ЗАРУБ
ЗАРУБ - древнерусский город, крепость на правобережье Днепра.
В летописях упоминался с 1096 по 1223 годы, в том числе как брод - одна из главных переправ войск кочевников и русских князей. Неоднократно использовался князем Юрием Владимировичем Долгоруким в ходе противостояния в 1140-1150-х годах с князем Изяславом Мстиславичем. Здесь киевские и переяславские князья проводили переговоры с половцами.
В современных исследованиях идентифицируется с комплексом археологических памятников в урочище Городки (Трубы) у бывшего хутора Монастырёк, между бывшими с. Зарубинцы и с. Трахтемиров (Каневский район Черкасской области, Украина), напротив устья р. Трубеж и древнерусского г. Переяславль (Переяслава-Хмельницкого). Исследования проводились с конца XIX века, систематические - Е.В. Максимовым и В.А. Петрашенко в 1974, 1979-1980, 1982-1985 годах.
Крепость («Восточное городище», 0,65 га) располагалась на высоком мысу, по периметру укреплена бревенчатыми стенами (дважды обновлялись после пожаров), рвом, двойным эскарпом; построена в XII веке, погибла в середине XIII века. Часть территории застроена жилищами с глинобитной печью в углу. Рядом - неукреплённые поселения и грунтовый могильник (в основном на «Западном городище»).
Заруб известен как важный религиозный центр. У подножия городищ, в урочище Церковище, неоднократно исследовались (Н.Ф. Беляшевским, М.К. Каргером и др.) остатки Зарубского монастыря, в том числе каменные фундаменты двух храмов XII-XIII веков (один из них - церковь Успения), найдены плинфа, штукатурка с фресками и др. Выходцем из Зарубского монастыря был киевский митрополит Климент Смолятич.
На месте Заруба существовали поселения трипольской культуры, шнуровой керамики культурно-исторической общности, валиковой керамики культуры, лесостепной скифской археологической культуры, один из важных укреплённых центров зарубинецкой культуры, поселения культуры Луки-Райковецкой, ставшие одним из эталонов её изучения (среди находок - арабские дирхемы, украшения и др.).