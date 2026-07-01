ЗАСУЛИЧ, ВЕРА ИВАНОВНА
Засулич, Вера Ивановна (27.07[08.08].1849, д. Михайловка Гжатского уезда Смоленской губ. — 08.05.1919, Петроград) — участница российского революционного движения, общественный деятель, публицист.
Из польских дворян. По окончании московского частного пансиона получила диплом домашней учительницы (1867). В конце 1860-х сблизилась с народническими студенческими кружками в Санкт-Петербурге, познакомилась с С.Г. Нечаевым. В мае 1869 арестована по «нечаевскому» делу, 2 года провела в заключении, с 1871 — в ссылке. В 1875 примкнула к бунтарям-бакунистам на Юге России, которые с помощью подложных царских манифестов пытались поднять крестьянское восстание. 24 января 1878 З. совершила покушение на петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова, однако судом присяжных под председательством А.Ф. Кони была оправдана. Оправдание З. взбудоражило русское общественное мнение и вызвало острую дискуссию о допустимости политического насилия. В 1879 З. примкнула к народнической организации «Черный передел». Вместе с другими ее участниками: Г.В. Плехановым, Л.Г. Дейчем, П.Б. Аксельродом — перешла на позиции марксизма и в 1883 в Женеве организовала группу «Освобождение труда» для пропаганды марксистских идей. В конце XIX — начале ХХ в. принимала участие в деятельности Интернационала II и меньшевистской фракции российской социал-демократии.
Соч.: Воспоминания. М., 1931; Избранные произведения. М., 1983; Сборник статей. Т. 1—2. СПб., 1906—1907; Статьи о русской литературе. М., 1960.
Лит.: Карпиленко Ю. С. «Дело» Веры Засулич: Российское общество, самодержавие и суд присяжных в 1878 году. Брянск, 1994; Кони А. Ф. Воспоминания о деле Веры Засулич // Собрание сочинений. Т. 2. М., 1966. С. 24—252; Первая марксистская организация России — группа «Освобождение труда». 1883—1903. М., 1984; Федорченко Л. С. (Н. Чаров). Вера Ивановна Засулич. Жизнь и деятельность. М., 1926; Шубина Е. Ф. Философско-социологические взгляды В. И. Засулич (1867—1903). Л., 1984.