ЗАРИЯ (ГОРОД В НИГЕРИИ)

ЗАРИЯ, Зариа (Zaria) - го­род в северной час­ти Ни­ге­рии, штат Ка­ду­на .

Население 1019 тысяч человек (2007). Транс­порт­ный узел.

Ос­но­ван около 1536 года Ба­к­ва Ту­рун­ку - пра­ви­тель­ни­цей государства За­рия. В конце XVI века го­род стал сто­ли­цей и по­лу­чил название Зария по име­ни млад­шей до­че­ри пра­ви­тель­ни­цы. В 1805 году за­хва­чен ко­чев­ни­ка­ми-фуль­бе, в 1808 году вклю­чён в об­ра­зо­ван­ный ими ха­ли­фат Со­ко­то. В 1835 году стал сто­ли­цей эми­ра­та За­рия. С 1901 года под вла­стью Ве­ли­ко­бри­та­нии, с 1960 года в со­ста­ве не­за­ви­си­мой Ни­ге­рии.

Боль­шая ме­четь (XIX век). Университет им. Ах­ма­ду Бел­ло (1962). Институт хи­мических тех­но­ло­гий (1988), учеб­ный центр ВВС.

Зария - тор­го­вый центр сельскохозяйственного ре­гио­на (хло­пок, ара­хис, та­бак, про­со, сор­го, соя, им­бирь, са­хар­ный тро­ст­ник). Хлоп­ко­очи­ст­ка, пред­при­ятия пи­ще­вой (в том числе про­изводство хлоп­ко­во­го, ара­хи­со­во­го ма­сел, му­ки, са­ха­ра, пи­ва), тек­стиль­ной, хи­мической промышленности. Сбор­ка ве­ло­си­пе­дов, про­изводство си­га­рет, мы­ла, ду­хов. Железнодорожные мас­тер­ские. Ре­мёс­ла (дуб­ле­ние кож, кра­ше­ние тка­ней, тка­че­ст­во).

Близ Зарии - ком­плекс хри­сти­ан­ской мис­сии в Ву­са­се (1930-е годы).

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