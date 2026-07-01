ЗАРИЯ (ГОРОД В НИГЕРИИ)
ЗАРИЯ, Зариа (Zaria) - город в северной части Нигерии, штат Кадуна.
Население 1019 тысяч человек (2007). Транспортный узел.
Основан около 1536 года Баква Турунку - правительницей государства Зария. В конце XVI века город стал столицей и получил название Зария по имени младшей дочери правительницы. В 1805 году захвачен кочевниками-фульбе, в 1808 году включён в образованный ими халифат Сокото. В 1835 году стал столицей эмирата Зария. С 1901 года под властью Великобритании, с 1960 года в составе независимой Нигерии.
Большая мечеть (XIX век). Университет им. Ахмаду Белло (1962). Институт химических технологий (1988), учебный центр ВВС.
Зария - торговый центр сельскохозяйственного региона (хлопок, арахис, табак, просо, сорго, соя, имбирь, сахарный тростник). Хлопкоочистка, предприятия пищевой (в том числе производство хлопкового, арахисового масел, муки, сахара, пива), текстильной, химической промышленности. Сборка велосипедов, производство сигарет, мыла, духов. Железнодорожные мастерские. Ремёсла (дубление кож, крашение тканей, ткачество).
Близ Зарии - комплекс христианской миссии в Вусасе (1930-е годы).