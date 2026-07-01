ЗАСУЛИЧ, ВЕРА ИВАНОВНА

Засулич, Вера Ивановна (27.07[08.08].1849, д. Михайловка Гжатского уезда Смоленской губ. — 08.05.1919, Петроград) — участница российского революционного движения, общественный деятель, публицист.

Из польских дворян. По окончании московского частного пансиона получила диплом домашней учительницы (1867). В конце 1860-х сблизилась с народническими студенческими кружками в Санкт-Петербурге, познакомилась с С.Г. Нечаевым . В мае 1869 арестована по «нечаевскому» делу, 2 года провела в заключении, с 1871 — в ссылке. В 1875 примкнула к бунтарям-бакунистам на Юге России, которые с помощью подложных царских манифестов пытались поднять крестьянское восстание. 24 января 1878 З. совершила покушение на петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова , однако судом присяжных под председательством А.Ф. Кони была оправдана. Оправдание З. взбудоражило русское общественное мнение и вызвало острую дискуссию о допустимости политического насилия. В 1879 З. примкнула к народнической организации «Черный передел». Вместе с другими ее участниками: Г.В. Плехановым , Л.Г. Дейчем, П.Б. Аксельродом — перешла на позиции марксизма и в 1883 в Женеве организовала группу «Освобождение труда» для пропаганды марксистских идей. В конце XIX — начале ХХ в. принимала участие в деятельности Интернационала II и меньшевистской фракции российской социал-демократии.

Соч.: Воспоминания. М., 1931; Избранные произведения. М., 1983; Сборник статей. Т. 1—2. СПб., 1906—1907; Статьи о русской литературе. М., 1960.

Лит.: Карпиленко Ю. С. «Дело» Веры Засулич: Российское общество, самодержавие и суд присяжных в 1878 году. Брянск, 1994; Кони А. Ф. Воспоминания о деле Веры Засулич // Собрание сочинений. Т. 2. М., 1966. С. 24—252; Первая марксистская организация России — группа «Освобождение труда». 1883—1903. М., 1984; Федорченко Л. С. (Н. Чаров). Вера Ивановна Засулич. Жизнь и деятельность. М., 1926; Шубина Е. Ф. Философско-социологические взгляды В. И. Засулич (1867—1903). Л., 1984.