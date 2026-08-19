ЗАВЕНЯГИН Авраамий Павлович
Советский государственный и партийный деятель, комиссар государственной безопасности 3 ранга (1943).
В 1930 окончил Московскую горную академию. Чл. РСДРП(б) с нояб. 1917. В 1918–23 на парт. работе в Тульской, Рязанской и Донецкой губерниях. В 1919–20 доброволец в РККА, нач. политотдела дивизии. В апреле – мае 1930 1-й директор Моск. ин-та стали и сплавов. В 1930–31 директор Гос. ин-та по проектированию заводов чёрной металлургии (Гипромез) в Ленинграде. Зам. нач. Гл. управления металлургич. пром-сти ВСНХ (1931–32). В янв. – авг. 1933 директор металлургич. завода им. Ф. Э. Дзержинского в г. Каменское (ныне г. Днепродзержинск) Днепропетровской обл. УССР. В 1933–37 директор Магнитогорского металлургич. комбината. Чл. ЦИК СССР (1935–38). 1-й зам. (14.3.1937–19.3.1938) наркома тяжёлой пром-сти В. И. Межлаука, освобождён от должности по предложению Л. М. Кагановича вскоре после ареста Межлаука. Опасаясь своего ареста, З. в конце марта 1938 обратился с письмами к И. В. Сталину и В. М. Молотову, в которых просил направить его на «конкретную» работу в районы Сибири или Севера. Был назначен нач. Норильского горно-металлургич. комбината (1938–41), строительство которого осуществлялось заключёнными Норильлага. Под рук. З. было завершено строительство первой очереди комбината, начаты добыча и переработка никелевой руды. По инициативе З. в Норильске построен малый металлургич. завод по выпуску металлич. никеля, использовавшегося для производства сверхпрочных бронированных сплавов и сверхлёгких конструкций для воен. авиац. пром-сти. В 1941–51 зам. наркома (с 1946 министра) внутр. дел СССР, с 1946 нач. 9-го управления НКВД – МВД СССР (управление руководило осуществлением урановой программы). Контролировал деятельность Гл. управления лагерей пром. строительства и Гл. управления лагерей горно-металлургич. пром-сти. В Вел. Отеч. войну З. курировал строительство авиац. заводов в г. Куйбышев, на площадках которых были размещены эвакуированные 1-й и 18-й авиазаводы и произведены все штурмовики ИЛ-2 и ИЛ-10. В 1945–53 зам., 1-й зам. нач., нач. 1-го гл. управления и чл. Спец. к-та при СНК (с 1946 СМ) СССР по ядерной проблеме. Руководил инж. обеспечением сов. атомного проекта. В февр. 1955 – дек. 1956 мин. среднего машиностроения (с июня 1953 зам.). Одновременно зам. пред. СМ СССР.
Гос. пр. СССР (1951). Награждён 6 орденами Ленина.
Похоронен на Красной пл. у Кремлёвской стены.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Автор статьи: Ю. Н. Моруков.