинам лишённых возможности воспользоваться общепринятым порядком. Устная форма допускается в виде исключения в некоторых странах (Германия, Швейцария, Великобритания, США) в случаях, когда жизни завещателя в силу чрезвычайных обстоятельств угрожает опасность.
В Рос. Федерации с 1923 осн. формой является нотариально удостоверенное письм. завещание. При этом упрощённые правила действуют для удостоверения З. граждан, находящихся в воинских частях, в стационарных лечебных учреждениях, в местах лишения свободы, в плавании, в разведочных, арктических и иных подобных экспедициях, а также для удостоверения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банке. С 2002, кроме того, допускаются закрытые З., а в чрезвычайных обстоятельствах – также собственноручные З. Сохранение тайны З. обеспечивается запретом разглашения до открытия наследства сведений, ставших известными нотариусу, свидетелям и иным лицам, участвовавшим в составлении и удостоверении завещания.
Большинство правопорядков требует, чтобы в момент совершения З. завещатель обладал полной дееспособностью. В некоторых странах (Франция, Швейцария, Великобритания) несовершеннолетние могут совершать З. при поступлении на воен. службу.
Осн. содержание З. составляют распоряжения имуществ. характера. Завещатель вправе по своему усмотрению завещать всё своё имущество или его часть одному или нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, любым образом определить доли наследников в наследстве, а также лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону (за исключением лиц, имеющих право на обязательную долю). На случай, если назначенный в завещании наследник не сможет или не захочет принять наследство, завещатель вправе в З. подназначить другого наследника (субституция). Помимо наследников в З. могут быть указаны лица (отказополучатели), в пользу которых наследники обязаны исполнить к.-л. обязанность имуществ. характера (завещательный отказ, или легат) – напр., передать входящую в состав наследства вещь, приобрести иное имущество, осуществлять периодич. платежи. Завещатель может также возложить на наследников обязанность совершить к.-л. действие имуществ. или неимуществ. характера, направленное на осуществление общеполезной цели (завещательное возложение).
Завещатель вправе в любое время отменить или изменить своё З. путём составления нового З. или подачи соответствующего распоряжения нотариусу. Для этого не требуется ни указывать причины отмены или изменения З., ни получать согласие лиц, назначенных наследниками в отменяемом или изменяемом З. При отсутствии прямого указания об отмене прежнего З. последующее З. отменяет прежнее в той части, в которой оно противоречит последующему завещанию.
Недействительность З., как правило, связана с отсутствием у завещателя полной дееспособности, с нарушением свободы воли завещателя, а также с несоблюдением формы З. В России, помимо нарушения общих требований к действительности сделки, к недействительности З. ведёт, в частности, совершение З. через представителя либо от имени двух или более лиц, отсутствие свидетелей (в тех случаях, когда присутствие свидетелей является обязательным) при совершении З. В некоторых странах (Германия, США, Великобритания) изменение семейного положения завещателя или наследника также влечёт недействительность завещания.
Исполнение З., включая осуществление завещательных отказов и возложений, охрана и управление наследственным имуществом до его раздела между наследниками возлагается на самих наследников или специально назначенных завещателем лиц – душеприказчиков.
Автор статьи: О. Ю. Шилохвост.