ЗАСОДИМСКИЙ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

ЗАСОДИМСКИЙ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ - русский пи­са­тель, пуб­ли­цист .

Из не­бо­га­той дво­рян­ской се­мьи.

По окон­ча­нии дво­рян­ско­го пан­сио­на при Во­ло­год­ской гим­на­зии (1863) по­сту­пил воль­но­слу­ша­те­лем на юри­дический фа­куль­тет Санкт-Пе­тербургского университета, од­на­ко че­рез пол­то­ра го­да из-за от­сут­ст­вия средств ос­та­вил учё­бу.

Де­бю­ти­ро­вал как по­эт в 1867 году. Пер­вые по­вес­ти Засодимского («Греш­ни­ца», 1868; «Вол­чи­ха», 1868; «Ста­рый дом», 1872, и др.) опи­сы­ва­ют бес­про­свет­ную жизнь го­род­ской и де­ре­вен­ской бед­но­ты. Наи­бо­лее из­вест­ное про­из­ве­де­ние - ро­ман «Хро­ни­ка се­ла Сму­ри­на» (1874) о про­ти­во­ре­чи­ях по­ре­фор­мен­ной де­рев­ни, от­ра­зив­ший опыт Засодимского как уча­ст­ни­ка «хо­ж­де­ния в на­род» и вы­со­ко оце­нён­ный на­род­ни­ка­ми, вклю­чив­ши­ми его в спи­сок аги­та­ци­он­ной литературы.

Сре­ди других со­чи­не­ний: ро­ма­ны «Кто во что го­разд» (1878), «Степ­ные тай­ны» (1880), «По гра­дам и ве­сям» (1885), «Грех» (1893); рас­ска­зы, про­из­ве­де­ния для де­тей («За­ду­шев­ные рас­ска­зы», т. 1-2, 1883-1884; «Бы­валь­щи­ны и сказ­ки», 1888); книга «Из вос­по­ми­на­ний» (1908); ста­тьи по пе­да­го­ги­ке и др.