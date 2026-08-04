ЗАРИПОВ ИЛЬДАР КАСИМОВИЧ

ЗАРИПОВ ИЛЬДАР КАСИМОВИЧ - российский жи­во­пи­сец.

Учил­ся в Ка­зан­ском ху­дожественном училище (до 1960 года) и в МХИ (1962-1968) у Д.К. Мо­чаль­ско­го. Жи­вёт в Ка­за­ни .

В его те­ма­тической жи­во­пи­си (кар­ти­ны на сю­же­ты из национального бы­та) про­явилась склон­ность к де­ко­ра­тив­но­сти («Зем­ляч­ки», 1969, Му­зей изо­бра­зительных ис­кусств Рес­пуб­ли­ки Та­тар­стан; «Дó­ма», 1970, ГРМ; «Зуль­фия - ка­зан­ская кра­са­ви­ца», 1984). С середины 1970-х годов ху­дож­ник об­ра­тил­ся так­же к те­ме вой­ны, ис­поль­зуя по­этическую об­раз­ную сим­во­ли­ку («Хлеб вой­ны», 1974, Му­зей изо­бра­зительных ис­кусств Рес­пуб­ли­ки Та­тар­стан). Ис­пол­нил рос­пи­си во Двор­це спор­та и Выс­шей шко­ле спор­тив­но­го мас­тер­ст­ва в Ка­за­ни (1975-1976, совместно с дру­ги­ми).