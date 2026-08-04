ЗАСОДИМСКИЙ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
ЗАСОДИМСКИЙ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ - русский писатель, публицист.
Из небогатой дворянской семьи.
По окончании дворянского пансиона при Вологодской гимназии (1863) поступил вольнослушателем на юридический факультет Санкт-Петербургского университета, однако через полтора года из-за отсутствия средств оставил учёбу.
Дебютировал как поэт в 1867 году. Первые повести Засодимского («Грешница», 1868; «Волчиха», 1868; «Старый дом», 1872, и др.) описывают беспросветную жизнь городской и деревенской бедноты. Наиболее известное произведение - роман «Хроника села Смурина» (1874) о противоречиях пореформенной деревни, отразивший опыт Засодимского как участника «хождения в народ» и высоко оценённый народниками, включившими его в список агитационной литературы.
Среди других сочинений: романы «Кто во что горазд» (1878), «Степные тайны» (1880), «По градам и весям» (1885), «Грех» (1893); рассказы, произведения для детей («Задушевные рассказы», т. 1-2, 1883-1884; «Бывальщины и сказки», 1888); книга «Из воспоминаний» (1908); статьи по педагогике и др.