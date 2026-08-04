ЗАРУБ

ЗАРУБ - древнерусский го­род, кре­пость на пра­во­бе­ре­жье Днеп­ра .

В ле­то­пи­сях упо­ми­нал­ся с 1096 по 1223 годы, в том числе как брод - од­на из главных пе­ре­прав войск ко­чев­ни­ков и русских кня­зей. Не­од­но­крат­но ис­поль­зо­вал­ся князем Юри­ем Вла­ди­ми­ро­ви­чем Дол­го­ру­ким в хо­де про­ти­во­стоя­ния в 1140-1150-х годах с князем Изя­сла­вом Мсти­сла­ви­чем. Здесь ки­ев­ские и пе­ре­яс­лав­ские кня­зья про­во­ди­ли пе­ре­го­во­ры с по­лов­ца­ми.

В современных ис­сле­до­ва­ни­ях иден­ти­фи­ци­ру­ет­ся с ком­плек­сом ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков в уро­чи­ще Го­род­ки (Тру­бы) у бывшего ху­то­ра Мо­на­сты­рёк, ме­ж­ду бывшими с. За­ру­бин­цы и с. Трах­те­ми­ров (Ка­нев­ский район Чер­кас­ской области, Ук­раи­на), на­про­тив устья р. Тру­беж и древнерусского г. Пе­ре­яс­лавль (Пе­ре­яс­ла­ва-Хмель­ниц­ко­го). Ис­сле­до­ва­ния про­во­ди­лись с конца XIX века, сис­те­ма­ти­че­ские - Е.В. Мак­си­мо­вым и В.А. Пет­ра­шен­ко в 1974, 1979-1980, 1982-1985 годах.

Кре­пость («Вос­точ­ное го­ро­ди­ще», 0,65 га) рас­по­ла­га­лась на вы­со­ком мы­су, по пе­ри­мет­ру ук­ре­п­ле­на бре­вен­ча­ты­ми сте­на­ми (два­ж­ды об­нов­ля­лись по­сле по­жа­ров), рвом, двой­ным эс­кар­пом; по­строе­на в XII веке, по­гиб­ла в середине XIII века. Часть тер­ри­то­рии за­строе­на жи­ли­ща­ми с гли­но­бит­ной пе­чью в уг­лу. Ря­дом - не­ук­ре­п­лён­ные по­се­ле­ния и грун­то­вый мо­гиль­ник (в основном на «За­пад­ном го­ро­ди­ще»).

Заруб из­вес­тен как важ­ный ре­лигиозный центр. У под­но­жия го­ро­дищ, в уро­чи­ще Цер­ко­ви­ще, не­од­но­крат­но ис­сле­до­ва­лись (Н.Ф. Бе­ля­шев­ским, М.К. Кар­ге­ром и др.) ос­тат­ки За­руб­ско­го монастыря, в том числе ка­мен­ные фун­да­мен­ты двух хра­мов XII-XIII веков (один из них - церковь Ус­пе­ния), най­де­ны плин­фа, шту­ка­тур­ка с фре­ска­ми и др. Вы­ход­цем из За­руб­ско­го монастыря был ки­ев­ский митрополит Кли­мент Смо­ля­тич.

На мес­те Заруба су­ще­ст­во­ва­ли по­се­ле­ния три­поль­ской куль­ту­ры, шну­ро­вой ке­ра­ми­ки куль­тур­но-ис­то­ри­че­ской общ­но­сти, ва­ли­ко­вой ке­ра­ми­ки куль­ту­ры, ле­со­степ­ной скиф­ской ар­хео­ло­ги­че­ской куль­ту­ры, один из важ­ных ук­ре­п­лён­ных цен­тров за­ру­би­нец­кой куль­ту­ры, по­се­ле­ния куль­ту­ры Лу­ки-Рай­ко­вец­кой, став­шие од­ним из эта­ло­нов её изу­че­ния (сре­ди на­хо­док - арабские дир­хе­мы, ук­ра­ше­ния и др.).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)