ЗАРИПОВ ИЛЬДАР КАСИМОВИЧ
ЗАРИПОВ ИЛЬДАР КАСИМОВИЧ - российский живописец.
Учился в Казанском художественном училище (до 1960 года) и в МХИ (1962-1968) у Д.К. Мочальского. Живёт в Казани.
В его тематической живописи (картины на сюжеты из национального быта) проявилась склонность к декоративности («Землячки», 1969, Музей изобразительных искусств Республики Татарстан; «Дóма», 1970, ГРМ; «Зульфия - казанская красавица», 1984). С середины 1970-х годов художник обратился также к теме войны, используя поэтическую образную символику («Хлеб войны», 1974, Музей изобразительных искусств Республики Татарстан). Исполнил росписи во Дворце спорта и Высшей школе спортивного мастерства в Казани (1975-1976, совместно с другими).